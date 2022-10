Valós veszélye van annak, hogy Putyin atomfegyvert használ Ukrajnában – Mit jelent ez Magyarországra nézve?

A kubai rakétaválság óta nem volt akkora esélye a nukleáris armageddonnak, mint most – mondta ezt szűk két hete Joe Biden amerikai elnök, miután Oroszország négy ukrán megyét annektált. Oroszország szinte napi szinten fenyegetőzik atomcsapással, mind Ukrajna, mind a NATO irányába, a katonai szövetség pedig üzenetet juttatott el Moszkvának, melyben egyértelműen leírták, milyen válaszcsapás születik, ha atomfegyvert vetnek be Ukrajnában. Közben a napokban kezdődött mind Európa NATO által uralt részében, mind Oroszországban egy-egy nagyobb nukleáris erők készültségét ellenőrző hadgyakorlat. Remélhetőleg a világ vezetői észnél lesznek, és nem dönti le épp Vlagyimir Putyin a második világháború óta ápolt tabut, a nukleáris fegyverek éles bevetését, de szomorú tény, hogy jelentősen növekedett az elmúlt két hónap során legalább egy limitált rombolóerejű, taktikai atomfegyver bevetésének az esélye Ukrajnában. Ha atomtámadás történik Magyarország szomszédjában, ennek lehetnek következményei hazánkra nézve is - ezzel kapcsolatosan megpróbáltunk megválaszolni 5 darab fontos, gyakran elhangzó kérdést.

Mekkora az esélye az atomháborúnak?

A kubai rakétaválság óta először közvetlen fenyegetés van a nukleáris fegyverek használatára, amennyiben a dolgok tovább haladnak a mostani úton

– mondta Joe Biden amerikai elnök, pár nappal azután, hogy Oroszország annektálta Zaporizzsja, Herszon, Donyeck és Luhanszk megyéket.

Bár az Oroszország-szövetséges páriaállamokon kívül a világon senki nem fogja elismerni Moszkva fennhatóságát a négy ukrán megye és a Krím fölött,

a lépés azért aggasztó, mert az orosz katonai doktrína engedélyezi a nukleáris fegyverek bevetését „önvédelmi célból” abban az esetben, ha Oroszország területét ellenséges támadás fenyegeti.

Senki nem lát bele Vlagyimir Putyin fejébe, ugyanakkor mind az Egyesült Államok, mind az Európai Unió, mind Ukrajna vezetői tartanak tőle, hogy a területek annexiójával az orosz elnök egy lehetséges (taktikai) atomcsapásnak ágyaz meg.

Bár az orosz atomtámadás esélye kétségkívül nőtt, akár a háború korai szakaszaihoz képest is, továbbra is viszonylag alacsony rá az esély, hiszen:

az atomfegyverek bevetésével Oroszország elérheti, hogy a NATO közvetlenül is beavatkozzon az ukrajnai háborúba, globális szintre emelve a konfliktust, Oroszországnak pedig az ukrajnai katonai kudarcok tükrében aligha lehet ez a célja,

az ukrajnai háborúba, globális szintre emelve a konfliktust, Oroszországnak pedig az ukrajnai katonai kudarcok tükrében aligha lehet ez a célja, egy atomfegyver bevetésének akkor van értelme katonai-stratégiai szempontból, ha utána szárazföldi offenzíva is kezdődik, melynek célja a támadás által megtört régiók védelmének felőrlése, ezek elfoglalása, erre egyelőre Oroszországnak nincs képessége,

melynek célja a támadás által megtört régiók védelmének felőrlése, ezek elfoglalása, erre egyelőre Oroszországnak nincs képessége, az atomfegyver bevetése az eszkalációs létra tetejét jelenti, addig még bőven van néhány „lépcsőfok,” melyet megléphet Oroszország, beleértve a nagyobb hatóerejű termobárikus bombák használatát, a szőnyegbombázást, a lakott városok „buta” bombákkal való bombázását, a teljes mozgósítást,

beleértve a nagyobb hatóerejű termobárikus bombák használatát, a szőnyegbombázást, a lakott városok „buta” bombákkal való bombázását, a teljes mozgósítást, ettől függetlenül lehet, hogy még atomfegyverekkel sem sikerül megtörni az ukrán ellenállást – amikor Japánt lebombázták az amerikaiak, már egy eleve hiányos erőforrásokkal működő, nemzetközileg elszigetelt és katonailag, gazdaságilag is nagyon szorult helyzetben lévő országnak adták be a végső kegyelemdöfést, Ukrajna mögött viszont ott van még mindig az egész NATO gazdasági és katonai ereje,

