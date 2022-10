Nagyon furcsa dolgot árulnak el a számok Putyin mozgósítási terveiről – Egyre több helyen lángol föl az ellenállás Oroszországban

Számos beszámoló és felvétel terjed, illetve számos, hivatalosan ugyan meg nem erősített, de valószínű adat van arról, hogy Oroszország etnikai kisebbségeit aránytalanul nagy mértékben mozgósítják és küldik harcolni Ukrajnába. Az olyan, jelentős részben nemzetiségiek lakta régiók, mint az észak-kaukázusi Dagesztán vagy a távol-keleti Burjátföld már így is számarányukhoz képest sok katonát küldtek az ukrán frontokra. A mozgósítás ellen azonban az ellenállás is megjelent, ez pedig a Kreml számára igencsak kellemetlenné is válhat, még ha az orosz autoriter rendszert nem is rengeti meg.

Putyin ágyútöltelékei

Már a szeptember 21-én bejelentett részleges mozgósítás előtt számos beszámoló látott napvilágot arról, hogy

az Oroszország etnikai kisebbségeihez tartozó katonákat az összlakossághoz képest nagyon jelentős arányban viszik harcolni Ukrajnába, és ennek megfelelően aránytalanul sokan vesztik életüket a frontokon.

Az egyik legjobban érintett kisebbség a távol-keleti Burjátföldön élő, a mongolokkal rokon és buddhista vallású burjátok volt: egy április végi számítás szerint az elesett orosz katonák 2,8 százaléka burját, miközben a burjátok a teljes oroszországi lakosság mintegy 0,3 százalékát adják.

Az orosz hadvezetés utoljára 6756 katona halálát ismerte el (jegyezzük meg, ennek a számnak a többszöröse lehet a valós veszteség), egy független lap, a Mediazone pedig a számok mögé nézett, és azt találta, hogy közülük 306-an származtak Dagesztánból és 276-an Burjátföldről. Ez önmagában nem jelenti azt, hogy az elhunyt katonák mind az etnikai kisebbségekhez tartoztak, hiszen például Burjátföldön a burját őslakosok a lakosság mindössze egyharmadát teszik ki, a másik kétharmadot a betelepített oroszok alkotják. De különböző adatokból az derül ki, hogy az elesett burjátföldiek fele lehet burját, a másik fele burjátföldi orosz, miközben az orosz etnikumúak kétszer annyian vannak a régióban.

A 6756 elhunytból mindössze 24 volt moszkvai illetőségű, ami jól mutatja, hogy a Kreml igyekszik elsősorban a távoli régiókból toborozni az Ukrajnába küldött katonákat, miközben a nagyvárosok, különösen Moszkva és Szentpétervár lakossága alig „járul hozzá” a „különleges katonai művelethez”. A szeptember 21-én bejelentett mozgósítás után ugyanez a minta látszik kibontakozni: miközben a szegényebb, többnyire nemzetiségiek lakta területeken rengeteg férfit soroznak be, a nagyvárosokra alig terjed ki a mozgósítás.

Mi állhat a számok mögött?

Különböző számítások vannak arra vonatkozóan, hogy népességarányosan Oroszország melyik régiója adja a legtöbb áldozatot, de a legtöbb becslés a kaukázusi Dagesztánt, illetve a szibériai Burjátföldöt hozza ki elsőnek. Mi állhat a jelenség hátterében?

Részben a Kreml tudatos politikájáról lehet szó: az orosz vezetés számára a legnagyobb kihívást az európai orosz nagyvárosok, elsősorban Moszkva és Szentpétervár közvéleményének megnyerése jelenti , ezért lehetőleg az Oroszország távoli – kaukázusi, szibériai, távol-keleti – régióiból származó katonákat küld a frontra, közülük is elsősorban a különböző nemzetiségiekhez tartozókat, nem az etnikai oroszokat.

, ezért lehetőleg az Oroszország távoli – kaukázusi, szibériai, távol-keleti – régióiból származó katonákat küld a frontra, közülük is elsősorban a különböző nemzetiségiekhez tartozókat, nem az etnikai oroszokat. Egy másik, cinikus megfontolás lehet a Kreml részéről, hogy nem szláv nyelvű és nem pravoszláv vallású katonák számára kevesebb problémát jelent ukrán katonákra és civilekre lőni , mint a hasonló nyelvű, kultúrájú és külsejű orosz nemzetiségű katonáknak. Sok kaukázusi muszlim (csecsen, dagesztáni), illetve távol-keleti, az ázsiai rasszhoz tartozó orosz katonát látni a felvételeken, és a legtöbbször őket hozzák összefüggésbe a bucsai, irpini, hosztomeli tömegmészárlásokkal is.

