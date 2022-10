Küzdelem az utolsó vérig – Korunk leghalálosabb polgárháborúja zajlik az ősi országban, mégis alig hallunk róla

Etiópiában már csaknem két éve zajlik véres polgárháború, melynek két főszereplője Abij Ahmed, a 2018-ban megválasztott miniszterelnök és erői, illetve az északi Tigré tartományban működő fegyveres mozgalom, a Tigréi Népi Felszabadítási Front (TPLF). A polgárháború 2020. november 3-án tört ki, apropója egy a koronavírus-járvány miatt határozatlan időre elhalasztott választás volt. A TPLF nem fogadta el a választások elhalasztását, és Tigré tartományban megrendezte, amit a kormányfő nem ismert el, és katonákkal akarta megrendszabályozni a renitens tartományt. A TPLF azonban ezt megelőzve a központi hadsereg katonai bázisai ellen rendezett meglepetésszerű támadásokat. Az etióp hadsereg erre – amhara erőkkel és eritreai katonákkal megerősítve – támadást indított a tigréi lázadók ellen.

Innentől elszabadult a pokol: véres harcok, etnikai tisztogatások, nők megerőszakolása és szexuális rabszolgaságba kényszerítése következett mindkét fél részéről. 2021 őszén a tigréi lázadók, akik számos más kormányellenes fegyveres mozgalommal léptek koalícióra, már a főváros, Addisz-Abeba közelébe jutottak, és úgy tűnt, hamarosan a kormányt is sikerül megdönteniük. A válságos helyzetben Abij Ahmed, aki katonából lett politikus, kiment a frontra, hogy személyesen irányítsa a hadműveleteket.

A hadiszerencse ekkor megfordult, és a kormányerők elkezdték visszaszorítani a tigréi lázadókat, akik folyamatosan vesztették el a korábban megszerzett területeket.

A harcokban mindkét fél kimerült, ezért idén március 24-én az etióp kormány fegyverszünetet jelentett be. Ez egészen augusztus 24-ig tartott, amikor is kiújultak a harcok, mivel a tigréiek szerint az etióp kormány szándékosan ki akarta éheztetni a tartományt, így nem maradt más lehetőségük, mint tovább küzdeni. A tét most már a TPLF-re mért végzetes csapás és Tigré tartomány kormányerők általi bevétele.

Etiópia területén már az ókorban virágzó civilizáció működött, 324-ben pedig Örményországot követően a második ország volt, amely hivatalosan fölvette a kereszténységet. Az „Etiópia” nevet az i.sz. 4 században kezdték el használni a mai Etiópia északi részén, illetve az Arab-félsziget déli részén (a mai Jemen) található Akszumi Királyságra.

Az Etiópiai Császárságot még 1270-ben hozták létre, és egészen 1974-ig az a Salamon-dinasztia vezette, amely a bibliai Salamon királyig és Sába királynőjéig vezeti vissza vérvonalát. Az olasz megszállás rövid, 1936 és 1941 közötti időszakát leszámítva az országot soha nem gyarmatosították. Az utolsó császár az a Hailé Szelasszié, eredeti nevén Rasz Tafari Mekonnen volt, akit a jamaikai feketék a „fekete messiásként” tiszteltek, és a rasztafári vallás hívei a mai napig akként tisztelik.

Hailé Szelassziét 1974-ben a Derg nevű kommunista mozgalom buktatta meg, majd egy évvel később feltehetőleg meggyilkolták. A diktatórikus módszerekkel kormányzó Derg által létrehozott Etiópiai Népi Demokratikus Köztársaság a Szovjetunióval ápolt jó viszonyt, majd utóbbi szétesése a szocialista Etiópia végét is jelentette.

1991-ben pont a most is renitens tigréiek voltak a kommunistákat megbuktató csoport fő ereje, és 2018-ig egész Etiópiában az ő befolyásuk érvényesült a legjobban.

2018-ban Abij Ahmed nyerte meg a választásokat, aki tető alá hozta a szomszédos Eritreával a két ország közötti véres háborút lezáró békeszerződést. Ahmed 2019-ben béke Nobel-díjat kapott ezért, de számára ennél is fontosabb lehet, hogy Eritreával szövetségest is szerzett, ami különösen jól jön neki a tigrinyákkal vívott polgárháborúban. Eritrea éppen Tigré tartománnyal határos.

Bár Etiópia területe már évszázadok óta egységes, az országon belül számos etnikai csoport él, ami kódolja a belső konfliktusokat. Az etnikumok közül a négy legnagyobb az oromo (34 százalék), az amhara (27 százalék), a szomáli (6,2 százalék) és a tigrinya (6 százalék). A föderatív berendezkedésű országot tíz, etnikai-nyelvi alapon elkülönített szövetségi állam és két, saját önkormányzattal rendelkező város alkotja, közöttük az 5 milliós főváros, Addisz-Abeba.

Nem mindegy azonban, melyik népcsoport kezében van a központi hatalom. 1991 és 2018 között a tigrinyák, egész pontosan TPLF volt a legerősebb politikai alakulat az országban, miközben a tigrinyák az összlakosságnak csak egy nagyon kis szeletét adják. A jelenlegi miniszterelnök, Abij Ahmed a legnagyobb, de politikailag eddig meglehetősen kis befolyással rendelkező népcsoportból, az oromóból származik, de politikai hátországát inkább az amharák jelentik.

Hogy pontosan hányan haltak meg eddig a két éve tartó etiópiai polgárháborúban, senki nem tudja, ugyanis sem hivatalos adatok nem állnak rendelkezésre, sem olyan független megfigyelők nincsenek, akik akár közelítőleges információkkal tudnának szolgálni. De mivel Afrika második legnépesebb, 113 milliós országáról van szó, a polgárháború pedig az ország jelentős részére kiterjed(t), így sajnos a halálos áldozatok száma is nagyon nagy, már több százezres lehet. Ezzel

az etiópiai polgárháború bizonyosan korunk egyik leghalálosabb konfliktusa.

