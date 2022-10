A legyőzhetetlen orosz medve legendája - Tényleg a tél hozza majd el Oroszország elsöprő győzelmét?

A nyugati világban él egy kép az orosz hadseregről: egy hatalmas, eltökélt gépezet, melynek katonái halált megvető bátorsággal rohanják meg az ellenséges állásokat, és még a legrosszabb körülmények között is helytállnak, sőt, úgy tűnik, télen vannak igazán elemükben. Nézzük végig az, hogy az elmúlt bő 100 évben hogyan teljesített az orosz haderő a fontosabb konfliktusokban. Érdekes eredményekre juthatunk.

Az orosz haderőt általában úgy szokás emlegetni, mint a világ második legerősebb hadseregét. A rettenetes orosz medvétől való félelem a nyugati világban a hidegháború, és a harmadik – vélhetően nukleáris – háború eljövetele által táplált rettegésből eredeztethető, míg a posztszovjet térségben a „baráti, védelmező” Szovjetunió ideáljával forrt össze.

Az orosz csapatok hidegben való hatékonysága ezzel szemben egy sokkal régebbi toposz, elsődlegesen I. Napoleon francia császár oroszországi hadjáratához kapcsolódnak, amikoris a folyamatosan visszavonuló orosz csapatok kiéheztették a fagyos időben egyre előrébb nyomuló francia katonákat.

Jelen írásunkban röviden sorra vesszük azokat a fontosabb 1900 utáni fegyveres konfliktusokat, melyekben Oroszország prominens hadviselő félként jelent meg.

Az orosz birodalom hanyatlása

A XX. századba belépve Oroszország meglepő módon először a Távol-Keleten találta szembe magát egy komoly ellenféllel: a Mandzsúria, Korea, illetve a Japántól északra található szigetek feletti ellenőrzés diplomáciai úton való rendezése kudarcot vallott, Meidzsi japán császár pedig 1904 februárjában úgy döntött, fegyverrel szorítja vissza a terjeszkedni próbáló cári Oroszországot. II. Miklós orosz cár a kezdeti japán sikerek által mutatott intő jeleket figyelmen kívül hagyva úgy döntött, hogy felveszi a harcot a szigetország csapataival, melynek eredménye másfél évnyi, katonai kudarcok és tömegjárványok tarkította háborúskodás lett.

A japán-orosz háborút Oroszország úgy vesztette el, hogy idő közben tetemes veszteségeket okozott a Japán szárazföldi erőknek. Lehetetlen megmondani az áldozatok pontos számát, de a becslések orosz oldalon 40 és 120 ezer, míg japán oldalon 60 és 85 ezer fő közé teszik a harcokban, valamint a rossz egészségügyi ellátás következtében elhunyt személyek számát. Függetlenül attól azonban, hogy az orosz katonák milyen harctéri sikereket értek el, a konfliktus végeredménye egyértelmű volt: Oroszország végleg elvesztette a Mandzsúria fölötti ellenőrzést, valamint több csendes-óceáni szigetet, a távol-keleti orosz flotta pedig lényegében megsemmisült.

Orosz állást megrohamozó japán katonákat ábrázoló grafika. Forrás: Wikimedia Commons

A nemzetközi politikai következmények még a fentieknél is súlyosabbak voltak: függetlenül attól, hogy a 18. 19. században éppen ki háborúzott kivel, Európában általános vélemény volt az, hogy ezek keresztény uralkodók közötti, „becsületes” háborúk, ahogyan az is, hogy a kontinens egyik legveszedelmesebb fegyveres ereje a cár szolgálatában áll.

Azzal, hogy Japán, egy távol-keleti, európai szemmel nézve szinte „barbár” állam legyőzte Oroszországot, egyszerre dőlt meg az orosz haderő erejébe vetett hit, a cári status quo, és az az elképzelés, hogy egy nem európai hatalom nem tehet szert nagyhatalmi státuszra.

II. Miklós levonta a kellemetlen következtetéseket a japánokkal vívott háborúból, és megkezdte a hadsereg modernizációját. Ekkor még nem tudhatta azt, hogy kilenc év múlva a megcsorbult becsületű orosz hadsereg renoméja kelet-európa lövészárkaiban és sártengereiben fog semmivé foszlani.

Az első világháborúba a hajdan félelmetes orosz hadsereg minden modernizációs kísérlet ellenére felkészületlenül lépett be: általános vélemény ugyan az, hogy az orosz csapatok által használt kézifegyverek, ha nem is estek a csúcstechnológia kategóriájába, a kor sztenderdjeinek megfeleltek, a tüzérség, és különös tekintettel a háború második felére prominenssé váló légierő szempontjából azonban az orosz csapatok a tengelyhatalmakkal szemben komoly hátrányban voltak, ahogy a katonák általános képzettsége is számos kívánnivalót hagyott maga után.