– amikor Japánt lebombázták az amerikaiak, már egy eleve hiányos erőforrásokkal működő, nemzetközileg elszigetelt és katonailag, gazdaságilag is nagyon szorult helyzetben lévő országnak adták be a végső kegyelemdöfést, Ukrajna mögött viszont ott van még mindig az egész NATO gazdasági és katonai ereje, Oroszországnak már nem célja egész Ukrajna elfoglalása , a négy megye annexiójával egyértelművé tették, hogy ezek biztosítását hajlandóak elfogadni, mint győzelem,

, a négy megye annexiójával egyértelművé tették, hogy ezek biztosítását hajlandóak elfogadni, mint győzelem, a nukleáris tabu ledöntése miatt Oroszország mind gazdasági, mind politikai szempontból teljesen elszigetelődhet.

Abban az esetben viszont tovább nőhet az atomtámadás esélye, ha Oroszország további, jelentős kudarcokat szenved el a frontvonalon, esetleg komplett megyéket szerez vissza Ukrajna. Nukleáris válasz Oroszország részéről Ian Bremmer amerikai politikatudós szerint akkor születhet, ha a Krím-félszigetre is betörnek az ukránok szárazföldi erőkkel, ezt Bremmer szerint Putyin meg is üzente Elon Musk techmilliárdosnak, de maga Musk ezt tagadja. Mindenesetre az energiainfrastruktúrát ért rakétázással és Armageddon-tábornok kinevezésével is azt üzente Vlagyimir Putyin, hogy nem hajlandó vesztesként kiszállni a háborúból.

Ismét fontos hangsúlyozni: Putyin fejébe senki nem lát bele és az ukrajnai háború is azt bizonyítja, hogy az orosz elnök hajlamos on-the-spot impulzív döntéseket hozni, melyekkel reméli, hogy meg tudja ijeszteni ellenfeleit, ellenségeit. Sokszor ezeknek a döntéseknek nagyobb a füstje, mint a lángja, ugyanakkor érdemes arra is visszaemlékezni, hogy az Ukrajna elleni támadást is február elején sokan még blöffnek gondolták. Így tehát bár alacsony, sajnos van reális esély arra, hogy ha tovább veszíti a területeket Oroszország Ukrajnában, az orosz hadvezetés előbb-utóbb a nukleáris eszkaláció irányába tesz majd lépéseket, és ennek lehetőségét már a világ vezetői is komolyan tárgyalják.

Milyen nukleáris fegyverei vannak Oroszországnak?

Oroszország rendelkezik a világ legnagyobb nukleáris arzenáljával, az FAS becslése szerint 5977 nukleáris robbanófejet tartanak készleten, miközben az Egyesült Államok csak 5428 ilyen fegyverrel rendelkezik. Becslések szerint Oroszország nukleáris fegyverkészletéből 1000-2000 töltet taktikai, a maradék stratégiai nukleáris fegyver.

Nukleáris robbanófej hordozására is alkalmas, orosz Topol-M rakétarendszer. Fotó: Vitaly V. Kuzmin via Wikimedia Commons

A legtöbb nyugati elemző, politikai vezető szerint, amennyiben Vlagyimir Putyin elnök nukleáris fegyverek bevetéséről dönt, úgy taktikai atomfegyvereket fog használni Ukrajna ellen.

A taktikai atomfegyverek kisebb hatósugarú nukleáris fegyverek, melyek célja katonai alakulatok, katonai bázisok, objektumok, repterek megsemmisítésére; általában nem képesek csupán a robbanással, hőhullámmal elpusztítani komplett városokat, mint ami a stratégiai nukleáris fegyverek célja / képessége.

Akárhogy is nézzük, annak nincs értelme, hogy Putyin egész Ukrajnát nukleáris sivataggá változtatja, majd úgy vonul be; ha valóban atomfegyvereket akar használni, jó eséllyel maximum 5-10 taktikai atomcsapást mér olyan repterekre, bázisokra, döntéshozói központokra, melyek fontosnak számítanak az ukrán fegyveres erők utánpótlásában, felszerelésében, irányításában.

