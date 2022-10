Lemondott az országát káoszba taszító brit miniszterelnök, de ki veszi át a helyét? – Íme az esélyesek

Már azelőtt megindult a találgatás, hogy az Egyesült Királyság kormányfője, Liz Truss lemondott volna, bejelentése óta azonban ez a kérdés foglalkoztatja britek millióit: ki lesz a következő miniszterelnök? A Konzervatív Párt 1922-es bizottságát vezető Graham Brady bejelentése szerint hétfőn indul a jelöltállítás, az induláshoz pedig 100 tory képviselő támogatására van szükség a miniszterelnöki széket ambicionáló politikusoknak. A jövő héten már új vezetője lesz az országnak, a kormányfői pozícióra jelenleg Rishi Sunak volt pénzügyminiszter és Penny Mordaunt frakcióvezető a legesélyesebbek. Egyáltalán nem meglepő módon felmerült az idén megbukó Boris Johnson neve is, aki visszatérésre készülhet. Az ellenzéki pártok vezetői nem elégednek meg a miniszterelnök lemondásával, általános választás kiírását követelik. Amennyiben sor kerülne erre, az minden bizonnyal a Keir Starmer vezette Munkáspárt földcsuszamlásszerű győzelmét eredményezné.

Jön az újabb tory vezetőválasztás

A Konzervatív Párt 1922-es bizottságát vezető Sir Graham Brady legutóbbi nyilatkozatából kiderült, hogy a vezetésre pályázóknak hétfőig 100 tory képviselő támogatására lesz szükségük. A legutóbbi vezetőválasztáson Rishi Sunak 137, Liz Truss 113, Penny Mordaunt pedig 105 jelölést kapott.

Az egyik lehetséges lehetőség, hogy a képviselők egy jelölt köré tömörülnek, ami azt jelenti, hogy a verseny hétfőn véget is ér, ha csak egy személy kap elegendő jelölést. Amennyiben több képviselő is elindul, az utolsó két jelöltről a tory párt tagságának kell döntenie.

Penny Mordaunt

Rishi Sunak

A bukmékerek szerint az előző pártvezető-választáson Liz Truss mögött második helyen végző volt pénzügyminiszter, Rushi Sunak a legesélyesebb arra, hogy ő legyen a Konzervatív Párt következő vezetője, így az új brit miniszterelnök.

Míg a vezetőválasztási kampányban Truss hívei Sunakot azzal vádolták, hogy a magasabb adók és az alacsonyabb növekedés gazdaságpolitikáját folytatná, a korábbi pénzügyminiszter arra figyelmeztette Trusst, hogy gazdasági felfogása "tündérmese", és adócsökkentési tervei szabadesésbe taszítanák a gazdaságot, mivel a beígért adócsökkentések finanszírozása lyukat ver a költségvetésbe.

Az adócsökkentéseket tartalmazó minibüdzsé-csomag bejelentése óta Sunak támogatói úgy vélik, hogy az következmények őt igazolták. Egy képviselő, aki támogatta őt a vezetői versenyben, a Telegraphnak azt mondta:

Minden, amit mondott, valóra vált.

Sunak minden szavazási fordulót megnyert a képviselők körében a toryk vezetői versenyében, de kérdéses, hogy képes-e újraegyesíteni a pártot, miután kulcsszerepet játszott Boris Johnson miniszterelnöki távozásában.

Penny Mordaunt

Penny Mordaunt volt védelmi miniszter, a toryk parlamenti frakciójának vezetője a harmadik helyen végzett a Konzervatív Párt vezetőválasztásán. Mordaunt a egészen a képviselő csoport tagjai között tartott utolsó szavazásig a második helyen állt, ám a párttagok részvételével zajló utolsó fordulóba már nem jutott be. Kiesése után végül éppen Truss kampányát támogatta.

A legszexibb brit képviselőnek tartott Penny Mordaunt jelenleg az egyetlen képviselőnő, aki a haditengerészet tartalékosa. Bár Mordaunt a Brexit támogatója volt, a korábbi pártvezető-választáson a Remainer – vagyis bentmaradás párti – Jeremy Hunt kampányát támogatta Johsonnal szemben. Mordaunt volt az első nő a védelmi miniszteri pozícióban, és 85 napig szolgált, amíg Boris Johnson ki nem rúgta hatalomra kerülésekor.

