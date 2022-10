Úgy néz ki, Herszonnál is teljesen összeomlottak a védvonalak, menekülőre fogták az oroszok

Az orosz Rybar háborús Telegram-csatorna tette közzé az alábbi két térképet, melyet egy ukránpárti felhasználó egymásra montázsolt. A térképen jól látszik, hogy mekkora területet hódítottak meg az ukránok, mindössze négy óra alatt az ország déli részén.

Russian media Rybar's latest map shows how dire the situation is in northern Kherson for Russia. These maps are 4 hours apart. pic.twitter.com/d8ZrxOdLZS