Ha valaki arra kíváncsi, hogy pontosan mekkora pusztítást végezne egy orosz atomcsapás Ukrajnában, van erre egy online szoftver, a Nukemap, melyen a világtérkép bármely részén „felrobbanthatunk” egy atomfegyvert, jól látva rajta, hogy a robbanás, hőhullám, stb. milyen hatósugárral rendelkezik egyes fegyverek esetén. A Nukemap nagy hibája, hogy orosz atomfegyverek tekintetében nem túl széles a kínálat, viszont azokhoz hasonló hatóerejű amerikai vagy koreai atomfegyvereket azért be lehet rajta állítani.

Egy 800 kilotonnás nukleáris robbanófejjel felszerelt Topol rakétarendszer támadásának szimulált hatása a Kijev melletti Antonov-2 reptér körzetében. Egy taktikai atomfegyvernek ennél limitáltabb hatása lehet. Forrás: Nukemap

Mit érezhetünk egy Ukrajnában történt atomcsapásból?

Egy esetleges, Ukrajnában történő orosz atomtámadás kapcsán a magyar nyelvterületen élőket talán az foglalkoztatja a leginkább, hogy mit érezhetünk mi, a szomszédos Magyarországon, esetleg a magyarok lakta külhoni területeken az atomcsapás következményeiből.

A rövid válasz az, hogy ezt egyszerűen lehetetlen megjósolni.

Az talán mára közismert dolog, hogy egy atomcsapás esetén nem feltétlen a robbanás, hőhullám, lökéshullám jelenti a legnagyobb humanitárius kockázatot, hanem a detonációval levegőbe szabaduló radioaktív por, csapadék és nukleáris szennyezés. Talán az is közismert, hogy nagyobb dózisban a radioaktív sugárzásnak súlyos élettani hatásai vannak, többek közt az, hogy károsítja az emberi DNS-láncokat, ezzel egyebek mellett jelentősen növeli a daganatos elváltozások, rákos megbetegedések kialakulásának kockázatát. A testet közvetlen érő, intenzív (5000 millisievert [mSv] fölött) radioaktív sugárzás pedig mind az idegrendszert, mind a vörös vérsejteket károsítja, ilyen esetben várhatóan napokon belül bekövetkezik az érintett személy halálozása.

Több atomfegyver bevetése viszont nem csupán az emberi szerveztre, hanem a természetre és a klímára is súlyos hatással lehet, így pedig kihathat az élelmiszer-ellátásra és a légkör minőségére is, adott esetben tovább nehezítve egy atomcsapás után az érintett terület hosszú távú túlélési képességeit.

Egyes elméletek szerint még egy kisebb atomháború után is globális lehűlés, úgynevezett „nukleáris tél” következne, hiszen az atomrobbanások után légkörbe szabaduló füstfelhők és nukleáris por a Föld minden részén gyengítenék a napsugárzás erejét.

Mióta az első atomfegyvert ledobta Japánra az Egyesült Államok, folyamatosan próbálják megjósolni tudósok a világ minden részén különféle modellek alapján, hogy akár egy limitált atomháborúnak milyen következményei lehetnek, ez a „tudományos ág” is folyamatosan fejlődik így folyamatosan változnak az elemzések következtetései és a vélt tudományos konszenzusok is. Legutóbb a Rutgers University tudósai publikáltak egy tanulmányt arról, hogy egy orosz-amerikai atomháború esetén az emberiség több mint fele életét vesztené, az emberek nagy része ráadásul a globális klímaváltozás következtében kialakuló éhínség miatt halna meg.

Az általuk vizsgált, leginkább limitált forgatókönyv egy India és Pakisztán közt kialakuló nukleáris háború volt, mindkét ország körülbelül 160-170 nukleáris fegyverrel rendelkezik. Eszerint a forgatókönyv szerint "csak" 7%-kal eshet vissza a globális élelmiszer-termelés a kialakuló klímaváltozás miatt – ez önmagában súlyos, globális élelmezési válsághoz vezethet. Gondoljunk csak arra, hogy csupán amiatt, hogy Ukrajnában háború van, számos országban zendülésig jutott az élelmiszerhiány.

Talán feltételezhető, hogy egy Ukrajnát érő atomtámadás első körben ennél is limitáltabb lenne, 10-20 taktikai atombomba nem biztos, hogy globálisan érezhető klímaváltozást eredményezne.

