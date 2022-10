Brutális rakétaesővel mutatkozott be Armageddon tábornok: tényleg egyetlen ember fordítja majd meg az ukrajnai háború menetét?

Szombaton bejelentette az orosz védelmi minisztérium, hogy új parancsnokot neveznek ki az Ukrajna ellen zajló „különleges művelet” élére. Pár órával azután, hogy Szergej Szurovikin tábornok átvette a vezetést, rakétaesőt zúdítottak az orosz fegyveres erők Ukrajna áramellátó infrastruktúrájára. Az oroszok ünnepelnek; sokan úgy gondolják, most végre fordulópont jön a kezdetektől fogva döcögősen haladó „különleges műveletben.” Az igazság az, hogy egy ember személye önmagában közel sem biztos, hogy automatikusan megfordítja majd a háború jelenlegi dinamikáját, viszont erős jelzése lehet annak az "Armageddon tábornok" néven is ismert katonatiszt kinevezése, hogy az orosz hadvezetés mostantól sokkal brutálisabb taktikákat fog használni Ukrajnában.

Bemutatkozott Armageddon tábornok

Az első nap a munkahelyeden kiváló módja annak, hogy megmutasd a legjobb oldaladat

– mondta ezt állítólag Szergej Szurovikin orosz tábornok, aznap, amikor kinevezését követően átfogó rakétatámadást indított Ukrajna nagyvárosai és áramellátó létesítményei ellen.

Bár nem tudjuk, hogy Szurovikin szájából valóban elhangzott-e az ominózus kijelentés, annyi biztos, hogy az orosz közösségi média alaposan felkapta a tábornok hírét. Sorra készülnek róla a Photoshopolt mémek, melyeken napszemüvegben, vigyorogva nézi a lángoló Kijevet, Lvivet, Harkivet.

Ha fűzött az első napjához kommentárt, ha nem, az biztos, hogy Szurovikin erős bemutatkozót tett, még akkor is, ha egyes források szerint már kinevezése előtt tervben volt a most indított rakétacsapás. Az egész rakétázós fiaskónak egyetlen szignifikáns jelzése van mind Oroszország, mind a nemzetközi közvélemény felé:

a Szurovikin vezette orosz haderő durvulni fog, hajlandók lerombolni Ukrajna civil infrastruktúráját, közben nem számít az sem, hány ember marad áram és közművek nélkül, vagy netán veszti életét a csapások közepette.

Nyilván, az orosz haderő eddig is volt, hogy gátlástalanul bombázott civil településeket, épületeket, de többnyire ezek a frontvonalhoz közel történtek, olyan műveleti területeken, ahol szárazföldi offenzívát készítettek elő az oroszok. Olyan országos szintű, kritikus infrastruktúra elleni támadást, melyet az elmúlt napokban láthattunk, még nem kiviteleztek Ukrajnában.

Ennek az egésznek egyetlen célja van: a „hátország” élhetetlenné tételével megtörni az ukránok harci kedvét.

Jelzés értékű nem mellesleg az is, hogy bár a „különleges művelet” vezetői jöttek-mentek a harctéri kudarcok után (legalább egy váltás történt a kijevi kudarc, majd most, a harkivi kudarc után), ez volt az első alkalom, hogy a védelmi minisztérium be is jelentette, hogy valakit kineveztek az Ukrajnában tevékenykedő orosz harccsoportok élére. Ez valószínűleg annak jele, hogy jelentős hatalmat, mozgásteret, rugalmasságot kapott Szurovikin abban, hogy úgy irányítsa az orosz csapatokat, ahogy neki tetszik, illetve azt is, hogy példátlan szintű bizalmat kapott a Kremltől arra, hogy sikerre vigye az Ukrajna elleni orosz támadást.

Botrányoktól övezett katonai karrier

Nem véletlen, hogy épp Szurovikint bízták meg azzal a feladattal, hogy vezesse az egyre jobban eldurvuló háborúban harcoló orosz csapatokat.

A most 56 éves tábornok egész életében katona volt, hosszú karrierje során pedig igencsak ellentmondásos reputációra tett szert.

Szergej Szurovikin (középen) a voronyezsi légierő-akadémia cermóniáján. Forrás: Mil.ru

Szurovikin 1987-ben végzett az omszki tiszti iskolában, katonai karrierjét egy különleges műveleti egységben (szpecnaz) kezdte el, a szovjet-afgán háborúban. 1991-ben, az augusztusi puccskísérlet során, a 2-es számú gárda gépesített hadosztály századosaként alakulata tüzet nyitott néhány tüntetőre, melynek következtében hárman életüket vesztették. Ezután szolgált Tádzsikisztánban, Csecsenföldön is, majd részt vett abban a katonai testületben, amely az Orosz Föderáció katonai rendőrségének létrehozásán tevékenykedett.

