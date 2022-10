NATO-főtitkár: Oroszország gyenge és vesztésre áll

Jens Stoltenberg Oroszország rakétatámadásait a gyengeség jelének nevezte, és szerinte Vlagyimir Putyin elnök kifogyott az alternatívákból.

Ukrajna lendületben van, és továbbra is jelentős eredményeket ér el, miközben Oroszország egyre inkább a civilek és a kritikus infrastruktúra elleni szörnyű és válogatás nélküli támadásokhoz folyamodik

- mondta a NATO főtitkár.

A védelmi miniszterek mostani tárgyalási fordulója az első jelentős NATO-találkozó azóta, hogy Moszkva annektált négy ukrajnai régiót, részleges mozgósítást jelentett be és burkolt nukleáris fenyegetéseket fogalmazott meg.

A valóság az, hogy nem képesek előrelépni a harctéren. Oroszország valójában vesztésre áll

- mondta Stoltenberg.

Stoltenberg az Északi Áramlat gázvezetékek elleni támadásra válaszul a kritikus infrastruktúrák védelmének fokozására is ígéretet tett. Elmondta azt is, hogy ennek keretén belül a NATO már megduplázta jelenlétét a Balti- és az Északi-tengeren. Jelenleg több, mint 30 hadihajó járőrözik a térségben, amelyek felderítő munkáját repülőgépek is támogatnak.

A NATO kedden figyelmeztette Moszkvát, hogy a szövetségesek kritikus infrastruktúrája elleni támadásokra "egységes és határozott válasszal" fog válaszolni, és szorosan figyelemmel kíséri Oroszország nukleáris erőit is.

A szövetségesek kritikus infrastruktúrája elleni szándékos támadásra egységes és határozott választ fogunk adni

- figyelmeztetett a NATO-főtitkár

Címlapkép forrása: Presidential Administration of Ukraine/Wikimedia Commons