, mint a hasonló nyelvű, kultúrájú és külsejű orosz nemzetiségű katonáknak. Sok kaukázusi muszlim (csecsen, dagesztáni), illetve távol-keleti, az ázsiai rasszhoz tartozó orosz katonát látni a felvételeken, és a legtöbbször őket hozzák összefüggésbe a bucsai, irpini, hosztomeli tömegmészárlásokkal is. További ok az, hogy ezekben a távoli régiókban jellemzően nagy a szegénység és a munkanélküliség, a fiatal férfiak számára pedig az egyik fő kitörési pontot az orosz fegyveres erőkben való szolgálat jelenti . Békeidőben a hivatásos katonaság valóban jó munkalehetőséget jelent a szegény régiók fiataljainak, háborúban azonban ők kerülnek elsőként a frontvonalra. Az iparilag fejetlen Burjátfölddel kapcsolatban gyakran elhangzó állítás, hogy a fiatal férfiaknak három lehetősége van: távolabbi bányákban dolgozni, európai orosz nagyvárosokba menni gyakorlatilag vendégmunkásnak, vagy belépni a haderőbe.

. Békeidőben a hivatásos katonaság valóban jó munkalehetőséget jelent a szegény régiók fiataljainak, háborúban azonban ők kerülnek elsőként a frontvonalra. Az iparilag fejetlen Burjátfölddel kapcsolatban gyakran elhangzó állítás, hogy a fiatal férfiaknak három lehetősége van: távolabbi bányákban dolgozni, európai orosz nagyvárosokba menni gyakorlatilag vendégmunkásnak, vagy belépni a haderőbe. De kisebbségi aktivisták és nyugati elemzők arról is beszélnek, hogy Putyin szándékos népirtást hajt végre a nemzetiségiek frontra küldésével, akik lényegében „ágyútöltelékek” lennének az ukrajnai háborúban, hiszen mind kiképzettségük, mind felszerelésük hiányosságai már eleve nem sok esélyt adnak nekik a túlélésre.

A mozgósítás súlyosan érinti az etnikai kisebbségeket

Bár Szergej Sojgu védelmi miniszter azt követően, hogy Vlagyimir Putyin bejelentette a részleges mozgósítást, azt ígérte, hogy csak sorkatonai szolgálatot végzett tartalékosokat hívnak be, illetve diákokat egyáltalán nem soroznak be, egy burjátföldi egyetemi hallgató felvételeket tett közzé arról, hogy a Roszgvardia és a katonai rendőrség diákokat rángat ki az órákról.

A szintén burjátföldi Kurumkan falu lakói azt mondták, az orosz sorozótisztek az 5500 fős összlakosságból mintegy 700 férfit mozgósítottak. Ha ez igaz, akkor az orosz hatóságok az etnikailag burját többségű körzetben a férfi lakosság 25 százalékát mozgósították.

Egy örmény Telegram-csatornán közzétett információk szerint az egy városban mozgósítottak listáján 90 százalékban találhatók örmény nemzetiségűek, miközben a településen mindössze 8,5 százalékos az örmények aránya.

A Krímben a krími tatárok érintettek számarányukhoz képest nagyon jelentős mértékben. Oroszország a Krímet a XVIII. század végén a Krími Tatár Kánságtól hódította meg, az orosz betelepítések miatt a tatárok számaránya azóta folyamatosan csökkent. A CrimeaSOS ukrán civil szervezet szerint a terület egyes részein a behívólevelet kapó férfiak 90 százaléka krími tatár nemzetiségű, holott a teljes lakosságnak csak 13-15 százalékát teszik ki, és még a hagyományos tatár falvakban is ritkán haladja meg a számarányuk a 60 százalékot. Egy Kijevben élő tatár aktivista elmondta, hogy ismer olyan falut, ahol 150 férfit hívtak be, közülük 10-ből 9 tatár. Egy másik aktivista szerint a Krímben behívót kapott férfiak 80 százaléka krími tatár.

Moszkva természetesen nem közöl adatokat a mozgósítottak etnikai összetételéről, ahogy más információt sem oszt meg a mozgósítással kapcsolatban, így aktivisták és független lapok jelentéseire, a közösségi médiában terjedő beszámolókra és videókra hagyatkozhatunk csak. Bár sok hamis információ is terjedhet a mozgósítással kapcsolatban, e beszámolók és felvételek nagy száma arra utal, hogy

az orosz vezetés szándékosan mozgósítja sokkal inkább a kisebbségeket, mint az etnikai oroszokat, különösen a nagyvárosok lakóit.

Megjelent az ellenállás is

A részleges mozgósítás bejelentésére újra tüntetések törtek ki orosz nagyvárosokban, az ukrajnai invázió elindulása óta tartott demonstrációk óta először. Szintén a mozgósítás hírére szabályos exodus is megindult, és mára már akár 700 ezer orosz állampolgár is elhagyhatta hazáját többnyire Finnországon, Grúzián, Kazahsztánon és Mongólián keresztül. Mongóliába sok burját nemzetiségű menekült, hiszen nyelvük és kultúrájuk hasonló, sokaknak rokonaik is élnek ott, akik még az 1920-as években a Szovjetunióból menekültek a belső-ázsiai országba.

