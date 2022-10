Kamikaze drónok támadták az ukrán főváros környékét – videókon a pusztítás

Kamikaze drónokkal támadta az orosz hadsereg az ukrán főváros környékét – közölte szerdán Olekszij Kuleba Kijev megyei kormányzó.

Kuleba a Telegramon azt írta, hogy hat robbanást észleltek. Bila Cerkva kisvárosban egy ember megsebesült, és több helyen megrongálódott az infrastruktúra.

Kijevben és környékén szerdára virradó éjszaka három órán keresztül légiriadó volt.

Az ukrán légierő azt közölte, hogy

összesen tizenkét iráni gyártmányú drón repült be célpontok felé déli irányból.

Jurij Ihnat szóvivő az ukrán televízióban elmondta, hogy hatot sikerült megsemmisíteni, hármat légvédelmi rakéták találtak el, további hármat pedig a légierő lőtt le.

Ukrán közlések szerint az orosz hadsereg hetek óta iráni harci drónokat vet be. Bár Teherán hivatalosan tagadja, hogy ilyen eszközöket szállított volna Oroszországnak, Ukrajna barátságtalan lépésnek minősítette a dolgot, kiutasította az iráni nagykövetet, és csökkentette az iráni nagykövetség létszámát.

Kirilo Timosenko, az ukrán elnöki hivatal helyettes vezetője elmondta, hogy az orosz erők egy Shahed-136 kamikaze drónnal támadást indítottak a fekete-tengeri kikötőváros, Odessza ellen is – írja a CNN.

Timosenko a Telegram-fiókján közzétett bejegyzésében elmondta, az ukrán légvédelmi erők képesek voltak észlelni és megsemmisíteni az ellenséges drónt a tenger felett.

Russia used 30 Iran-made kamikaze drones to hit Ukrainian targets in and in the last 2 hours. At least 20 of them were intercepted. #Kyiv — Terror (Alarm) October 5, 2022

: According to preliminary information, , region was attacked with kamikaze drones. A total of about 6 arrivals were heard. #Breaking — The (HbK) October 5, 2022

Top story: : 'Bila Tserkva, 80 km north of Kyiv, was attacked by at least 6 Iranian Shahed-136 drones tonight. This caused a major fire at infrastructure facilities. Reportedly 16 drones were launched from th , see more @maria_avdv — Ziobelo (@1964tonino) October 5, 2022

A címlapkép illusztráció. Forrása: Getty Images