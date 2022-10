Csillagászati gázár, európai háború, nukleáris apokalipszis – Putyin bajtársának legerősebb jóslatai, amikre azért érdemes odafigyelni

Dmitrij Medvegyev mindig is fontos pozíciót töltött be az orosz politikai életben, 2008 és 2012 között az ország elnöke, később miniszterelnöke volt, jelenleg az orosz Nemzetbiztonsági Tanács alelnöke. Elnökségét Vlagyimir Putyin iránti elkötelezett hűségének köszönheti, ugyanis amikor Putyinnak nem engedte az alkotmány, hogy továbbra is elnök maradhasson, akkor az átmeneti időben Medvegyevet emelte fel a miniszterelnöki tisztségből az elnökibe. Szövetségük azóta is megkérdőjelezhetetlen, ezért is érdemes odafigyelni azokra a sokszor rendkívül szélsőségesnek ható nyilatkozatokra és fenyegetésekre, amelyeket Medvegyev tesz Oroszország ellenfeleinek elrettentése érdekében.

Putyin egyik legkitartóbb szövetségese pedig a háború kezdete óta rendre erőteljes háborús retorikájával és cseppet sem visszafogott stílusával borzolja a nemzetközi közvélemény kedélyeit. A volt elnök maga is megfogalmazta, miből fakad ez a fajta stílus.

Gyakran felteszik nekem a kérdést, hogy miért ilyen kemények az üzeneteim. A válasz az, hogy gyűlölöm őket. Fattyak és degeneráltak. Oroszország halálát kívánják. Amíg élek, mindent megteszek azért, hogy eltűnjenek

– írta Telegramon Oroszország volt elnöke ezzel kapcsolatban. Bár nem fejtette ki, hogy konkrétan kire vagy kikre utalhatott ezzel, de sokat elmond, hogy júliusban már Ukrajna képzelt felosztásáról írt, miközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt is támadta, többek között "degenerált bohócnak" nevezte, de karrierje során gratulált Liz Truss brit miniszterelnököt "túlélő" salátának, vagy épp nácinak nevezte Olaf Sholz kancellárt is.

Ukrajna elnökének pszichotróp anyagoktól befolyásolt agyában a következő kép rajzolódott ki országa fényes jövőjéről (1. ábra). A nyugati elemzők szerint valójában ez így lesz (2. ábra).

Medvedev published two maps of Ukraine on his Telegram channel pic.twitter.com/7Yoak9srf0 — dana (@dana916) July 27, 2022

Júniusban, amikor Ukrajna amerikai cseppfolyósított földgázt kért az Egyesült Államoktól hitelre (két év múlva fizetett volna érte), Medvegyev egészen csípősen reagált a hírre:

Lenne egy kérdésem. Ki mondta, hogy Ukrajna két év múlva még rajta lesz a térképen?

Mindenesetre, Medvegyev gondolatai nem álltak meg Ukrajnánál, a volt orosz elnök posztolt már a Szovjetunió eredeti határainak visszaállításáról, elsőként Grúzia (Georgia) és Kazahsztán visszahódításáról értekezett. A később törölt posztot azzal zárta, hogy

Oroszország hadjárata, hogy visszaállítsa régi határait, sosem fog véget érni.

Az igazi jóstehetségként indított háborús karrier

Dmitrij Medvegyev február 21-én, a háborút megelőző napokban azt mondta, amennyiben nem javul a helyzet Ukrajnában, akkor Oroszországnak el kell elismernie a két szakadár népköztársaság függetlenségét. Ugyanakkor hozzátette, a mostani jelekből az látszik, a helyzet nem fog javulni.

Mindenki számára nyilvánvaló, ha például amerikai állampolgárok egyikét is elfogják valahol, Amerika különleges műveleteket hajt végre

– mondta akkor Medvegyev.

Napokon belül valóra vált a volt elnök jóslata, az orosz hadsereg még aznap megkezdte a bevonulást a szakadár területekre, három nappal később pedig kirobbant az a háború, amit az orosz hivatalnokok következetesen „különleges katonai hadművelet”-ként emlegetnek.

Európa által kezdeményezett gazdasági háború, amiben Medvegyev mindig visszalőtt

Miután az orosz hadsereg megkezdte a bevonulást a szakadár területekre, február 22-én Olaf Scholz német kancellár bejelentette, hogy a nemzetközi jog súlyos megsértése miatt az Északi Áramlat 2 németországi engedélyezési folyamatát leállítják és felülvizsgálják a helyzetet.