A Sky News úgy tudja, hogy Mordaunt a kollégái körében méri fel, induljon-e a választáson.

A volt védelmi miniszter a hónap elején a toryk konferenciáján is nagy port kavart, amikor azt mondta, hogy a párt "kommunikációja szar".

A volt védelmi miniszter a hónap elején a toryk konferenciáján is nagy port kavart, amikor azt mondta, hogy a párt "kommunikációja szar".

Egy kiszivárgtatott üzenet szerint, Crispin Blunt konzervatív képviselő előző péntek délután egy tory backbench - vagyis hátsósoros, kevésbé befolyásos képviselőket tömörítő - WhatsApp-csoportban azt írta kollégáinak:

Elég volt. Sürgős javításra van szükség a pártunk és az országunk számára. Lépjen előre Rishi és Penny, a mi támogatásunkkal és bátorításunkkal, mindannyiunk érdekében.

Hétfőn Penny Mordaunt válaszolt az ellenzék sürgős kérdéseire a House of Commonsban, miután Liz Truss pénteken kirúgta pénzügyminiszterét, Kwasi Kwarteng-t, és nem állt ki a parlament elé.

Mordaunt asszony tagadta, hogy Truss asszony "az íróasztal alatt rejtőzködne", és elismerte a közös jegy lehetőségéről szóló pletykákat, és azt mondta a képviselőknek: "Teljesen megértem, hogy milyen optikai szempontok alapján jelenhetek meg a postaládában".

Boris Johnson

Boris Johnson volt brit miniszterelnök a hétvégén visszarepül az Egyesült Királyságba - jelentette a Daily Telegraph brit napilap újságírója. A Times korábban arról számolt be, hogy a külföldön nyaraló Johnson várhatóan elindul a miniszterelnökségért folyó versenyben.

Mikor július elején lemondott, búcsúbeszédében Boris Johnson olyan találgatásoknak adott táptalajt, miszerint arra készül, hogy visszatér a miniszterelnöki pozícióba.

Johnson ahhoz a római államférfihoz, Cincinnatushoz hasonlította magát, aki egy invázió miatt visszatért birtokán töltött nyugodt életéből a hatalomba, hogy segítse hazáját egy invázióval szemben.

Egyes tory képviselők állítólag nyíltan azt javasolják, hogy a párt kérje fel Johnsont, hogy térjen vissza a Downing Street 10-be, annak ellenére, hogy alig három hónappal ezelőtt leváltották.

Nadine Dorries volt kulturális miniszter, aki egyike azoknak, akik nyíltan Johnson visszatérését követelik, az alábbi véleményt fogalmazta meg:

Csak egy képviselőnek van mandátuma a párttagoktól és a brit közvéleménytől - egy mandátum 80 mandátumos többséggel. Boris Johnsoné.

Hasonló tartalmú levelet írt a párt 1922-es bizottságának Lichfield képviselője, Michael Fabricant is. James Duddridge, Boris Johnson korábbi parlamenti magántitkára szintén úgy véli, itt az ideje, hogy főnöke "visszatérjen".

A The Daily Telegraph és a The Times is arról számol be, hogy Johnson várhatóan indul a vezetésért.

A Sky News úgy tudja, hogy a volt belügyminiszter, Priti Patel támogatni fogja Johnsont, ha úgy dönt, elindul.

A Liberális Demokraták azt követelik, hogy akadályozzák meg Johnsont abban, hogy elinduljon a Konzervatív Párt vezetéséért és a miniszterelnökségért.

A 100 jelöléses küszöb azt jelenti, hogy minden vezetőjelöltnek erős támogatásra lesz szüksége a parlamenti frakció tagjai között. Jelenleg 357 konzervatív képviselő van, akik közül 148-an Johnson ellen szavaztak a bizalmatlansági szavazáson. Ha ők nem hajlandóak támogatni őt, akkor 209 képviselő marad, akik közül 100 támogatását kell elnyernie az induláshoz.

Ben Wallace

A brit védelmi minisztert és volt katonát széles körben tisztelik az Egyesült Királyság Ukrajnának nyújtott támogatásában játszott szerepe miatt. Bár neve az előző választás előtt is felmerült az esélyesek között, akkor a kollégáival és a családjával folytatott megbeszélések után úgy döntött, nem indult el. A kampányban sokáig semleges maradt, végül viszont ő is Trusst támogatta.

