"Szűrőtáborokban" kínozzák az ukránokat? - Megszólaltak a túlélők

A húszas évei elején járó Tarasz 2022. február 24-e és április közepe között az idő nagy részét egy pincében töltötte, miközben az orosz csapatok gyakorlatilag a földig rombolták szülővárosát, Mariupolt. Április 13-án éppen otthon tartózkodott a családjával, amikor megjelent két orosz katona, és arról érdeklődtek, hogy ki ő, mi a neve és kik vannak még a házban. Pár perc múlva arra utasították, hogy öltözzön fel és menjen velük. Tarasznak nem volt sok választása, így követte őket, miközben látta, hogy több, az utcában élő, szintén hadköteles korú férfi szomszédja is így járt.

A BBC-nek nyilatkozó házaspár, Olena és Olekszandr arról számolt be, hogy őket akkor zárták táborba, amikor el akarták hagyni Mariupolt. Elmentek az evakuációs pontra, ahonnan egy orosz menekülttáborba vitték őket,

de elmondásuk szerint olyan volt, mint egy koncentrációs tábor.

Minden oldalról lefényképezték, ujjlenyomatot vettek tőlük és órákon keresztül hallgatták ki őket.

Ha valakiről azt gyanították, hogy »ukrán náci«, rögtön elvitték egy másik, donyecki szűrőtáborba, vagy meggyilkolták. Nagyon veszélyes és kockázatos volt. Bármilyen apró kétség, bármilyen kis ellenállás – és a pincékbe vihetnek kihallgatásra és kínzásra. Mindenki félt, hogy Donyeckbe viszik

– mesélte Olekszandr a BBC-nek.

Egyelőre nem tudni, hogy hány ukrán állampolgárt tartanak fogva az orosz fennhatóság alatt álló, úgynevezett szűrőtáborokban:

az oroszok szerint eddig négymillió ukrán haladt át a táborokon, míg az USA becslései szerint 900 ezer és 1,4 millió közötti létszámról lehet szó.

Maguk a szűrőtáborok önmagukban nem sértik a nemzetközi humanitárius törvényeket – derült ki a Yale kutatóinak nemrégiben közzétett, Kelet-Ukrajnával kapcsolatos jelentéséből, amelyet a New Yorker ismertetett.

A kutatók álláspontja szerint „a nemzetközi konfliktusokban a megszálló hatalmak jogosultak személyek nyilvántartásba vételére az ellenőrzésük alá tartozó területen; az irányító erő bizonyos korlátozott körülmények között civileket is őrizetbe vehet”,

az azonban már egészen más kérdés, hogy ezt a jogot milyen célokra használják.

A Human Rights Watch (HRW) nemzetközi jogvédő szervezet 2015-ös jelentésében azt írta, hogy Oroszországban mostanra már megszokottá vált, hogy a szűrőtáborokat kollektív büntetésként alkalmazzák, ahelyett, hogy „a veszélyes elemek” kiszűrésére használnák. Ez a gyakorlat már az 1994-ben kirobbant csecsenföldi háborúban kialakult, Ukrajnában pedig a Krím 2014-es megszállása óta van jelen. A HRW hét évvel ezelőtt 79 szűrőtábort azonosított az akkor elfoglalt területeken, és azt is megállapították, hogy az ott fogva tartott ukránokat rendszeresen megkínozták, vagy meg is ölték.

A túlélők verésekről, alvásmegvonásról, kényszermunkáról és a rabok családja elleni fenyegetésekről számoltak be.

Volt, akinek a nemi szervébe vezettek áramot, majd a férfit fellógatták a plafonra, és fagypont közeli hőmérsékletben hideg vízzel locsolták, de olyan is előfordult, hogy két rabot a többiek előtt kasztráltak.

A HRW nyomozói szerint a fogvatartók egyik kedvenc módszere az úgynevezett „elefánt”, amikor gázmaszkot tesznek a rab fejére és befogják a lélegeztető nyílást.

Nemrégiben a donyecki Szvjatohirszknél találtak az ukrán csapatok egy kínzókamrát, benne többek között egy gázmaszkkal - tette hozzá a 24.hu.

A HRW egyik munkatársa, az orosz állampolgárságú Tánya Loksina, akinek a háború kitörése után el kellett menekülnie Oroszországból,

azt mondta a New Yorker riporterének, hogy a szűrőtáborokban most is hasonló módon kínozzák meg az odavitt ukránokat.