Nos, üdv a szép új világban, amelyben az európaiak nagyon hamar 2 ezer eurót fognak fizetni ezer köbméter gázért.

- reagálta Twitteren Medvegyev az első német válaszra. A volt orosz elnök jóslata az árak duplázódását jelentette volna akkoriban, a gáztőzsdén 80 euró körüli volt a megawattóra jegyzése február végén, míg a jósolt árszint 190 euró/megawattórának feleltethető meg. Később kiderült, még ez a fenyegető ígéret is jóval alábecsülte azt a turbulenciát, ami augusztus végével a gáztőzsdén kialakult.

German Chancellor Olaf Scholz has issued an order to halt the process of certifying the Nord Stream 2 gas pipeline. Well. Welcome to the brave new world where Europeans are very soon going to pay 2.000 for 1.000 cubic meters of natural gas! {:url} — Dmitry (Medvedev) February 22, 2022

Ennek megfelelően, Medvegyev a mindenkori aktuális árszinthez igyekezett igazítani saját előrejelzéseit: augusztus végén, amikor a spot piaci ár 2 és fél ezer euróra emelkedett, a volt orosz elnök további áremelkedést jósolt: elsőként 3500, majd 5000 euróra módosította jóslatát. Szeptemberben pedig az orosz gázárplafon-javaslatra nemes egyszerűséggel annyit reagált:

Egyszerűen nem lesz orosz gáz Európában.

Nem sokkal később le is álltak a gázszállítások az Északi Áramlat 1-es vezetéken, miután műszaki hibák sorozatát jelezték az orosz oldalról, elsőként a kanadai javításról visszatérő turbina, majd ezt követően több másik alkatrész kapcsán. Ezt követően pedig szeptember végén, egy szabotázsakció következtében mindkét vezeték megsérült, így - a Gazprom jóslata szerint - a következő egy évben biztos nem áll helyre a szállítás.

Mindezek ellenére nem vált valóra Medvegyev ijesztő előrejelzése. Az általa jósolt 5000 eurós gázár a tőzsdén 480 euró/megawattóra körüli árat jelentett volna, de a legmagasabb napi záróár "csak" 339 euró/megawattórát ért el augusztus végén, azóta pedig szinte harmadára csökkentek, jelenleg 114 eurónál tart az árfolyam.

Kép forrása: tradingeconomics.com

Konzisztens álláspont az amerikai provokációkról

Medvegyev következetesen visszatérő narratívája, hogy az Egyesült Államok proxy-háborúkat folytat Oroszország közvetlen környezetében, hogy ezzel korlátozza Oroszország gazdasági fejlődését.

Medvegyev szerint az Egyesült Államoknak agresszív politikája érvényesül Ukrajnában is, ráadásul az Európai Unió aktív támogatásával. Szerinte Amerika már korábban is fegyverrel tömte Ukrajnát, és civilek meggyilkolására buzdított a Donbaszban, ezért volt szükséges Oroszország beavatkozása, mintegy a béke nagyköveteként. Szerinte már 2008-ban Grúziában (Georgia), később pedig Ukrajnában sem hagytak más lehetőséget Oroszország számára, minthogy katonailag avatkozzon be.

Ami a NATO-t illeti, az orosz határok mentén való terjeszkedés iránti könyörtelen vágya, mint egy rákos daganat, globális problémává vált. Minden értelmes embert megbetegít

– nyilatkozta Medvegyev.

Az Északi Áramlatot ért szabotázsakciót követően is elsők között sikerült saját, az orosz politikának megfelelő olvasatot találnia, bár egyelőre egyik fél sem talált terhelő bizonyítékot a másikra. Ennek ellenére Medvegyev felemlegette a 39 évvel ezelőtti, állítólagos CIA-akciót, ami során 1983-ban az Egyesült Államok rajtaütött Nicaragua Corinto kikötőjén, ahol felrobbantottak 5 olajtárolót, és egy víz alatti vezetéket is. A volt elnök ennek a hozzáállásnak megfelelően értékeli az amerikai diplomáciai kapcsolatokat is.

Nincs szükség arra, hogy tárgyaljunk velük. Hagyjuk őket futni vagy kúszni és kérni. És ők ezt külön szívességként értékelik

– értékelte a volt orosz államfő az amerikai kapcsolatokat.

