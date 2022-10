Videó: felrobbant egy fontos épület Európa legnagyobb atomerőműve mellett

Portfolio 2022. október 20. 11:05

A zaporizzsjai atomerőműnek otthont adó Enerhodar városát az elmúlt időszakban több találat is érte. A legfrissebb, Twitterre felkerült felvételek alapján a városi tanács épületénél is lövedékek csapódtak be. Az épület az erőmű területétől kevesebb mint egy kilométerre fekszik. Áldozatokról, illetve szivárgásról nincs hír.