Putyin elárulta Elon Musknak, mikor vet be atomfegyvereket? - Reagált a milliárdos a súlyos vádakra

Ian Bremmer az Eurasia Group előfizetőinek küldött hírlevelében azt írta, hogy a Tesla vezérigazgatója, Musk azt mondta neki, hogy Putyin "kész tárgyalni", de csak akkor, ha a Krím orosz marad, illetve ha Ukrajna elfogad egyfajta állandó semlegességet, és Ukrajna elismeri Luhanszk, Donyeck, Herszon és Zaporizzsja Oroszország általi annexióját.

Brenner állítása szerint Elon Musk közvetlenül azelőtt beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, mielőtt tweetelt egy javaslatot az ukrajnai háború befejezésére, amely szerint a területeket véglegesen átadta volna Oroszországnak - állítják.

Múlt héten Musk lényegében ugyanezeket a pontokat tette közzé a Twitteren, azzal a különbséggel, hogy az javasolta, hogy az elcsatolt területeken az Ukrajna és a Nyugat által megrendezett szavazásnak minősített népszavazásokat az ENSZ felügyelete mellett ismételjék meg.

Bremmer tájékoztatása szerint Musk azt mondta, hogy Putyin arról beszélt, hogy

ezeket a célokat "bármi áron" el fogja érni, beleértve egy esetleges nukleáris csapást is, ha Ukrajna megszállja a Krímet, amelyet Oroszország 2014-ben annektált.

Bremmer azt írta, hogy Musk szerint

mindent meg kell tenni, hogy elkerüljük ezt a kimenetelét.

Bremmer arról is beszámolt, hogy Musk állítólag elutasította az ukrán kérését, miszerint aktiválják a Starlinket a Krímben.

Musk szerint ő továbbra is Ukrajna-párti, csak el akarja kerülni az atomháborút - tette hozzá a Vice.

Elon Musk, ez igaz?

- kérdezték Elon Musktól a Twitteren.

Nem, nem az. Csak egyszer beszéltem Putyinnal, és az körülbelül 18 hónappal ezelőtt volt. A téma az űrkutatás volt

- válaszolt a SpaceX-vezér.

No, it is not. I have spoken to Putin only once and that was about 18 months ago. The subject matter was space. {:url}