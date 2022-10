Elismerték az orosz köztévén: nagyon rossz a helyzet a fronton, Kijevet és Harkivet nem fogja tudni elfoglalni Oroszország

Szladkov azt állította, hogy a most mozgósítottak felkészítése és kiképzése még hosszú idő, mivel „az orosz hadvezetés annyira törődik a katonákkal,” hogy nem akarja őket megfelelő kiképzés nélkül a frontra küldeni.

A haditudósító a műsorvezető kérdésére azt is elmondja: még körülbelül 2 hónap lehet, mire az orosz haderő egy nagyobb offenzívát le tud folytatni Ukrajnában, annak ellenére, hogy szerinte most „sikerült stabilizálni a frontvonalat.”

Ami nagyon érdekes még a beszélgetésből az, hogy Szladkov elismeri: a „különleges művelet” kezdetén az orosz haderő jelentős veszteségeket szenvedett, ezért „jó, hogy most történik a mozgósítás,” hiszen „csak elpocsékolták volna” a most behívott katonákat a műveletek elején.

Szladkov azt állítja: most már az orosz hadvezetésnek is több tapasztalata van annak tekintetében, hogy kell egy modern háborút megvívni, ezért most jobban fel tudják készíteni az állományt a harcokra.

Szladkov érdekes módon arról is beszél, hogy az orosz haderő jelenleg

nyilvánvalóan nem rendelkezik a megfelelő képességekkel ahhoz, hogy elfoglalja Kijevet, illetve gyorsan megszerezze Harkivet,

viszont elegendő lesz a mostani állomány a jelenleg ellenőrzött területek (vélhetően az annektált négy ukrán megye) biztosításához.

A haditudósító arra is kitér, hogy „nyilván fájdalmas most a területek elvesztése,” viszont szerveződik már az orosz ellentámadás. Ugyanakkor mindenkinek meg kell értenie, ha a katonák felkészítéséhez idő kell.

A címlapkép egy hadgyakorlaton készült, 2017-ben. A fotó illusztráció. Forrás: Mil.ru