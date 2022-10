Videó: hatalmas robbanás és tűz keltett pánikot Dél-Koreában, miközben hadgyakorlat zajlott

A gyakorlat egy nappal azután történt, hogy egy észak-koreai közepes hatótávolságú ballisztikus rakéta elrepült Japán fölött. Öt év óta először fordult elő olyan eset, amely működésbe hozta a japán riasztórendszert. A hatóságok egyes területen felszólították a lakosságot, hogy vonuljon óvóhelyre.

A dél-koreai és az amerikai hadsereg szerdán két-két rövid hatótávolságú ballisztikus irányított

egy virtuális célpont pontra

- közölte a dél-koreai vezérkar.

A hadsereg azt is megerősítette, hogy az éleslövészeti gyakorlat során egy dél-koreai rakéta röviddel az indítás után meghibásodott, felrobbant, darabjai a talajba fúródtak.

A robbanás és az azt követő tűz kisebb pánikot keltett és összezavarta a tengerparti Kangnung város lakóit, akiket már amúgy is nyugtalanítottak a rivális Észak-Korea egyre provokatívabb fegyvertesztjei.

A dél-koreai vezérkari főnök közölte, hogy a robbanásnak nem voltak sérültjei.

A powerful explosion and fire at the airbase in South Korea. It is reported that this may have been an unfortunate incident during training. Locals say they saw rocket launches. The casualties are still unknown. pic.twitter.com/oYK2ZI7JEA