Mindenesetre itt, Magyarországon

lehetnek negatív élettani hatásai a radioaktív tevékenységnek, amennyiben a szél erre sodorja a robbanások után felszabaduló radioaktív csapadékot, port. Ennek pontos mértékét, hatásait azonban lehetetlen ezen a ponton megmondani, hiszen a környezeti, természeti tényezőkön kívül sok múlik azon is, hogy Oroszország pontosan milyen nukleáris fegyvereket, milyen célpontokra dobna le. Az talán elmondható, hogy nagyobb a kockázata ránk nézve egy Lviv, Ivano-Frankivszk környékén robbanó atomfegyvernek, mint egy Dnyipró vagy Zaporizzsja környékén robbanó atomfegyvernek, de fogalmunk sincs arról, hogy mik lehetnek az esetleges orosz nukleáris célpontok. Az is lehet, hogy néhány Kelet-Ukrajnában alkalmazott taktikai atomfegyver élettani hatásait csak minimálisan vagy egyáltalán nem érezne Magyarország, illetve a kárpátaljai magyar lakosság, ugyanakkor, ha Oroszország Ukrajna nyugati részét bombázza, nagyobb rombolóerejű nukleáris fegyverekkel, jó esélye van annak, hogy a radioaktív csapadék a magyarok által lakott területeket is eléri.

Ennek pontos mértékét, hatásait azonban lehetetlen ezen a ponton megmondani, hiszen a környezeti, természeti tényezőkön kívül sok múlik azon is, hogy Oroszország pontosan milyen nukleáris fegyvereket, milyen célpontokra dobna le. Az talán elmondható, hogy nagyobb a kockázata ránk nézve egy Lviv, Ivano-Frankivszk környékén robbanó atomfegyvernek, mint egy Dnyipró vagy Zaporizzsja környékén robbanó atomfegyvernek, de fogalmunk sincs arról, hogy mik lehetnek az esetleges orosz nukleáris célpontok. Az is lehet, hogy néhány Kelet-Ukrajnában alkalmazott taktikai atomfegyver élettani hatásait csak minimálisan vagy egyáltalán nem érezne Magyarország, illetve a kárpátaljai magyar lakosság, ugyanakkor, ha Oroszország Ukrajna nyugati részét bombázza, nagyobb rombolóerejű nukleáris fegyverekkel, jó esélye van annak, hogy a radioaktív csapadék a magyarok által lakott területeket is eléri. Az mindenesetre borítékolható, hogy egy Ukrajna területén történő nukleáris csapásnak súlyos gazdasági és politikai következményei lehetnek. Ukrajnában van az egyik legjobb termőföld egész Európában, egy atomcsapás következtében vélhetően az egész országban rongálódna a talajminőség, a mezőgazdasági infrastruktúra és az esetlegesen megtermelt élelmiszer minősége. Ez pedig további ellátási gondokhoz, élelmiszerár-inflációhoz vezetne, ráadásul nem csak addig, amíg a háború tart. A csernobili katasztrófa jól mutatja, hogy ilyen esetben évtizedeken, ha nem évszázadokon át élhetetlenek lesznek azok a területek, melyeket közvetlen, nagyobb dózisban radioaktív sugárzás ért.

Ami a radioaktív sugárzás terjedését illeti, ezen a téren csupán érdekességképp lehet is a csernobili katasztrófa térképeit elemezgetni, ugyanakkor semmilyen szinten nem borítékolható, hogy a szennyezettség egy atomcsapás esetében is ilyen vektorok szerint fog alakulni, hiszen, ahogy fentebb is írtuk, ez nagyrészt folyamatosan változó környezeti tényezőktől függ.

A csernobili baleset után kialakult kontrolzóna térképe egy CIA által, 1996-ban publikált térképen. A radioaktív tevékenység mára ennél limitáltabb. Forrás: Wikimedia Commons

Széljegyzeten annyit érdemes még megjegyezni, hogy 1949 és 1990 között a Szovjetunió 715 éles atomfegyvert robbantott fel kísérleti jelleggel, miközben az Egyesült Államok 1945 és 1992 közt 1032 atomfegyvert tesztelt, illetve, mint ismert, kettőt ledobott Japánra. Az atomkísérletek súlyosan károsították azokat a területeket, ahol zajlottak, ugyanakkor összességében a Föld klímájára nézve a mostani kutatások szerint nem gyakoroltak jelentős kárt. Nyilván, ezek a kísérletek nem mind egyszerre zajlottak és sokszor a földfelszín, illetve a tenger alatt végezték őket.

Összességében tehát elmondható, hogy nem törvényszerű, hogy kisebb számú atomfegyver alkalmazása automatikusan globális ökológiai környezeti katasztrófához vezet, a detonáció közvetlen környezetében azonban évszázadokon át súlyosan romolhat az életminőség.

Mit válaszolhat a NATO?

Valószínű, hogy az orosz haderő használt volna korábban is atomfegyvert Ukrajnában, ha ezzel biztosan elérték volna, hogy Kijev kapituláljon és átengedje nekik azokat a területeket, melyekre Moszkva igényt tart. Azonban a geopolitikai és hadszíntéri realitások nem azt mutatják, hogy ez a forgatókönyv fog megvalósulni, ennek pedig talán kellő visszatartó-ereje lesz a Kreml döntéshozóira nézve is.

AMELLETT, HOGY TALÁN ATOMFEGYVEREKKEL SEM LEHETNE MEGTÖRNI AZ UKRÁN ELLENÁLLÁST, SOKKAL NAGYOBB KOCKÁZAT OROSZORSZÁGRA NÉZVE AZ, HOGY JÓ ESÉLLYEL A NATO AZ EDDIGI, „BURKOLT” TÁMOGATÁS HELYETT NYÍLT KATONAI BEAVATKOZÁST TESZ AZ UKRAJNAI HÁBORÚBAN.

David Petraeus, volt CIA-igazgató beszélt nemrég arról, hogy szerinte ebben az esetben az Egyesült Államok és más, NATO-országok azonosítanának és megsemmisítenének minden orosz alakulatot Ukrajna (és a Krím) területén, illetve felszámolnák a Fekete-tengeri hadiflottát is.

Azt nem tudni a mai napig, hogy Petraeus csupán tippelgetett-e, vagy konkrét információi vannak-e a Pentagon döntéshozóinak asztalain látható tervekről, de annyi biztos, hogy a NATO egyértelműen megüzente Moszkvának, hogy milyen válaszlépést terveznek atomfegyverek használata esetén egy olyan üzenetben, melynek tartalma a mai napig nem ismert.

B-52 Stratofortress nehézbombázó egy amerikai légibázison. Jelenleg is több ilyen géppel gyakorlatozik az Egyesült Államok Európa felett, mellyel a NATO nukleáris csapásmérő készültségét ellenőrzik. A gyakorlat a NATO kommunikációja szerint nincs összefüggésben az ukrajnai háborúval. Forrás: U.S. Air Force photo/Senior Master Sgt. Mahmoud Rasouliyan

Ukrajna nem NATO-tag, de ettől függetlenül azért is valószínű, hogy a NATO ebben az esetben katonákat küldene Ukrajnába, mert

jelentős az esély arra, hogy az atomrobbanások után felszabaduló radioaktív tevékenység NATO-országokban is lecsapódik, ez lényegében beigazolja azokat a félelmeket, hogy Putyin egész Európára veszélyes és egyszerre casus bellit teremt,

ez lényegében beigazolja azokat a félelmeket, hogy Putyin egész Európára veszélyes és egyszerre casus bellit teremt, a szankciók hatásával kapcsolatosan lehet vitatkozni, de az egész biztos, hogy akár a totális gazdasági összeomlás rémképe és az Ukrajnának biztosított fegyverek sem tántorították el az orosz vezetést az ukrajnai hadjárat folytatásától, így a NATO-nak katonai erőt kell demonstrálnia.

Mivel a NATO-technika, tréning, hírszerzés és harctéri irányítási struktúra Ukrajnában épp most villantja meg jelentős fölényét az orosz módszertanhoz és technikához képest, szinte borítékolható, hogy akár egy limitált, Ukrajna területén zajló NATO-orosz háborúban is rövid időn belül kikapnának az oroszok. Ha viszont Putyin már egyszer elment addig, hogy atomfegyverekkel eszkalált Ukrajna területén, aligha mondaná ezután azt, hogy „köszönöm szépen, akkor inkább kapitulálok,” jó eséllyel újabb atomfegyverek bevetésével válaszolna, ezúttal a NATO-csapatokat célba véve.

Ha ez a rendkívül drasztikus forgatókönyv megvalósul, a harmadik világháború és egy globális atomháború gyakorlatilag elkerülhetetlen lesz.

Hogy tudunk felkészülni a helyzetre?

Ismét fontos hangsúlyozni, hogy egyelőre alacsony az esélye annak, hogy Ukrajnában atomfegyvert használjon Oroszország, annak pedig kifejezetten minimális a veszélye, hogy Magyarországot közvetlen atomcsapás éri.

Ugyanakkor vannak, akik szeretnek a legrosszabbra felkészülni és konkrét intézkedéseket szeretnének tenni, mellyel növelhetik hosszútávú túlélési esélyüket abban az esetben, ha megvalósul a legrosszabb forgatókönyv.

A FEMA és a Vöröskereszt közös fotója néhány olyan tárgyról, melyet érdemes bekészíteni a vészhelyzeti csomagba. Az ábra nem teljeskörű és nem is minden szempontból aktuális, a teljes listát itt lehet megnézni. Fotó: Vöröskereszt via Wikimedia Commons

Az Amerikai Egyesült Államokban a hidegháború óta központi téma egy esetleges nukleáris csapás elleni védekezés, így talán érdemes lehet abból kiindulni, hogy mit javasol az amerikai kormány aktuálisan egy atomcsapás következményei elleni védekezésre. Erről az amerikai járványügyi központnak (CDC) és az amerikai kormánynak is vannak folyamatosan frissített ajánlásai.

Bár ezek többnyire közvetlen atomcsapásra való felkészülésre vonatkoznak, vannak bennük értékes tanácsok arra az esetre is, ha a radioaktív csapadék ellen akar az ember védekezni. A fontosabb tanácsok a következők:

Érdemes előre azonosítani a lakóhelyünk, munkahely, iskola, gyakran látogatott helyek körül azokat az óvóhelyeket, melyek menedékként szolgálhatnak esetleges nukleáris tevékenység esetén. Nem feltétlen kell ezeknek hagyományos „bunkereknek” lenniük, óvóhelyként szolgálhat akár egy nagyobb épület belső része, messze a falaktól, vagy egy pince is. Célszerű készíteni egy vészhelyzeti túlélőcsomagot, amely legalább 72 órán át biztosítja az életben maradásunkat. Erre az amerikai kormány közzétett egy nagyon részletes listát, de a lényegi elemek a következők: legalább négy liter víz / fő / nap, több napra elég nem romlandó élelmiszer, elemes, akkus vagy „tekerős” (wind up) rádió, zseblámpa, elsősegély csomag, pótelemek / akkumulátorok, síp (segítséghíváshoz), pormaszk / védőmaszk, szigetelőszalag (az óvóhely szigeteléséhez), szappan, nedves törlőkendő, szemeteszsák és kötöző (személyes higiéniai szükségletekhez), csavarkulcs és / vagy harapófogó, konzervnyitó, térképek, mobiltelefon, töltővel és / vagy pótakkumulátorral, illetve a szükséges gyógyszerek, fertőtlenítő. Érdemes ezeket az eszközöket szépen lassan beszerezni még az esetleges veszély előtt, hiszen közvetlenül egy atomtámadás előtt / közben valószínűleg pánikvásárolni fognak az emberek. Ha megtörténik az atomcsapás, érdemes behúzódnunk a legközelebb elérhető óvóhelyre. Betonozott épület kell, távol ablakoktól, ajtóktól, egy jármű belseje nem jelent megfelelő védelmet. Továbbra is, a legnagyobb veszély számunkra a radioaktív csapadék: ha ezzel bármilyen formában érintkeztünk, érdemes lecserélni a ruhánkat és ha van rá lehetőségünk, szappannal lefürödnünk. A nedves törlőkendők, kézfertőtlenítők nem elegendők a radioaktív csapadék eltávolítására. Érdemes rádión figyelni folyamatosan a hatósági utasításokat és ezek szerint eljárni. A radioaktív tevékenység idővel alább hagy, ha nem Magyarországot éri atomcsapás, jó esély van rá, hogy a radioaktív csapadék rövid időn belül már nem jelent életveszélyt.

