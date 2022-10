Hatalmas robbanás történt az oroszok féltve őrzött Krími hídján, látszólag nagyon súlyos a kár

Ma hajnalban robbanás történt a Krímet és Oroszországot összekötő hídon. Egy üzemanyagszállító vasúti szerelvény lángokban áll, a híd egy része látszólag leomlott. Egyelőre nem tudni, mi okozta a robbanást; jó eséllyel vagy baleset, vagy ukrán szabotázsakció történt.

Hatalmas lángokkal ég egy vasúti szerelvény a Krímet és Oroszországot összekötő, Kercsi híd néven is ismert Krími hídon. A járműforgalomra alkalmas szekció egy része leomlott, a híd láthatólag súlyosan megsérült.

️BREAKING: the is on fire #CrimeanBridge — KyivPost (@KyivPost) October 8, 2022

Közelebbi felvételek alapján egy üzemanyagszállító vasúti szerelvény gyulladt ki, a szerelvény ma hajnalban is lángokban állt.

️Eyewitnesses post photos, video of the fiercely burning Kerch bridge.The Kerch bridge from Russia to Crimea has been hit by a massive explosion on the span that carries railway traffic early on Oct. 8. pic.twitter.com/5wvIjBZmZZ — The (Kyiv) October 8, 2022

Egyelőre nem lehet megállapítani biztosan, hogy baleset történt-e, vagy ukrán támadás eredménye a robbanás. Orosz források eddig "incidensnek" nevezik az ügyet, a hidat a hatóságok pedig teljesen lezárták. Állítólag személyi sérülés nem történt.

A híd annyira megrongálódott, hogy az érintett szekció egy ideig biztosan járhatatlan lesz. Az oroszok szerint a négysávos járműszakaszból kettő vált járhatatlanná, a vasúti forgalom állapotát nem tudjuk. A TASzSz beszámolója szerint a tengeri forgalom nem érintett, ezért a járműforgalom egy részét kompokra fogják terelni.

Судоходство в Керченском проливе не перекрывалось из-за инцидента на Крымском мосту, сообщили в пресс-службе Росморречфлота: https://t.co/gs8WjiCHkE — ТАСС (@tass_agency) October 8, 2022

A robbanás pillanatáról most jönnek az első felvételek:

Another video of the explosion on the Crimean Bridge. https://t.co/k9queHw3Lm — Rob (Lee) October 8, 2022

A Krími híd mind logisztikai, mind stratégiai, mind pedig politikai szempontból extrém fontos objektumnak nevezhető az orosz vezetés szemében.

Mint ismert, Oroszország 2014-ben annektálta a Krímet (ezt a lépést a legtöbb ország a mai napig nem tartja legitimnek), 2016 és 2018 közt pedig hidat építettek a Krím és az orosz szárazföld között, melynek eredménye Európa leghosszabb hídja, a Krími híd lett.

Jól mutatja az építmény szignifikanciáját, hogy a híd felavatását maga Vlagyimir Putyin elnök végezte, aki egy teherautó-konvoj élén haladt át a hídon Oroszország felől a Krím felé. A négysávos gépjármű-forgalomra alkalmas pályán és két vasúti sínen az oroszok civil járművek mellett katonai eszközöket is szállítanak. Ezért a híd a herszoni régió katonai utánpótlásának szempontjából is stratégiai fontosságú.

Ha bebizonyosodik, hogy ukránok támadták meg a hidat, alighanem a konfliktus jelentős eszkalációjára kell, hogy készüljünk. A híd szándékos megrongálása ugyanis olyan, szimbolikus lépés, melyet nem hagyhat a Kreml válaszlépés nélkül. Ukrán források a háború kezdete óta hangoztatják, hogy az "illegálisan épült hidat le kell rombolni."

Ugyanakkor korábban írtunk arról, hogy Ukrajna nem rendelkezik olyan eszközökkel, melyekkel egykönnyen meg tudják rongálni a hidat, hiszen tüzérségi rendszereik nem lőnek el a hídig, az orosz légvédelem pedig elvileg elég jelentős képességgel működik a híd körül. Bebizonyosodott azonban, hogy az orosz légvédelem nem feltétlen a legkompetensebb a világon, ugyanakkor a szabotázsakció valószínűbb. Lehet, hogy egy ukrán drón vagy különleges műveleti egység férkőzött közel a hídhoz és úgy történt a robbanás. Erre azonban egyelőre nincs bizonyíték.

New footage from the bridge. Seems to have been taken with the first 10 minutes of impact. #KerchStrait — The (Intel) October 8, 2022

Érdekes még, hogy ha ukrán szabotázs is történt, lehet, hogy a Kreml megpróbálja ennek tényét elsikálni. Mint ismert, a Krím-félszigetet többször is támadás érte, vélhetően nagy hatótávolságú rakétarendszerek által, ugyanakkor a Kreml megpróbálta iszlamista szabotőrökre és rossz helyen cigiző katonákra kenni az esetet.

Az eddigi, Krím körüli szabotázsakciók dinamikájából kiindulva a legvalószínűbb forgatókönyv az lesz, hogy Ukrajna nem ismeri el, hogy robbantottak a hídon (ugyanakkor nem hivatalos csatornákon keresztül kiszivárogtatják), Oroszország pedig azt kommunikálja, hogy baleset történt.

Egyik félnek sincs érdekében a konfliktus további eszkalációja, ugyanakkor a híd elvágásával legalább átmenetileg fontos utánpótlási útvonalat vesztett el az eleve egyre nehezebb helyzetben lévő herszoni fronton harcoló orosz haderő.

A címlapképen még a nem sérült híd látható. Forrás: Getty Images