Sebesült orosz katona az első világháború keleti frontján. Forrás: Wikimedia Commons

A fentieknél azonban jelentősen nagyobb gondot okozott az orosz logisztika gyászos állapota. A kelet-európai síkság mindig is legendás volt arról, hogy az esőzések után ember számára szinte járhatatlanná válik, a monarchiával és a németekkel harcoló tömérdek orosz katonát pedig a hátország képtelen volt megfelelő mennyiségű hadianyaggal ellátni. A végletekig terhelt orosz gazdaság összeomlott, a fronton harcoló elcsigázott katonák ugyan úgy éheztek, mint a hátország lakói, Oroszország polgárháborúba süllyedt, elvesztette az irányítást Finnország és a Baltikum felett, valamint Ukrajna és Fehéroroszország egy része felett. Moszkva 1918-ban, az antanthatalmak egyetlen vesztes tagjaként kötötte meg a Breszt-Litovszki Békeszerződést a központi hatalmakkal.

Vissza az élvonalba: a Szovjetunió háborúi

Bár a sztálini szovjet hadvezetés komoly energiát fektetett abba, hogy a Vörös Hadsereg felszerelését a nyugati sztenderdekhez igazítsa, a Sztálin által a katonai vezérkarban tartott kegyetlen tisztogatások, valamint a közelgő német támadásról szóló hírszerzési jelentések figyelmen kívül hagyása következtében a II. világháborúban a náci Németország a Barbarossa-hadművelet keretében brutális sebességgel induljon meg Moszkva irányába.

Az orosz tél legendája 1941-42 telén éledt újra, amikor is a téli hadviselésre fel nem készült német csapatok előrehaladása az orosz főváros határában megtorpant, a Távol-Keletről átdobott orosz csapatok, valamint az ország nyugati részéből sikeresen kimenekített hadiipar segítségével pedig a Vörös Hadsereg lényegében egy lendülettel menetelt el Berlinig. Volt azonban egy európai ország, amely egymás után két alkalommal is komoly kellemetlenségeket okozott Sztálinnak.

Az orosz hadsereg legendás T-34-es harckocsijai a keleti fronton. Forrás: Wikimedia Commons

A polgárháború alatt kiszakadt Finnország egyes területeinek visszaszerzésére indított Téli Háború a harcoló felek arányát tekintve az orosz történelem legsúlyosabb veszteségének számít. Moszkva 1939 novemberében támadta meg a kicsi, de remekül felszerelt, kiválóan képzett haderővel rendelkező Finnországot, akik azonban függetlenedésük óta számítottak egy esetleges szovjet agresszióra, így felkészülten várták a több százezer orosz katonát. Bár Helsinki számos, Szovjetunióval határos területet, és a Ladoga-tavi finn flottát is elvesztette, az arányok magukért beszélnek:

26 ezer finn, és megközelítőleg 150 ezer orosz katona vesztette életét a harcokban, Moszkva elveszített több száz repülőgépet, és legalább 1200 harckocsit, amiért a finnek 62 repülőgéppel, és 20-30 tankkal fizettek.

A Barbarossa-hadművelettel egy időben Finnország a megszállt területek visszaszerzésére támadást indított a pánikoló orosz csapatok ellen, a Folytatásos Háborúban a korábban elvesztett földterület jó részét visszaszerezték, és 250-300 ezer orosz halottat hagytak hátra, 62 ezer finn katonáért cserébe (Igaz, ezeket a területeket a háború lezárásakor visszaadták Oroszországnak.)

Finn katonák M-32-es Maxim géppuskával a téli háborúban. Forrás: Wikimedia Commons

A II. világháborús győzelmet követően Moszkva több, kisebb konfliktusban is részt vett Ázsiában, és Afrikában, a haderő legnagyszabásúbb bevetésére azonban Afganisztánban került sor. A polgárháborúba sodródott ázsiai állam kormányának megsegítésére Moszkva a térségbe küldte a 40. Hadsereg megközelítőleg 100 ezer katonáját. Az orosz vezetés eredeti tervei szerint megközelítőleg hat hónap alatt biztosítják az ország fontosabb településeit, és fő közlekedési csomópontjait, majd átadják ezek ellenőrzését az oroszbarát afgán kormánynak.

Szovjet T-62-es tank az afgán hegyek között. Forrás: Sergey Novikov via WIkimedia Commons

Ezzel szemben a helyi Mudzsáhidek, akik a hegyekkel tarkított, szélsőséges időjárásáról ismert, legendásan nehéz terepet kiválóan ismerték, kemény ellenállást fejtettek ki, mely 9 évnyi gerillaháborúhoz vezetett, melynek során a 40. hadsereg katonái megöltek ugyan megközelítőleg 50 ezer afgán harcost, elvesztettek ugyanakkor több mint 400 repülőgépet, 150 tankot, és megközelítőleg 20 ezer katonát.