Az alábbi felvételen a Burjátföldről Mongóliába menekülők kocsisora látható:

Жители Бурятии сообщают, что сейчас образовалась вот такая автомобильная очередь на выезд в Монголию через КПП Кяхта. pic.twitter.com/nMu5QH5w6O — Mar:A (@24kava0222) September 22, 2022

Közvetlenül a mozgósítás ellen is számos, olykor durva fellépés történt a behívottak vagy családjaik részéről. Egy besorozott katona a toborzótisztjét lőtte le, mert a börtönben nagyobb esélyt látott a túlélésre, mint az ukrán fronton, hírek érkeztek lángoló toborzóirodákról, ellenszegülő besorozottakról és az érintettek dühös tüntetéseiről is.

Az etnikai kisebbségek által lakott régiókban is kibontakozott aktív ellenállás a mozgósítással szemben, a legtöbb ilyen hír és felvétel az észak-kaukázusi, muszlim vallású kisebbségek által lakott Dagesztánból érkezett. A mozgósítás bejelentésének másnapján a tiltakozók egy országutat is lezártak, a toborzóirodáknál pedig konfrontálódtak a toborzást irányító katonákkal. A helyi Putyin-párti média a tiltakozókat iszlamista szélsőségeseknek és gyáváknak nevezte.

Ezen a felvételen egy toborzóirodánál lángoltak fel az indulatok:

Pretty powerful video. In Dagestan locals clearly don't want to go to war with Ukraine. The recruiting officer argues they have to fight for the future. We don't even have a present, what future are you talking about, pic.twitter.com/1O4ob2GhSN — Tadeusz (Giczan) September 22, 2022

Ebben a videóban zömmel muszlim asszonyok tüntetnek a férfiak mozgósítása ellen:

It's so interesting. In Dagestan, Yakutia & even Chechnya,the most visible protests against mobilization in took place. These are regions where national identity is strong. I was in Chechnya and remember that nobody I spoke with praised Kadyrov, nor believed in propaganda #Russia — Hanna (Liubakova) September 26, 2022

Ezen a felvételen egy dagesztáni faluban zajló tüntetés látható, és jól hallható, hogy a rendőrök lövéseket is leadnak:

Село Эндирей Хасавюртовского района, протесты против мобилизации pic.twitter.com/XlCjdlFXbF — Руслан (Ахалчи) September 25, 2022

Ebben az angolul feliratozott videóban dagesztáni muszlim asszonyok vitatkoznak össze egy orosz tisztviselővel, illetve egy rendőrrel:

- Oroszország támadta meg Ukrajnát.

- Ki mondta ezt Önnek?

- Nem vagyunk vakok. Oroszország van másnak a területén

– hangzik a párbeszéd, majd a muszlim nők a „Nem a háborúra!” kiáltást skandálják.

should learn from the courage of the women of #Russians — Daniel (Smith) September 28, 2022

A mozgósításra kijelölt férfiak a legkülönbözőbb módokon próbálnak kibújni a sorozás alól. Ezen a felvételen törött lábú férfiak láthatók kerekesszékben Dagesztánban. Talán nem véletlen, hogy mindegyikőjüket hasonló „baleset” ért.

In , there is a significant increase in the number of men with the same type of leg injuries who move around in wheelchairs. They say that this epidemic broke out in after the announcement of #Dagestan — Johan (@Helpful_Hand_SA) September 30, 2022

Az etnikai kisebbségek jól látható ellenállása olyan magas labda, amit Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is igyekezett lecsapni. Zelenszkij Kijevből küldött videóüzenetet, méghozzá annak az Imam Samilnak a szobra elől, aki a XIX. század közepén politikai, katonai és vallási vezetőként a dagesztáni muszlimoknak a hódító Orosz Birodalommal szembeni harcát vezette.

Harcoljatok, hogy elkerüljétek a halált! Védjétek meg a szabadságotokat most az utcákon és a tereken, hogy később ne kelljen a hegyekben és az erdőkben harcolnotok pusztán az élethez való jogotokért, amikor az orosz hatóságok megkezdik a következő mozgósítási hullámokat

– szólította föl Zelenszkij a Kaukázus és általában Oroszország kisebbségeit az orosz hatóságokkal szembeni ellenállásra.

De megszólalt Mongólia 2009 és 2017 között regnáló elnöke, Cahiagín Elbegdordzs is, aki a mongollal oroszországi rokon kisebbségekhez, a burjátokhoz, a tuvaiakhoz és a kalmükökhöz intézte üzenetét, hogy meneküljenek el a mozgósítás elől.

A véres háború kezdete óta az Oroszországban élő etnikai kisebbségek szenvedtek a legtöbbet. Ők csak ágyútölteléknek kellenek

– mondta a volt mongol államfő.

Mivel az oroszországi kisebbségek szétszórtan élnek, valamint nagy távolságok és nagy kulturális különbségek választják el őket egymástól, aligha valószínű, hogy ellenállásuk komolyabban megrengetné Oroszországot. Az Észak-Kaukázus azonban korábban már többször volt szakadár küzdelmek színtere, és egy ilyen kialakulását most sem lehet teljesen kizárni.

Címlapkép: Újonnan mozgósított tartalékosok katonai kiképzésen vesznek részt az oroszországi Rosztovban 2022. október 2-án. Arkady Budnitsky/Anadolu Agency via Getty Images