A védelmi miniszter kedden még azt mondta a The Timesnak, hogy jelenlegi, védelmi miniszteri posztján akar maradni, miközben egyes találgatások szerint ő lehet az "egységjelölt".

Wallace szemrehányást tett konzervatív kollégáinak, amiért "politikai társasjátékot" játszanak, és ezt mondta a lapnak:

A közvélemény stabilitást és biztonságot akar, és ha a kormány ezt nem tudja biztosítani, akkor ellenzékbe fognak minket küldeni.

Wallace egyetlen kabinetpozíciója eddig a védelmi miniszteri poszt, amelyet három év tölt be, azonban jelezte, hogy valószínűleg távozik a kabinetből, ha a kormány elveti a védelmi kiadások növelésére tett kulcsfontosságú ígéretét. Hétfőn az új pénzügyminiszter, Jeremy Hunt elutasította, hogy vállalja, a GDP 3%-át a védelemre költi.

Jeremy Hunt

Jeremy Hunt pénzügyminiszter pénteken került az elbocsátott Kwasi Kwarteng helyére. A pártjában sokan biztos kezűnek tekintik Huntot, aki korábban pedig külügyminiszter, egészségügyi miniszter és kulturális miniszter volt.

Kétszer is sikertelenül próbálkozott a toryk vezetői székének megszerzésével: a tagok szavazatai alapján 66%-34% arányban kapott ki Boris Johnsontól; az idei pártvezetői versenyben pedig Rishi Sunakot támogatta Truss-szal szemben, miután a szavazás első fordulójában maga is kiesett a versenyből.

A korábban Sunak és Mordaunt vezetését követelő Crispin Blunt konzervatív képviselő szerint Huntnak kellene lennie a párt következő vezetőjének:

Jeremy Hunt néhány rövid nap alatt lenyűgözően kamatoztatta ismert személyes tulajdonságait, és az első kritikus hozzájárulást tette a nemzeti érdekek szolgálatának elsőbbsége helyreállításához. Ezt a munkát a következő miniszterelnökünkként kell befejeznie.

A miniszterelnöki ambícióival kapcsolatos kérdésre Hunt pár nappal ezelőtt így válaszolt Beth Rigbynek, a Sky News politikai szerkesztőjének:

Én kizárom, Mrs Hunt kizárja, három Hunt-gyerek kizárja.

A ma megjelent információk szerint Hunt megerősítette: nem tervez elindulni.

Suella Braverman

Braverman Miután szerdán mondott le belügyminiszteri posztjáról, miután állítólag bizalmas információkat osztott meg egy privát e-mailben, ahelyett hogy kormányzati fiókját használta volna. Braverman támadásokkal illette Truss "viharos" miniszterelnökségét, és azzal vádolta a kormányt, hogy "megszegte kulcsfontosságú ígéreteit" - többek között a bevándorlási politikával kapcsolatban.

Braverman korábban igazságügyi miniszter volt, és csak szeptember 6-án lett belügyminiszter, amikor Truss őt választotta a távozó Priti Patel helyére. Belügyminiszteri hivatali ideje ellentmondásos volt, mivel "puccsal" vádolta meg azokat a toryk kritikusokat, akik sikeresen kényszerítették Trusst a felső jövedelemadó-kulcs eltörlésére vonatkozó tervek visszavonására.

Ő volt az első, aki nyáron bejelentette, hogy indul a toryk vezetői posztjáért, és a párt jobboldalának jelképeként dicsérték a Brexittel kapcsolatos keményvonalas nézetei és a "woke ostobaságok" elítélése miatt.

Még azelőtt jelentette be elindulását a Konzervatív Párt vezetésért, hogy Boris Johnson hivatalosan is lemondott volna.

Szeretem ezt az országot. A szüleim abszolút semmivel jöttek ide, és Nagy-Britannia volt az, ami reményt, biztonságot és lehetőséget adott nekik, és hihetetlen lehetőségeket biztosított nekem az oktatásban és a karrieremben. Hálával tartozom ennek az országnak, és miniszterelnökként szolgálni a legnagyobb megtiszteltetés lenne, úgyhogy igen, megpróbálom

- mondta akkor az ITV-nek.

Kemi Badenoch

Badenoch a nyáron is indult a konzervatívok vezetői versenyében: Sunak, Mordaunt és Truss asszony mögött a negyedik helyen végzett.