Oroszország 2015-ös, szíriai katonai intervenciója során valamikor kinevezték Szurovikint a szíriai műveleti kontingens főparancsnokává, 2017-ben pedig az orosz légierő főparancsnoka lett és megkapta a legmagasabb szintű orosz katonai kitüntetést is, az Oroszország Hőse érdemérmet. 2021-ben hadseregtábornokká léptették elő, egyes vélemények szerint ezzel Valerij Geraszimov vezérkari főnök utódlását készítették elő.

Szurovikin fontos szerepet játszott Oroszország Ukrajna elleni inváziójában is. Ő vezette az Ukrajna déli részében tevékenykedő műveleti csoportot: vitathatatlanul ebben a műveleti térségben érte el a legnagyobb sikereket a háború során az orosz haderő, Herszon, Zaporizzsja megyék nagy részének elfoglalásával, valamint Mariupol megszállásával.

Mariupol nagyrészt megsemmisült az orosz támadás következtében. Azt nem tudni, hogy Szurovikinnek milyen szerepe volt a város körüli harcok vezénylésében, de a település nyugati irányból való támadásában az ő katonai körzetébe tartozó alakulatok is részt vettek. Fotó: ukrán belügyminisztérium

Szurovikin katonai karrierje csöppet sem nevezhető zökkenőmentesnek. Az 1991-es puccs után hét hónapig hatósági őrizetben volt, amiért parancsot adott arra, hogy katonái fegyverrel lépjenek fel a tüntetők ellen, de végül Borisz Jelcin elnök felmentette, arra hivatkozva, hogy csak ő is csak parancsra cselekedett.

1995-ben a katonatiszt elsőfokon felfüggesztett börtönbüntetést kapott fegyverkereskedelem vétsége miatt, de másodfokon felmentették, arra hivatkozva, hogy valójában ő csak kölcsönadta a szolgálati fegyvert egy katonai ismerősének, mit sem sejtvén arról, hogy az tovább lesz adva a feketepiacon.

2004-ben egy beosztottja jelenlétében öngyilkos lett, amiért állítólag Szurovikin megdorgálta, egy másik beosztottja pedig ugyanebben az évben azt állította, hogy politikai nézetei miatt megverte felettese. Mindkét esetben fegyelmi eljárás indult Szurovikin ellen, mindkét esetben felmentették a katonai vezetőt.

Az "Armageddon tábornok" becenevet szíriai szerepvállalása miatt érdemelte ki Szergej Szurovikin.

Mint ismert, lényegében az orosz haderő mentette meg az Asszad-rezsimet a totális összeomlástól, intervenciójuknak köszönhetően pedig a kormányerők jelentős területeket tudtak visszaszerezni az országban, „mérsékelt" lázadók és dzsihadisták számos csoportját felőrölve közben.

Az orosz fegyveres erők beavatkozását ugyanakkor számos ellentmondásos lépés kísérte. Egyes emberjogi szervezetek azzal vádolták meg az oroszokat, hogy indiszkrimatív módon bombázzák a lázadók által ellenőrzött településeket, ezek közül talán a felkelők fellegváraként ismert Aleppó esete a legismertebb, amely a háború előtt egy 1,85 milliós lélekszámú település volt. Az emberjogi szervezetek szerint az oroszok ráadásul gyújtóbombákat és kazettás bombákat is használtak civilek által sűrűn lakott területek ellen. Oroszország persze mindezt kategorikusan tagadta.

Mindenesetre az Armageddon tábornok becenév vélhetően nem minden ok nélkül jött: Aleppót 2016 decemberére elfoglalták a szír kormányerők, a város nagy része viszont megsemmisült a katonai műveletek közben.

Orosz aknamentesítők improvizált robbanószereket keresnek a szír kormányerők által elfoglalt Aleppóban. Forrás: Mil.ru

Ő lesz majd, aki győzelmet szállít Putyinnak?

Ukrajnára nézve Szergej Szurovikin kinevezése nem sok jót jelent, hiszen várható, hogy a hétfő reggelihez hasonló, civil infrastruktúrát célzó támadások valamilyen szinten rendszeressé válnak majd. Az orosz közmédiában már meg is ágyaztak ennek: a Rosszija 1-en nemrég egy szakértő arról nyilatkozott, hogy 2-3 hetente lenne értelme hasonló rakétatámadásokat kivitelezni Ukrajna infrastruktúrája ellen, ha az ukrán harci morált valóban meg akarják törni.

