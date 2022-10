Bolton: itt az idő megbuktatni Putyint

Nem lehet Európában hosszú távon béke és biztonság, amíg Vlagyimir Putyin orosz elnök hatalmon marad; az Egyesült Államoknak akár egy katonai hatalomátvételt is támogatnia kell anyagi és más forrásokkal – véli John Bolton nemzetbiztonsági tanácsadó, aki korábban a Trump és Bush kormányok munkáját is segítette, és saját bevallása szerint több külföldi országban is szervezett vagy támogatott katonai puccsokat.

John Bolton a 19fortyfive című amerikai katonai / nemzetbiztonsági lapban tette közzé gondolatait, melynek alaptézise volt, hogy szerinte az orosz-ukrán háború egyhamar nem fog a jelenlegi feltételek szerint véget érni és minél tovább húzódik a konfliktus, annál nagyobb az esély az eszkalációra.

Bolton úgy látja, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel lehetetlen lesz olyan megállapodást kötni, amely tartós békét hoz, az orosz vezetés pedig állandó veszélyt fog jelenteni Európára nézve.

Bolton azzal vádolja a Putyin-kormányt, hogy szándékosan próbálják különféle eszközökkel destabilizálni Európát, illetve az Egyesült Államokat, többek közt azzal, hogy szerinte az oroszok robbantották fel az Északi Áramlat gázvezetéket is. Azt javasolja, hogy az Egyesült Államok „viszonozza a szívességet.”

A nemzetbiztonsági tanácsadó úgy véli, az Egyesült Államok támogathatná valamelyik orosz ellenzéki vezetőt egy erőszakos hatalomátvételi kísérletben, egyedül ez vezethet kiutat a mostani konfliktusból. Hozzáteszi: tisztában van vele, hogy Oroszország atomhatalom, de a nukleáris megtorlás miatti kockázatok Ukrajna önvédelmének támogatását sem rettentik el.

Bolton szerint a rezsimváltáshoz nem kellene külföldi katonai beavatkozás. Elég támogatni azokat a hangokat orosz katonai és civil szférából, akik nem részei a jelenlegi orosz felsővezetésnek, de csalódottak a Putyin-kormány hibáival kapcsolatosan. Az amerikai szakértő tapasztalatai szerint ilyen emberek többnyire az alacsonyabb beosztású tábornokok, ezredesek közt, illetve civil szférában való megfelelőik közt találhatók. Bolton szerint ezeket az embereket támogatni kell egy katonai puccs vagy forradalom lebonyolításában, amely megnyithatja az utat egy új alkotmány és egy demokratikus átmenet felé.

Ez egy elég kockázatos ügy, de elkerülhetetlen Oroszország jelenlegi politikai hatalmi struktúráját tekintve

– fogalmaz Bolton.

A nemzetbiztonsági tanácsadó úgy véli, Amerikának ezeket az embereket anyagi, kommunikációs és propaganda területen is támogatni kell. Úgy látja, jó esély van rá, hogy egy ilyen próbálkozás kiderül, de szerinte ez nem oszt, nem szoroz, hiszen a Putyin-kormány már most is azzal vádolja rendszeresen Amerikát, hogy szét akarják szakítani az Orosz Föderációt.

Bolton úgy zárja a gondolatait, hogy a cél az, hogy Oroszországban teljes szemléletváltás jöjjön el, egy olyan politikai változás, melynek a Szovjetunió bukása után kellett volna eljönnie. Ennek köszönhetően szerinte az országból Amerika-szövetségest kellene csinálni, akár Kína akaratával szemben.

Egy orosz rezsimváltás ijesztő lehet, viszont Amerika célja, amely egy békés és biztonságos Európa megteremtése, melyen több mint egy évszázada dolgozunk, kulcsfontosságú a nemzeti érdekeinkre nézve. Nincs itt az idő, hogy szégyenlősek legyünk

– írja Bolton.

John Bolton nemzetbiztonsági tanácsadóként a Bush kormányokat és Donald Trump kormányát is segítette, különféle hivatalos kapacitásokban. Saját bevallása szerint több katonai hatalomátvételt és forradalmat is támogatott külföldi országokban, többek közt a 2019-es venezuelai hatalomátvételi kísérletet is.

Címlapkép: a leégett "orosz fehér ház" az 1993-as puccskísérlet után. Forrás: Bergmann at Japanese Wikipedia, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons