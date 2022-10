Kijött a rendelet: a Putyin által bejelentett hadiállapot egész Oroszországra kiterjeszthető

A The Guardian moszkvai tudósítója, Michael Roth hívta föl rá a figyelmet Twitter-oldalán, hogy a rendelet, mely szerint hadiállapot lép életbe Herszon, Zaporizzsja, Donyeck és Luhanszk megyékben, 3. pontja azt tartalmazza, hogy

a hadiállapot intézkedései szükség szerint az Oroszországi Föderáció teljes területére kiterjedhetnek.

Point 3 of extra interest: Russian authorities can introduce martial law measures (travel bans, property seizures, curfews, etc.) anywhere in Russia https://t.co/82opzTNiDy

A rendelet azt is tartalmazza, hogy a hadiállapot a négy megyében október 20-án, csütörtökön 0 órakor lép életbe.

A hadiállapot alapesetben azt jelenti, hogy az érintett területeken a békeidőben érvényes jogrendet háborús jogrend váltja föl.

Az Oroszországból elüldözött független Meduza című orosz lap szerkesztője, Kevon Rothrock a Twitteren azt írta, a hadiállapot többek között jelenthet kijárási tilalmat, utazási és lakhelyelhagyási korlátozásokat, katonai cenzúrát, több adat titkosnak minősítését, fegyverek és gyógyszerek elkobzását, sztrájkok betiltását és katonai célú kényszermunkát.

What does martial law entail? lists some of the features: curfews, travel and residence restrictions, military censorship, more data hidden as classified, limits on and seizures of weapons and drugs, bans on labor strikes, forced defense labor, and a lot more. @faridaily_