Szintén valószínűsíthető, hogy a várható orosz téli offenzíva során újra előkerül majd az a brutális műveleti taktika, melyet korábban Mariupolnál és Szeverodonyeck térségében láthattunk: vagyis az, hogy az orosz haderő rommá bombázza majd azokat az ukrán településeket, melyeket meg akarnak szerezni, ezután pedig szárazföldi támadással számolják majd fel az ukránok ellenállását. Aleppónál – elsősorban inkább légi képességekre támaszkodva tüzérségi eszközök helyett – Szurovikin védjegyévé vált ez a taktika, így meglepő lenne, ha ennél kíméletesebben bánna az ukrán településekkel.

Az is valószínű, hogy Szurovikin kezében jelentősen nagyobb döntéshozatali képesség összpontosul majd, mint bármelyik másik parancsnok kezében, aki az ukrajnai „különleges műveletet” irányította, azt viszont nem tudjuk még, hogy a merev, szovjet típusú harctéri irányítási struktúra szempontjából jó vagy rossz hírnek nevezhető-e orosz szemszögből. Az orosz műveleti kudarcok egyik fontos oka, hogy az orosz harcoló alakulatoknak lényegesen alacsonyabb döntéshozatali autonómiája van, mint egy NATO (vagy akár egy ukrán) alakulatnak, ezért sokkal kevésbé tudnak dinamikusan reagálni a harctéri fejleményekre.

Szergej Szurovikin Vlagyimir Putyin elnökkel, 2017-ben. Fotó: Kremlin.ru

Az orosz kudarcok másik fontos oka a harci morál: vagyis az, hogy az ukrán katonák lényegesen motiváltabbak az orosz katonáknál.

Szurovikin kinevezése jelentheti azt is, hogy most, szűk nyolc hónap elteltével az orosz hadvezetés is kezd rájönni arra, hogy az általuk vélt számbeli és technikai fölény nem lesz elég a győzelemhez, ezért a civil infrastruktúra bombázásával és az ukrán városok élhetetlenné tételével próbálják majd megtörni az ukrán harci morált.

Továbbra is probléma viszont az oroszokra nézve, hogy mindez nem biztos, hogy motiváltabbá teszi az orosz katonákat. Szurovikin kinevezésének látszólag nagyon örülnek az orosz OSINT-elemzők, de könnyen elillanhat a harci kedv, ha az ember a frontvonalon HIMARS rakétarendszerek célkeresztjébe kerül, ebben az esetben pedig a nácimentesítéssel és a donbaszi népirtással kapcsolatos propaganda-szlogenek bizonyítottan nem hatékonyak az állomány harci kedvének megőrzésében.

Azt nem tudjuk, hogy Szurovikin vezetése mennyiben jelent majd változást az orosz katonák motiválásában: a személyét övező, korábbi botrányok arra mutatnak, hogy egy erősen autoriter, brutális és embertelen vezetővel lesz dolga az állománynak. Talán kijelenthetjük, hogy nem sok katonai vezető mondhatja el magáról, hogy beosztottja a szeme láttára lett öngyilkos.

Bár ez az autoriter hozzáállás vélhetően segített a második világháborúban a Vörös Hadsereg katonáinak motiválásában, 2022-ben, a kényelmes, légkondicionált, moszkvai lakásokból a frontra rángatott orosz sorkatonák motiválásában nem biztos ezek az eszközök be fognak válni. Ettől függetlenül elképzelhető, hogy Szurovikin saját embereivel szembeni, múltbéli brutalitása is tényező volt abban, hogy épp őt tették a „különleges művelet” vezetőjévé, arra számítva, hogy ahogy a második világháborúban, úgy most is működni fog a sorkatonákkal szembeni kemény vezetői fellépés.

Egyelőre korai még tehát arra számítani, hogy Szurovikin kinevezésével fordulópont áll majd be az ukrajnai háború dinamikáját illetően most, hogy az orosz csapatok lényegében minden fronton veszítik a területeket az ukrán offenzívával szemben. Mind az ukrán, mind az orosz hadvezetés kemény télre és a harcok súlyosbodására készül, utóbbiban pedig jó eséllyel „Armageddon tábornoknak” személy szerint is jelentős szerepe lesz.

Putyin elnök nyilván azzal a céllal nevezte ki a tábornokot, hogy győzelmet szállítson Oroszországnak - bármi áron.

De hogy mennyire sikerül majd demoralizálni az ukránokat, eltántorítani európai és amerikai támogatóikat, illetve motiválni az orosz katonákat, egyelőre még nem látszik, így nehéz spekulálni arról, hogy milyen sikerrel zárul majd Szurovikin új, főparancsnoki kinevezése.

Címlapkép: Grad rakéta-sorozatvető szakadár tüzérek kezében, valahol Luhanszk megyében. Értelemszerűen Kijevre és az ukrán nagyvárosokra nem Graddal lőttek az oroszok, hiszen ez egy rövid hatótávolságú sorozatvető-rendszer. Forrás: Leon Klein/Anadolu Agency via Getty Images