Hamarosan az egyik legnépszerűbb NATO-fegyvert is megkaphatja Ukrajna

Ben Wallace a NATO csütörtöki brüsszeli ülését megelőzően jelentette be az új támogatást, válaszul arra, hogy Oroszország hétfőn több ukrán nagyváros polgári infrastruktúráját is cirkálórakétákkal támadta. A bombázások következtében legalább 26 ember halt meg, több mint 100-an megsebesültek, és több helyen megszűnt az áramellátás is.

Nagy-Britannia közölte, hogy a következő hetekben átadásra kerülő közepes hatótávolságú fejlett levegő-levegő rakétákat az Egyesült Államok által ígért NASAMS légvédelmi rendszerrel együtt lehet majd használni.

Wallace konkretizálta, hogy a számos NATO-tagországban - köztük Magyarországon is - rendszeresített vagy rendszeresíteni tervezett AIM-120 AMRAAM rakétákról van szó.



Az AIM-120-as rakéták eredetileg vadászgépekre lettek kifejlesztve, de a későbbiekben két, földi indítású fegyverrendszerhez is adaptálták. Az egyik ilyen a NASAMS, illetve a SLAMRAAM rendszer, ami egy Humveere szerelt, ötsínes kísérleti rakéta-indító berendezés.

Oroszország legutóbbi csapásai Ukrajna polgári területein további támogatást indokolnak. Ma tehát engedélyeztem az AMRAAM típusú légvédelmi rakéták szállítását Ukrajnának

- írta Wallace. Ezen felül egyéb típusú légvédelmi rakéták százait, drónokat és további 18 tüzérségi löveget küldenek a harctérre.

Címlapkép forrása: Wiki Commons