Videón, ahogy Elon Musk kilőtte az űrbe az oroszokat

A SpaceX hordozórakétája, amely egy Falcon 9 rakétából és egy Crew Dragon kapszulából állt, magyar idő szerint szerda 18:00 órakor indult a NASA Kennedy Űrközpontjából, Floridában.

A négytagú legénység 29 órával később éri el a Nemzetközi Űrállomást (ISS), hogy megkezdje 150 napos tudományos küldetését a Föld fölött mintegy 420 kilométerre lebegő űrállomáson.

Ez az ötödik olyan küldetés, amelyet a NASA az Elon Musk cége által gyártott űrrepülőgép segítségével teljesít azóta, hogy a Tesla-tulajdonos által alapított magánrakéta-vállalat 2020 májusában elkezdett amerikai űrhajósokat küldeni a levegőbe.

A Crew-5 küldetés azért is figyelemre méltó, mert a 38 éves Anna Kikina az egyetlen olyan orosz kozmonauta, aki az ukrajnai háború miatti globális feszültségek közepette még amerikai űrhajó fedélzetén is repülhet, ráadásul erre legutóbb 2002-ben volt példa.

Kikina lényegében helyet cserél egy NASA asztronautával, aki a múlt hónapban foglalt helyet az ISS-re tartó orosz Szojuz-járaton. A helycserére azután került sor, hogy a NASA és a Roszkoszmosz júliusban aláírta új, közös utazásra vonatkozó megállapodást, annak ellenére, hogy Oroszország kijelentette, kilép az ISS-t üzemeltetők köréből és saját űrállomást helyez Föld körüli pályára.

