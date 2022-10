Reagáltak Ukrajna vezetői a hétfő hajnali orosz bombázásokra: "Putyin nem több, mint rakétákkal tárgyaló terrorista"

Megpróbálják elpusztítani népünket, és eltörölni minket a föld színéről. Megölik azokat az embereket, akik Dnyipróba és Kijevbe járnak dolgozni, akik otthon alszanak

- mondta Zelenszkij a Telegram-csatornájára felrakott videóüzenetben.

Zelenszkij ezzel az üzenetével többek között a vasárnap hajnalban bombázott Zaporizzsja városra utalt, ahol a rakéták a település lakónegyedére hullottak, az áldozatok száma legalább 17 fő. Hétfő reggel pedig újabb rakétatámadás ért több ukrán nagyvárost, többek között Dnyiprót, Kijevet és Lvivet.

Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere Telegram csatornáján egyenesen terrorcselekménynek nevezte az orosz rakétatámadásokat, mivel azok ismételten lakóépületekbe csapódtak.

A fővárost orosz terroristák támadják! A rakéták a város központjában (Sevcsenkivszkij kerületben) és a Szolomjanszkij kerületben találtak el objektumokat. A légiriadó, és így a fenyegetés is folytatódik

- írta Vitalij Klicsko.

Az ukrán elnök egyik magas rangú tanácsadója is nyilatkozott, Andrij Jermak szerint az Ukrajna városait, és civil lakónegyedeit ért orosz rakétacsapások azt jelzik a civilizált világnak, hogy az orosz kérdést erővel kell megoldani.

Gyávák, akik játszóterek, gyerekek és civilek ellen harcolnak

- írta Andrij Jermak, az elnöki hivatal vezetője.

Multiple Russian missile strikes across Ukraine. Putins only tactic is terror on peaceful Ukrainian cities, but he will not break Ukraine down. This is also his response to all appeasers who want to talk with him about peace: Putin is a terrorist who talks with missiles. {:url}