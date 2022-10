Videón a Krími hidat ért hatalmas robbanás, itt vannak az első felvételek

Hatalmas lángokkal ég egy vasúti szerelvény a Krímet és Oroszországot összekötő, Kercsi híd néven is ismert Krími hídon. A járműforgalomra alkalmas szekció egy része leomlott, a híd láthatólag súlyosan megsérült.

Közelebbi felvételek alapján egy üzemanyagszállító vasúti szerelvény gyulladt ki, a szerelvény ma hajnalban is lángokban állt.

️Eyewitnesses post photos, video of the fiercely burning Kerch bridge.The Kerch bridge from Russia to Crimea has been hit by a massive explosion on the span that carries railway traffic early on Oct. 8. pic.twitter.com/5wvIjBZmZZ