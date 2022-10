Egyre nagyobb a baj: tényleg egy otthon hagyott hidzsáb miatt került az összeomlás szélére Putyin legfontosabb fegyverszállítója?

A tüntetések hátteréről itt írtunk bővebben.

Az iráni közvélemény az elmúlt negyedszázadban gyakran kifejezte ellenállását az iszlám rezsimmel szemben. A kormányt azonban megdöbbentették a legutóbbi zavargások, amelyek során a tüntetők Hámenei képeit égették el, felgyújtották a Baszidzs belbiztonsági szolgálat állomáshelyeit és járműveit, valamint lőfegyverekkel és támadtak rájuk. Az iráni hadsereg kijelentette, hogy szembeszáll az általa „ellenséges összeesküvéseknek” nevezett zavargásokkal, és ígéretet tett arra, hogy az egész országban biztosítja a békét. Közleményében hozzátették, hogy a tüntetések kétségbeesett cselekedetek voltak, és az „ellenség” (vélhetően az Egyesült Államok és Izrael) stratégiájának részét képezik, melyek célja az iszlám politikai rend meggyengítése. Az Iszlám Forradalmi Gárda (IFG) felszólította az igazságszolgáltatást, hogy

leplezze le és vonja felelősségre azokat, akik pletykákat és hazugságokat terjesztenek és veszélyeztetik a társadalmat.

School girls have stormed the streets of Iran in protest, uncovering their hair and waving their headscarves in a battle cry against the government. pic.twitter.com/WB2iyOcxji