Jelentett az ukrán hírszerzés: megvan, ki felelős a Mrija tragédiájáért

Az ukrán állami kézben lévő Antonov vállalat nem hozta meg a kellő intézkedéseket, melyekkel elkerülhető lett volna, hogy megsemmisüljön az Antonov An-225 Mrija óriás szállító repülőgép - írja a Kyiv Independent az SzBU hírszerzési jelentése alapján.

Az SzBU konkrét felelősöket egyelőre nem nevezett meg, csak azt írta, hogy "a vállalati menedzsment" felelőssége lett volna, hogy "légvédelmet és szárazföldi védelmi rendszereket" szervezzen az An-225-ös megmentéséért. Az SzBU szerint az Antonov vezetését előzetesen figyelmeztették a repülőgépre leselkedő veszélyről.

A világ legnagyobb repülőgépe idén februárban semmisült meg a hosztomeli nemzetközi reptéren: az orosz haderő ezt a repteret szerezte meg először az ukrán fegyveres erőktől, amikor Kijevet támadták. A harcok áldozatává vált Mrija is, vélhetően nem szándékosan semmisítették meg.

Az ukrán hatóságok négy napja indítottak vizsgálatot, hogy kiderítsék, ki felelős az An-225-ös tragédiájáért, érdekes, hogy máris sikerült azonosítani egy amúgy ukrán vállalat vezetését.

Címlapkép: Kārlis Dambrāns from Latvia, CC BY 2.0 via Wikimedia Commons