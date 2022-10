Robbanás a Krími hídnál: kudarcot vallottak Oroszország katonai delfinjei

Magyar idő szerint hajnali 5 órakor érte támadás a Krím félszigetet Oroszországgal összekötő Krími (más néven Kercsi) hidat.

Tsurkov egy orosz nyelvű feliratokkal ellátott fotót és a Putyinhoz közel álló Komszomolszkaja Pravda egy májusi cikkét is megosztotta, amelyben arról írtak, hogy Oroszország 20 féle módon védi a Krími hidat, így azt lényegében lehetetlen megtámadni.

A hidat hadihajók, harci repülők, légvédelmi rendszerek, katonák, búvárok és az FSZB mellett még

erre a célra kiképzett katonai delfinek is védték.

Úgy látszik, mindez nem volt elég a támadás kivédéséhez.

