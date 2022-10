Bejelentette Kína: áttörést ért el, bárhol képesek lesznek bevetni a legveszélyesebb rakétáikat

A kutatást vezető Hsziao Jun szerint áttöréssel mind levegőben, mind a felszínen lévő célpontok széles skáláját vehetik célba, ráadásul műholdak elleni fegyverként is használhatóak lesznek a rakéták. A kutató szerint a kínai hiperszonikus fegyverek sok hasonlóságot mutatnak az orosz Kindzsal rakétával, amely 1000 kilométeres hatótávolságon belül a hangsebesség tízszeresét képes elérni.

A kínai hordozóflotta harci hatótávolságát több mint 2500 kilométerre növelhetnék, ráadásul olyan fegyverrel, ami képes áthatolni a legtöbb légvédelmi rendszeren. Ezzel a kínai haditengerészet akár az Egyesült Államokhoz tartozó Guamot is célba veheti.

A légkörben haladva, a nagy sebesség hatására a hiperszonikus rakéták felületi hőmérséklete akár több ezer fokra is felemelkedhet. Az ilyen szélsőséges repülési körülmények miatt a rakéta felületén lévő borítást olyan fejlett anyagokból állították elő, amelyek képesek elnyelni a felületi hőemelkedést, miközben a kommunikációs jeleket átengedik. Azonban korábban a high-tech bevonóanyag hajlamos volt a sérülésre szállítás, tárolás vagy a repülőgépre való felszerelés során, ráadásul ezek a hibák nem voltak javíthatóak tengeri körülmények között.

Amikor a sérült alkatrész ki van téve az óceáni nedvességnek, a sónak és penésznek, a hőálló bevonaton olyan hibák léphetnek fel, mint a nedvesség felszívódása, tágulás, deformáció, hólyagosodás, leválás vagy hámlás

- mondták a kutatók.

Korábban az ilyen hibák javításához egy szárazföldi helyiségre volt szükség, a legmodernebb berendezésekkel, valamint egy tapasztalt karbantartó csapatra. Hsziao elmondta, hogy kifejlesztettek egy olyan módszert, amely egyedi tömítőanyagot használ. Mindössze egyetlen munkásra van szükség, aki eltávolítja a sérült részt, behelyezi a pótlást, a hézagokat kitölti a tömítő géllel, és egy kaparóval kisimítja a hiperszonikus rakéta felületét.

A hiperszonikus fegyvereket korábban nem repülőgép-hordozóról történő indításra tervezték, ugyanis nehezebb őket karbantartani vagy javítani, mint a hagyományos rakétákat, különösen a tengeren. Egyelőre nem ismert az, hogy bármikor is hiperszonikus technológiát használtak volna repülőgép-hordozón.

Ez a technológia jelenleg más országokban nem áll rendelkezésre. Kínában viszont hamarosan nagy számban megjelenhet a szárazföldi katonai bázisokon, a tengerparti repülőtereken és a távoli tengeren lévő repülőgép-hordozókon is

- írta a kutató csapat az október elsején megjelent tanulmányában.

A helyszíni tesztek során néhányat repülőgép-hordozókon is végeztek, az új módszerből szerzett tapasztalatok alapján tizedére csökkent az átlagos szervizelési idő, és jelentősen növekedett a hiperszonikus rakéták élettartama.

