Intenzív felvételek a herszoni áttörésről: halált megvető bátorsággal rohamoznak az ukránok

Az alábbi videón az látható, hogy amerikai gyártmányú Humveekkal támadnak az ukránok az orosz állások felé, miközben heves tüzérségi tűz alá kerülnek a járművek. Az egyik 4x4-est látszólag telibe találják az oroszok.

: Intense footage of Ukrainian troops moving on Humvees under heavy Russian fire somewhere in Oblast - and at least one HMMWV can be seen destroyed. #Ukraine

Ezt a videót pedig egy ukrán RPK-golyószórós készítette, sisakkamerával. A harckocsi, amin utazik, heves orosz tűz alá kerül, a jármű körül több robbanás is történik, majd heves csata alakul ki az eszköz mellett. A felvételt készítő katona azt állítja, hogy egyetlen bajtársa sem sérült meg, ami a körülmények tekintetében igencsak szerencsésnek mondható.

Az ukrán csapatok az elmúlt napokban jelentős áttörést valósítottak meg Herszon térségében, a Dnyeper mentén. Annak ellenére, hogy az oroszok a Dnyeper menti települések egy részét feladták, a harcok és a veszteségek továbbra is súlyosak.

The Russian army destroys a convoy of armed forces of four BMP-1, two T-64BV, BRDM-2 and other equipment in the vicinity of the village of Kostromka in the Kherson region pic.twitter.com/laEYgCfi2j