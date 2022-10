Így magyarázza Oroszország az ukrán ellentámadás sikerét

Az orosz haderő manővereket hajt végre. A front átcsoportosítása a jelenlegi körülmények között lehetővé teszi, hogy erőt gyűjtsünk és csapást mérjünk

– mondta a megszálló közigazgatás tisztviselője.

Mikor szeptemberben az ukrán csapatok visszafoglalták Izjum városát, és nagy sikereket értek el a harkivi ellentámadás során, az orosz védelmi minisztérium szintén „átcsoportosításra” hivatkozott – emlékeztet a CNN.

Sztremuszov szerint az ukrán erők előrehaladását megállították, és lehetetlen, hogy behatoljanak Herszon városába.

Gyenyisz Pusilin, Donyeck megye oroszok által kinevezett vezetője Telegram-oldalán szerdán arról számolt be, hogy az ukránok által nemrég visszafoglalt Donyeck megyei Liman városánál lévő frontvonalnál stabilizálták a helyzetet, és megerősítették a védelmi vonalat – írja a The Guardian. Hozzátette, figyelemmel kell lenni arra, hogy az ukrán erőkben NATO-országok által kiképzett katonák is harcolnak.

A címlapkép illusztráció. Forrása: Getty Images