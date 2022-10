Benzinkúton történt súlyos katasztrófa Írországban, sok a halott

A katasztrófa Creeslough-ban történt péntek este,

egyelőre ismeretlen okok miatt.

Az Applegreen céghez tartozó komplexum magában foglalta a 400 fős település egyetlen postáját és élelmiszerüzletét, de egy fodrászszalon is az épülethez tartozott. Egy szomszédos lakóházban is súlyos károk keletkeztek.

A sérülteket az ír parti őrség helikopterével szállították kórházba. A helyiek segítségére siettek az észak-írországi hatóságok is. A helyszínen keresőkutyákkal is kutattak a romok alatt rekedt túlélők után. Szombat délutáni nyilatkozatok szerint mindazonáltal már nem számítanak rá, hogy túlélőre lelnének.

Our thoughts are very much with the community of after the tragic events of today. We're also thinking of the first responders from all services that are working at the scene #Creeslough