Gyanús festés jelent meg az orosz páncélosokon – Tényleg új frontot nyithat Putyin?

Az elmúlt hetekben egyre több pletyka jelenik meg arról, hogy Fehéroroszország arra készül, hogy Oroszország oldalán belépjen az ukrajnai háborúba; a belarusz ellenzéki vezetők már konkrét terveket ismertettek, miközben a nyugati vezetők fenyegetőzni kezdtek:

A napokban több felvétel is kiszivárgott Fehéroroszország területéről, melyeken egy újfajta szimbólummal ellátott katonai járműveket szállító szerelvények láthatók. A szimbólum egy háromszög, benne egy kettes számmal. A jelkép orosz és fehérorosz járműveken egyaránt megjelent.

The new Russian-Belarusian forces in Belarus have this symbol on their vehicles pic.twitter.com/MKmeMae5NS