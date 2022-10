Bajban vannak Bidenék – Nagyon csúnya számok érkeztek, nagyon rosszkor

Érdekes közvélemény-kutatást tett közzé az amerikai CNBC gazdasági hírportál, melynek fő konklúziója, hogy az amerikai választók gazdasági kérdésekben jobban bíznak a Republikánus Párt megoldásaiban, mint Joe Bidenben és a Demokrata Pártban. Mivel két és fél hét múlva országos, időközi választás esedékes, a számok nem sok jót jósolnak Bidenéknek.

November 8-án ismét urnához járulnak az amerikai választók, ezúttal a Kongresszus összetételéről és kormányzók személyéről döntenek. Arról, hogy ez a választás miért fontos, itt írtunk:

A CNBC amerikai gazdasági hírmagazin országos pollt készített, melyben arra voltak kíváncsiak, mi a választók véleménye Joe Bidenről, illetve a két amerikai nagypárt gazdasági jellegű megoldásairól.

A közzétett eredményekből kiderül:

az amerikai választók 46%-a elégedett az elnök munkájával, amely számottevő javulás a júliusi, 36%-hoz képest. Ugyanakkor gazdasági kérdésekben csupán 40% elégedett a demokrata politikus munkájával.

A CNBC által publikált számok amúgy jobbak, mint a FiveThirtyEight által közzétett „pollok pollja,” melyen aggregáltan a választók csupán 42,3%-a elégedett a jelenleg regnáló elnök munkájával (ezzel most kb. egy szinten van Biden hivatali elődjével, Donald Trumppal).

Forrás: FiveThiryEight

Visszatérve a CNBC polljára és az itt taglalt gazdasági kérdésekre: a Demokrata Párt számára aggasztó lehet az az indikátor, hogy úgy tűnik, a választók szerint a mostanában igencsak jelentős figyelmet élvező gazdasági kérdésekben a Republikánus Párt életképesebb megoldásokat kínál.

Az amerikai hírmagazin összesítése szerint:

a republikánusok nagyobb eséllyel (42%) tudnak majd sikerrel megküzdeni az inflációval (a demokratáknál ez 27%),

(a demokratáknál ez 27%), a republikánusok jobb adórendszert fognak bevezetni (40% vs. demokrata 29%),

fognak bevezetni (40% vs. demokrata 29%), a republikánusok jobban fogják tudni kezelni a költségvetési hiányt (36% vs. demokrata 25%),

(36% vs. demokrata 25%), a republikánusok jobban fognak tudni munkahelyeket teremteni (43% vs. 33%).

Ennek ellenére a CNBC polljában válaszolók szerint

a demokraták jobban törődnek a középosztállyal (42% vs. republikánus 38%),

(42% vs. republikánus 38%), illetve jobb munkát végeznek az egészségügyi ellátás költségeinek csökkentésében (44% vs. 28%).

Látható, hogy a mostanság igencsak égető infláció kérdésében a republikánusok toronymagasan, mintegy 15 százalékponttal vezetnek, de adózás, munkahelyteremtés, költségvetés tekintetében is kétszámjegyű az előnyük.

Még érdekes megállapítások a mostani kutatásban, hogy

a válaszadók 77%-a azt válaszolta, hogy az infláció miatt romlott az élethelyzetük,

83% szerint „tűrhető vagy rossz” a gazdaság teljesítménye,

a válaszadók alig 27%-a számít arra, hogy javul a gazdaság teljesítménye a következő egy évben,

68% úgy gondolja, hogy az amerikai gazdaság jövőre recesszióba süllyed, 9% szerint valójában már most is ott van.

Az szinte törvényszerű, hogy a „kormánypárt” az időközi választás során elveszti a többséget a Szentárusban és a Képviselőházban is, de az nem mindegy, mennyire. A gazdasági mutatók cudar képet festenek, de csupán a gazdasági teljesítménnyel kapcsolatos vélemények alapján nehéz jósolni, hiszen Joe Biden nem ezen a téren élvez nagyobb támogatást, hanem külpolitikai döntései, elsősorban a Kínával és Oroszországgal kapcsolatos kemény fellépés miatt, ez azonban a CNBC számaiban nem látszik.

Szerencsére a FiveThirtyEight erről is készített modelleket, különféle pollok, forgatókönyvek alapján készített „szimulációik” eredménye az, hogy

jó eséllyel hajszálnyival, de mindkét kamarát viszik majd a republikánusok.

Ebben az esetben pedig Biden elnöknek a törvényhozás ellenszelében kell majd kormányoznia az országot a 2024-es választásokig, ami kifejezetten necces lesz most, hogy a két párt a Kínával szembeni kemény fellépésen és Ukrajna támogatásán kívül szinte semmiben nem ért egyet.

Forrás: FiveThirtyEight

Címlapkép: Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons