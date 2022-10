Oroszország elmondta, mikor robbanhat ki a harmadik világháború - A NATO megüzente, szörnyű következményekkel járna egy nukleáris csapás

Oroszország Biztonsági Tanácsának helyettes titkára, Alekszandr Venediktov kijelentette, Ukrajna felvétele a NATO-ba egy harmadik világháborúhoz vezetne. Közben a NATO is igyekszik tisztázni saját álláspontját a beavatkozásról: a NATO-infrastruktúra elleni támadás, vagy egy orosz atomcsapás esetén Moszkva számíthat a NATO harctéri beavatkozására - írta meg a Reuters.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szeptember végén kérvényezte, hogy gyorsított eljárás keretein belül vegyék fel Ukrajnát a NATO-ba, miután Vlagyimir Putyin orosz elnök Moszkvában ünnepélyes keretek között mind a négy megszállt régiót annektálta.

Kijev tisztában van azzal, hogy egy ilyen lépés garantáltan a harmadik világháborúhoz vezetne

- idézte Venediktov szavait a TASZSZ.

Venediktov megismételte a mostanában előtérbe kerülő orosz álláspontot is, miszerint az Ukrajnának nyújtott, hónapok óta tartó fegyveres és pénzügyi segítség azt jelenti, hogy a nyugati hatalmak közvetlen részesei a konfliktusnak.

Ezzel párhuzamosan a NATO nukleáris tervezőcsoportjának csütörtöki ülésén az egyik NATO-tisztviselő kijelentette, hogy egy orosz nukleáris csapás példátlan következményekkel járna Oroszország számára.

Egy orosz atomcsapás megváltoztatná a konfliktus menetét, és szinte biztosan katonai beavatkozást váltana ki Ukrajna szövetségesei, esetleg a teljes NATO részéről

- mondta szerdán a védelmi szövetség magas rangú tisztviselője.

Címlapkép forrása: Air Assault Forces of the Armed Forces of Ukraine/Reuters