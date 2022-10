Teljesen átépítette a Rheinmetall a Lynx-páncélost - Zsíros megrendelésre számítanak Amerikától

Úgy tűnik, a Rheinmetall alaposan átdolgozta az amerikai Bradley gyalogsági harcjárművek leváltására kiírt OMFV-programon induló Lynx lövészpáncélost. Egy friss videó alapján az új Lynx sokkal keskenyebb lesz, mint európai változata és új tornyot is kapott, valamint kezelőszemélyzetének létszáma is csökkent.

Az Egyesült Államok jelenleg azon dolgozik, hogy lecseréljen mintegy 6200 darab M2 Bradley gyalogsági harcjárművet, ennek jegyében másodszorra indították el nemrég az OMFV-programot, melyen egyebek mellet a Rheinmetall is nevezett a Lynx gyalogsági harcjárművel.

Egy friss videó alapján úgy tűnik, az amerikai Lynx igyencsak máshogy néz majd ki, mint amelyet itt Magyarországon, Zalaegerszegen is gyártani fognak. Az amerikai tenderen induló IFV keskenyebb lesz, mint európai változata és új tornyot is kap, miközben fő fegyverzete látszólag megmarad a Rheinmetall által tervezett 30 milliméteres gépágyú. Úgy néz ki, hogy a harcjármű kezelőszemélyzete is kettőre csökkent (az európai Lynxnél ez három fő), cserébe valószínűleg kevesebb katonát fog tudni szállítani a harcjármű, kisebb méretéből fakadóan.

A harcjármű ráncfelvarrása vélhetően azért történt meg, hogy az amerikai igényekhez igazítsák a járműtípust, illetve mert a Textron is részt vesz majd az eszköz fejlesztésében. Jó eséllyel egyes komponensek ettől függetlenül kompatibilisek lesznek az itthon is gyártásra kerülő járműtípussal majd.

Rheinmetall shows its next-gen Infantry Fighting Vehicle 'Lynx OMFV' featuring an unmanned 50mm turret and kamikaze drones. (OMFV - Optionally Manned Fighting Vehicle) @jpg2t785 — Felix (Woessner) October 10, 2022

Nem tudni még, mikor lesz döntés az OMFV-programmal kapcsolatosan, de annyi biztos, hogy a győztes vállalat zsíros megrendelésre számíthat. 6200 Bradley lecserélése ugyanis igencsak jelentős számnak számít, ha páncélozott harcjárművekről van szó.

A címlapképen még az európai, KF41-es variáns látható. Forrás: Rheinmetall Press Kit