A választás előtt a volt esélyegyenlőségi miniszter kevésbé számított ismertnek a tory körökön kívül, azonban a párt jobbszárnyának egyik favoritja volt. Nyári kampányában a kulturális kérdésekre összpontosított, amelyek szerinte az elmúlt években megosztották a pártot.

Egy, a feltörekvő sztárhoz, Kemi Badenochhoz közel álló forrás azt sugallta a Sky Newsnak, hogy ismét indulni fog a vezetői versenyben.

Most, hogy a miniszterelnök bejelentette lemondását, a pártnak egy olyan új vezető körül kell egyesülnie, aki helyreállítja a politikába vetett bizalmat és jó kormányt ad a briteknek. Kemi tárgyalásokat folytat kollégáival arról, hogyan lehetne ezt a legjobban elérni

- mondta a forrás.

Brandon Lewis

Brandon Lewis igazságügyi miniszter nem indult a legutóbbi vezetőválasztáson, helyette a leköszönő miniszterelnököt, Liz Trusst támogatta.

A Sky News úgy tudja, hogy Lewis, korábbi Észak-Írországért felelős miniszter tájékozódik arról, hogy érdemes-e elindulnia a vezetőválasztáson. Úgy tudni, hogy pragmatista és egyesítő szándékkal indulna a választáson.

Általános választásra van szükség

A veterán konzervatív képviselő, Sir Christopher Chope azt mondta, hogy "szégyelli" "lázadó kollégáit", és általános választásokat sürgetett, mert a párt "kormányozhatatlan".

Az egyetlen felelős dolog, amit most tehetünk, hogy általános választásokat írunk ki. Azért mondom ezt, mert a parlamenti párt kormányozhatatlannak bizonyult.

- fejtette ki a The Telegraphnak Sir Christopher, aki 1997 óta Christchurch képviselője.

Miért gondolja a tory képviselők egy csoportja, hogy eltérítheti a miniszterelnököt, akivel nem ért egyet? Ez idén már másodszor fordul elő. Az a kilátás, hogy bármelyik új miniszterelnököt hasonlóképpen tőrbe csalnák, aláásnák és megaláznák

- vélekedett Chope.

Keir Starmer, a Munkáspárt vezetője már jóideje általános választás kiírását sürgeti, most pedig minden eddiginél nagyobb erőbedobással fejezi ki álláspontját:

A Konzervatív Párt megmutatta, hogy már nincs felhatalmazása a kormányzásra

- jelentette ki Starmer, a legnagyobb ellenzéki párt vezetője.

Micsoda zűrzavar. Ez nem csak egy szappanopera a tory párt csúcsán - hatalmas károkat okoz a gazdaságunknak és az ország hírnevének. A lakosság pedig magasabb árakkal, magasabb jelzáloghitelekkel fizet. Nem engedhetjük meg magunknak a káosz forgóajtaját, nem engedhetünk meg újabb kísérlet a tory párt élén. Van alternatíva - ez egy stabil munkáspárti kormány. A lakosságnak pedig joga van a beleszóláshoz, ezért kell általános választásokat tartani.

- mondta határozottan a baloldali vezető.

A Liberális Demokraták vezetője, Ed Davey mellett a Skót Nemzeti Párt vezetője, Nicola Sturgeon skót első miniszter is a választás kiírása mellett kampányol.

Az általános választás demokratikus kényszer

- jelentette ki a skót vezető.

A New Statesman legfrissebb modellezése szerint, amennyiben most tartanának általános választást, a Munkáspárt 509 (+307), a Konzervatív Párt 41 (-324), a Libdemek 23 (+12), a többi párt összesen 77 képviselővel rendelkezne a House of Commonsban. A kormányzó többséghez legalább 326 parlamenti képviselőre van szükség. Az Electoral Calculus becslése alapján 507 munkáspárti képviselő jutna be a parlamentbe, míg a konzervatívok csak 48 mandátumot sikerülne megszerezniük.

EZ AZT JELENTENÉ, HOGY MÉG TONY BLAIRÉK 1997-ES GYŐZELMÉT IS brutális mértékben FELÜLMÚLNÁK, HISZEN AKKOR 418 KÉPVISELŐT TUDOTT A BRIT PARLAMENTBE JUTTATNI A MUNKÁSPÁRT.