Ehhez képest alig éri el a világsajtó küszöbét, ami részben nyilvánvalóan annak tudható be, hogy Afrikában zajlik, és – szemben például az ukrajnai háborúval – nemzetközi jelentősége is csekély.

A Ghent Egyetem kutatói szerint egyedül Tigré tartományban több százezer halálos áldozat lehet, amibe beleszámították a közvetlenül a konfliktusban életüket vesztetteket, illetve azokat, akik a hiányzó egészségügyi ellátás vagy az éhezés miatt haltak meg. A renitens tartományba a kormányerők nem engedik be a segélyszállítmányokat, Afrika szarvát – Etiópia mellett Szomáliát és Kenyát – pedig egyébként is súlyos aszály és emiatt éhezés sújtja, így Tigrében egyre katasztrofálisabb a humanitárius helyzet. Úgy tűnik, Abij Ahmed kormánya szándékosan éhezteti ki a tartományt, hogy így kényszerítse ki a TPLF mihamarabbi vereségét.

Hogy a kormány az éhezést fegyverként használja, azt az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa számára szeptemberben elkészített jelentés is tartalmazza, ahogy azt is, hogy háborús bűnöket és jogsértéseket mindkét fél elkövet. Fegyvertelenek legyilkolása, szexuális erőszak, civilek elleni légitámadások szerepelnek a jelentés listáján.

Beszámolók alapján a legkegyetlenebb az eritreai hadsereg. Az 1998 és 2000 között zajló etióp–eritreai háború idején a TPLF volt Etiópia vezető ereje, így most Eritrea egyfajta revansként fogja fel a tigrinyák elleni harcot, ez vezet a súlyos kegyetlenkedésekhez. Az „Afrika Észak-Koreájaként” is emlegetett diktatúrában beszámolók szerint a civilek erőszakos toborzása zajlik, 50 év fölötti embereket, sőt még nőket is besoroznak katonának.

De háborús bűnöket a TPLF is elkövet. A The Guardiannek túlélők és szemtanúk nyilatkoztak egy szeptember 13. és 15. között az Amhara tartományban lévő Kobo városában lezajlott mészárlásról, melynek során a TPLF katonái több tucat fegyvertelen civilt gyilkoltak le, akikről azt feltételezték, hogy a kormányerőket támogatják. A tigrinya katonák – akik azelőtt nem sokkal szállták meg a várost, de azóta már kénytelenek voltak visszavonulni – házról házra jártak, fosztogattak, és válogatás nélkül kínoztak és gyilkoltak civileket, köztük egy 17 éves fiút is.

Október 4-én az egyik leghalálosabb légitámadást hajtották végre a kormányerők a Tigré tartományban található Adu Daero város egyik iskolája ellen, ahol a háború elől elmenekülni kényszerült civilek tartózkodtak. Jelentések szerint a támadás több mint 50 életet követelt, a tigréiek szerint 65-en meghaltak és 70-en megsérültek. A legutóbbi, hasonlóan véres légitámadás még idén januárban volt, amikor 59 ember vesztette életét a tigréi Dedebit városában.

Hétfőn a kormányerők jelentős sikert értek el: elfoglalták a Tigré tartományban található, 100 ezres lakosú Shire városát, amely stratégia fontosságú település a tartományi székhelyre, Mekellére vezető úton. Az etióp erők a város repülőterét is tudják használni, amellyel jelentősen kiterjeszthetik dróncsapásaik területét. A városból, amely így is 60 ezer menekültnek adott otthont, a kormányerők közeledésének hírére szabályos exodus indult meg.

Külső szereplők már többször próbálták béketárgyalásokra rábírni a feleket. Az Egyesült Államok a márciusi fegyverszünetet követően állítólag béketárgyalást kezdeményezett az etióp kormány és a TPLF között a Seychelles-szigeteken, majd kétszer Dzsibutiban is. Október elején a legtöbb afrikai országot tömörítő Afrikai Unió (AU) próbált összehozni egy Washington által is támogatott béketárgyalást a Dél-Afrikai Köztársaságban, amelybe mind Etiópia, mind a TPLF beleegyezett, ez azonban állítólag logisztikai okok miatt meghiúsult, és új időpontot egyelőre nem tűztek ki.

Mike Hammer, az Egyesült Államok Afrika szarváért felelős különmegbízottja az eritreai csapatokat szólította föl Etiópia területének elhagyására. Ugyanerre szólított föl Antony Blinken amerikai külügyminiszter is, illetve az etióp kormányerőket és a tigréi erőket is a harcok befejezésére kérte.

Vasárnap az AU azonnali fegyverszünetre szólította föl a feleket. Az egyre reménytelenebb helyzetben lévő tigréiek azt mondták, ők beleegyeznének a fegyverszünetbe, az etióp kormány részéről azonban nem érkezett válasz. Azt viszont egy ellentmondásos nyilatkozatban bejelentette, hogy szándékában áll a még a tigréiek kezén lévő repülőterek és infrastrukturális létesítmények elfoglalása, miközben továbbra is hajlandónak mutatkozik a békés megoldásra. Hétfőn António Guterres ENSZ-főtitkár kijelentette, a világszervezet minden eszközzel támogatja az AU erőfeszítéseit a tárgyalásokra, miután „az erőszak és a rombolás már riasztó méreteket öltött Etiópiában”.

Violence and destruction have reached alarming levels in Ethiopia.We need the urgent resumption of talks towards an effective, lasting political settlement.The is ready to support the in every possible way to end this nightmare for the Ethiopian people. @UN