Sosem látott videó: komoly károk keletkeztek Putyin féltve őrzött hídjában

A Kercsi-hídon történt robbanás során lángra kapott egy gyúlékony anyagot szállító vasúti szerelvény is. A felvételeken jól látható az, hogy a tartálykocsik berobbanása szinte teljesen leszakította a híd korlátjait, a szerelvény, és a sínpár pedig több helyen is megolvadt a hőtől.

Egy rövid ideig látható a híd autóforgalomra fenntartott része is, ahol az egyik sáv egy több tíz méteres szakaszon beleszakadt a tengerbe.

Damage to the rail span of the Crimean Bridge pic.twitter.com/DBsBHFuBC8