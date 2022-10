Újabb ország csatlakozhat be az orosz–ukrán háborúba? – Putyin leghűbb szövetségeseinek szavai erre is utalhatnak

Lukasenka szerint a két ország két napja kezdte meg erőik összevonását, vagyis valószínűleg a Krími hidat ért támadás után.

Szeptember végén Pavel Latusko fehérorosz ellenzéki politikus korábban azt állította, Lukasenka mozgósításra készül, annak érdekében, hogy Belarusz is beszálljon a háborúba.

A fehérorosz elnök szeptember végén többnapos találkozón vett részt Vlagyimir Putyinnal Szocsiban, egyesek szerint az orosz elnök arról akarta meggyőzni fehérorosz kollégáját, hogy az orosz részleges mozgósítást követően Fehéroroszország is lépjen be az ukrajnai háborúba.

Fehéroroszország az ukrajnai invázió elején felvonulási területet biztosított az orosz csapatoknak, és ballisztikus rakéták is támadták Ukrajnát az ország területéről. A fehérorosz haderő – úgy tudni, a katonai vezetés tiltakozása miatt – azonban mindeddig nem lépett be a háborúba.

A mostani közös katonai alakulat bevetése kapcsán Andrew Roth, a The Guardian moszkvai tudósítója azt írta, ez

potenciálisan jelentős fejlemény

azok után a pletykák után, hogy Oroszország közvetlenül beavatkozna a háborúba.

De azt is jelentheti, hogy azt látjuk majd, Oroszország sokkal több csapatot telepít fehérorosz területre, vagy állandóbb jelenlétet hoz létre

– írta Roth.

Potentially significant development after rumors that Belarus was going to directly join the war. But also may mean that we're to see Russia stage far more troops on Belarusian territory or establish a more permanent presence. https://t.co/h5ypblTZ0q