Célszerű azt megjegyezni, hogy jódtabletták és gázmaszkok felhalmozását alapvetően nem javasolják a hatóságok. Ennek elsősorban az az oka, hogy a kereskedelmi forgalomban kapható jódtabletták nem nyújtanak érdemi védelmet radioaktív tevékenység ellen, a gázmaszkok pedig vegyianyagokat szűrnek, a bőrünkön megtapadó radioaktív por ellen nem érnek semmit. Ráadásul a Magyarországon kapható gázmaszkok úgy 95%-a régóta lejárt szűrőbetétekkel rendelkezik, így nemhogy semmit nem érnek, de még károsak is lehetnek, főleg azok a szovjet eredetű maszkok, amelyekben még azbeszt is van.

75M polgárvédelmi gázmaszk egy budapesti árusnál. Az ilyen és ehhez hasonló hidegháborús gázmaszkok könnyen beszerezhetők Magyarországon, de az ég világon semmit nem érnek, sőt egy részük még káros is az egészségre, mert a szűrőben azbeszt van. Fotó: Getty Images

Ha kifejezetten amiatt aggódunk, hogy Ukrajna nyugati részét éri atomcsapás és emiatt hosszú távon is romlik az életminőség Magyarországon, érdemes terveket készíteni egy távolabbi, semleges országba való, legalább átmeneti emigráció lehetőségén. A „kézenfekvő” megoldások; Ausztria, Svájc, Svédország, stb. valószínűleg nem működnének ebben az esetben, hiszen a radioaktív tevékenység ezeket az országokat is könnyen elérheti. Érdemes lehet jóval távolabbi, akár dél-amerikai vagy távol-keleti, esetleg dél-afrikai országokban gondolkozni. Ha egy ilyen terv megvalósításán gondolkozunk, érdemes ezt még azelőtt véghez vinni, hogy megtörténik a legrosszabb forgatókönyv, hiszen még egy limitált atomháborúnak is beláthatatlan következményei lehetnek régiónk politikai, biztonsági és közlekedési infrastruktúrájára nézve.

Ha pedig attól tartunk, hogy Magyarországot közvetlen atomcsapás éri, az esetleges nukleáris célpontokról a hidegháború után publikált amerikai dokumentumok árulkodnak. Ennek a fő konklúziója az, hogy elsősorban katonai támaszpontokat, illetve reptereket vehetnek célba az ellenséges erők, így elsősorban az ezek környékén élők lehetnek veszélyben. Ugyanakkor ismét fontos hangsúlyozni: nagyon alacsony az esélye annak, hogy Magyarországot a közeljövőben nukleáris csapás éri.

A hidegháború során a zölddel jelölt pontokat támadta volna a NATO nukleáris fegyverekkel. Vélhetően azóta sem sokat változtak a nukleáris célpontok Magyarországon, hiszen a legtöbb katonai támaszpont, reptér ugyanott van. Forrás: Future of Life project

Összegzés

Bár kétségkívül növekedett az elmúlt két hónap során, még mindig viszonylag alacsony az esélye annak, hogy Ukrajnában atomfegyvert használjon Oroszország. Annak pedig továbbra is elhanyagolható a veszélye, hogy Magyarországot közvetlen atomcsapás éri. Egy atomcsapás esetén a radioaktív csapadék jelenti a legnagyobb veszélyt, mind emberi, mind természeti szempontból. Azt lehetetlen előre megjósolni, hogy a csapadék pontosan milyen irányba hullik majd, hiszen nem tudjuk, hol vannak Ukrajnában nukleáris célpontok, nem tudjuk, Oroszország milyen fegyvereket vethet be és azt sem, hogy a szél merre sodorhatja a radioaktív csapadékot. Ha fel akarunk készülni a legrosszabbra, célszerű összeállítani egy túlélőcsomagot, tájékozódni arról, hol vannak a környékünkön megfelelő óvóhelyek, illetve érdemes adott esetben menekülési terveket összerakni, melynek célja egy távoli, semleges ország.

Pánikra semmi ok, ugyanakkor sosem árt, ha az ember tudja, hogyan kell eljárni még olyan vészforgatókönyvek esetén is, melynek megvalósulására jelenleg alacsony az esély.

Címlapkép: nukleáris robbanófej hordozására is alkalmas Topol-M rakétarendszer Moszkvában. Fotó: Sasha Mordovets/Getty Images