Orosz tudósító: egyetlen ravasz csellel törték át a herszoni frontvonalat az ukránok

Szaponyikov alapvetően három okot sorol fel, amely miatt szerinte az ukránok egy hónapnyi ostrom után áttörték a frontvonalat Herszon térségében és tartósan előre tudtak nyomulni a Dnyeper mentén.

A legérdekesebb a felsorolt okok közül a harmadik: Szaponyikov szerint az ukránok „Z” és „V” jelképeiket festettek járműveikre, így megtévesztették az orosz védőket, majd közelről tüzet nyitottak rájuk. A haditudósító szerint az ukrán fegyveres erők egymást egy amerikai célazonosítási rendszer segítségével tudták azonosítani, így elkerülve a baráti tüzet.

Azt érdemes megjegyezni, hogy alapvetően az ellenséges haderő hivatalos jelképeinek használata az ellenséges erők megtévesztéséhez háborús bűncselekménynek számít, de ez a szabályozás nem terjed ki olyan, nem hivatalos azonosítókra is, mint az oroszok által használt „Z” és „V” szimbólumok. Így tehát – ha valóban igaz, amit Szaponyikov állít, - az ukránok lépése alapvetően nem tekinthető a nemzetközi háborús jogban illegálisnak, még ha nem is feltétlen etikus.

Szaponyikov még arról is értekezik, hogy szerinte az orosz védvonalak azért törtek meg, mert a frontszolgálatot teljesítő orosz katonák hét hónapja állandóan harcolnak és egyáltalán nem küldték őket eltávra.

„Augusztus végén ezek az emberek legyőzték a 128-as számú kárpátaljai hadosztályt, olyan súlyos veszteségeket okozva, hogy gyásznapot hirdettek Kárpátalján. Ezután [az orosz vezetés] a frontvonalon hagyta az embereket. Az ukránok eltávra küldték a 128-asokat, feltöltötték őket harckocsizókkal, egy hónappal később pedig kitolták az embereinket az állásainkból” – írja az orosz haditudósító.

Szaponyikov arról is ír, hogy nem volt megfelelő tartalék arra, hogy kezelni tudják az oroszok azt, ha egyes területeken átszakad a frontvonal, például nem voltak a térségben harci helikopterek, amelyek meg tudták volna akadályozni az ukránok további előretörését.