Az afganisztáni katonai kudarcot gyakran szokták azon okok között emlegetni, melyek végül a Szovjetunió felbomlásához vezettek.

A problémás Kaukázus: az Orosz Föderáció katonai akciói a Szovjetunió felbomlása után

A Kaukázus környéke Moszkva számára mindig is problémás régiót jelentett. A Szovjetunió felbomlása után a régióban az orosz csapatok több kisebb polgárháborúban is sikerrel vettek részt, első komoly kihívásukkal azonban Csecsenföldön találták szembe magukat, 1994-ben. A függetlenedni kívánó csecsen felkelők leverésére a helyi oroszbarát csecsen kormányzat behívta az orosz csapatokat, akik kényelmetlen veszteségeket szenvedtek a régióban:

orosz források megközelítőleg 6 ezer halottról, más beszámolók közel 15 ezerről beszélnek, ezzel szemben a csecsen lázadók veszteségei valahol 3 ezer fő körül mozogtak, Oroszország pedig rövid időre elvesztette az irányítást a régió fölött.

Csecsen harcos a Groznij-i kormányzati épület romjai mellett 1995-ben. Forrás: Mikhail Evstafiev via Wikimedia Commons

A második csecsen háború során Oroszország visszanyerte ugyan az uralmat a kaukázusi terület fölött, ennek ára azonban újabb 7 ezer katona halála volt. A csecsen konfliktus lezárásával párhuzamosan az orosz csapatok Grúziába is bevonultak, és kevesebb mint két hét alatt megadásra késztették a grúz csapatokat. A gyors lefolyású konfliktus alatt mind orosz. mind grúz oldalon megközelítőleg 150-200 fő között mozogtak a veszteségek.

Télen verhetetlen?

Az orosz hadvezetés éppen a hetekben jelentette be azt a régóta emlegetett stratégiát, melynek értelmében a frissen behívott tartalékosokkal megerősített orosz csapatok november és december között terveznek újabb offenzívát indítani az ukrán területek ellen.

Európában sokan elkönyvelték ezt úgy, mint Moszkva jól bevált stratégiája, amikoris az orosz csapatok a nekik komfortos hideg időben legázolják a fagyoskodó ellenséget.

Amennyiben a történelmi tapasztalatokat, valamint a háborús realitásokat figyelembe vesszük, több probléma is akad a fenti kijelentéssel:

A hideg időjárás általánosságban a védekező félnek kedvez, ahogyan ezt a Napoleonnal vagy Hitlerrel harcoló Oroszország esetében is tette.

ahogyan ezt a Napoleonnal vagy Hitlerrel harcoló Oroszország esetében is tette. Az orosz csapatok korántsem verhetetlenek télen: Japán, Finnország, az I. világháború, és az Afganisztáni harcok bebizonyították azt, hogy megfelelő ellátórendszer nélkül még a hideget jól tűrő katonák sem képesek csodákat tenni.

Japán, Finnország, az I. világháború, és az Afganisztáni harcok bebizonyították azt, hogy megfelelő ellátórendszer nélkül még a hideget jól tűrő katonák sem képesek csodákat tenni. Egy átlagos ukrán katona pillanatnyilag jobb felszereléssel rendelkezik, mint orosz ellenfele. Számos videó kering az interneten, melyeken lábukat rongyokba csavaró, a gyakorlónadrág alá melegítőt húzó orosz katonák láthatóak.

Számos videó kering az interneten, melyeken lábukat rongyokba csavaró, a gyakorlónadrág alá melegítőt húzó orosz katonák láthatóak. Az orosz haditechnika állapota továbbra is erősen kérdéses: a modernnek számító orosz repülőgépek, és szárazföldi járművek aránylag kis számban teszik tiszteletüket a harctéren, a régebbi, rosszul karbantartott eszközök pedig a legendás orosz igénytelenség ellenére is kellemetlenkedni fognak a súlyos mínuszokban.

Előzetesen természetesen felelőtlenség lenne azt állítani, hogy Moszkva télen biztosan ellentámadásra készül, ahogyan azt is, hogy egy ilyen ellentámadás eleve bukásra van rendeltetve, a korábbi háborús tapasztalatok, és a jelenlegi ukrajnai helyzet azonban kétségessé teszi azt az elképzelést, mely szerint a tél beállta egyértelmű győzelmet hozhat a Kreml számára.

A címlapkép illusztráció, forrása: Getty Images