Háború? Részemről rendben van

Medvegyev agresszív retorikájának része a háborús fenyegetés, ami érhet minden olyan országot vagy szövetséget, akinek a lépését a volt államfő Oroszország számára negatívként értékeli. Az első szankciók hatására Medvegyev már február végén kijelentette, hogy Moszkva megtorlásul, az oroszországi nyugati vagyonok befagyasztását és államosítását rendelheti el, és Oroszország felülvizsgálhatja a nyugati kapcsolatait. A volt orosz elnök egészen odáig ment, hogy kimondta:

Nincs különösebb szükség a diplomáciai kapcsolatok fenntartására. Távcsöveken és célkereszteken keresztül is nézhetjük egymást

– írta akkor Medvegyev.

Március elején egy francia miniszter gazdasági háborút hirdető retorikájára reagált hasonlóan keményen.

Ne felejtsék el, hogy a történelemben a gazdasági háborúk elég gyakran váltak valódi háborúkká

– írta Twitteren Dmitrij Medvegyev.

Today, some French minister has said that they declared an economic war on Russia. Watch your tongue, gentlemen! And dont forget that in human history, economic wars quite often turned into real ones {:url} — Dmitry (Medvedev) March 1, 2022

Természetesen Medvegyevben a fokozódó szankciók növelték az igényt egy nagyméretű háború kirobbantása iránt. Felvetette már annak is a lehetőségét, hogy a Moszkva elleni szankciókat agressziónak és háborús oknak is tekinthetnék.

Szeretnék még egyszer rámutatni, hogy bizonyos körülmények között az ilyen ellenséges intézkedések nemzetközi agressziónak is minősülhetnek. Sőt, akár casus belli-nek (háborús ürügynek) is.

A nyár folyamán a nyugati fegyver-adományok érkezését követően, főleg a HIMARS és M270-es rakétavetők ukrajnai bevetésének hatására Medvegyev retorikája is egyre durvább formát öltött, nem riadt vissza a NATO-erők nyílt vagy burkolt fenyegetésétől sem.

Oroszország „katonai döntéshozói központokat” fog megtámadni abban az esetben, ha rakéta-sorozatvetőkkel támadják meg a területét

– mondta Dmitrij Medvegyev, majd egy kétértelmű kijelentéssel is élt, amivel sokak szerint az amerikai hadműveleti segítségnyújtásra utalt:

sok esetben ezek a döntéshozó-központok nem is Kijev területén vannak.

Természetesen nem ez volt az egyetlen ilyen fenyegetése a minden, közvéleményt érdeklő témában megszólaló volt elnöknek. Augusztusban a zaporizzsjai atomerőművet ért támadásokról osztotta meg véleményét Putyin hű szövetségese:

Mit is mondhatnék? Ne felejtsük el, hogy az Európai Uniónak is vannak atomerőművei. És ott is történhetnek balesetek.

Dmitrij Medvegyev meglátogat egy dróngyártó technológiai központot Szentpéterváron, Oroszországban,2022. október 14. Medvegyev rendszeresen tesz fel videós tartalmakat Telegramra az orosz haditechnikáról. Forrás: Yekaterina Shtukina/Szputnyik/Reuters

A volt orosz elnök több üzenete tartalmazta azt is, véleménye szerint milyen nyugati intézkedések vezethetnének a háború eszkalálódásához. A rengeteg példa közé tartozik többek között egy Krím elleni támadás, vagy a rendszeressé váló fegyverszállítások.

A Krím Oroszország része. Örökre. Ha bárki betolakodna a Krímbe, az egyenértékű egy hadüzenettel az országunkkal szemben

– mondta Medvegyev június végén.

Ha ezek a zavarodottak továbbra is féktelenül pumpálják a veszélyes fegyvereket a kijevi rezsimbe, akkor a katonai hadjárat előbb-utóbb egy másik szintre lép

- figyelmeztetett szeptemberben Medvegyev.

Nukleáris fenyegetés és atomháború

Áprilisban még közel sem tartottunk a nukleáris retorikánál ott, ahol jelenleg, az orosz atomfegyverek bevetése csak ímmel-ámmal hangzott el. Ennek ellenére a zászlóvivők közé tartozott a Biztonsági Tanács alelnöke is a témában, aki már tavasszal fenyegetőzött a nukleáris töltetek felvonultatásával.

Ebben az esetben szó sem lehet a Balti-térség atommentes helyzetének tárgyalásáról

– fogalmazott Medvegyev arra az esetre reflektálva, ha Finnország és Svédország a NATO-csatlakozás mellett dönt.

Medvegyev ekkor még csak arra utalt, hogy nukleáris fegyverekkel felszerelt hajókat, tengeralattjárókat vezényelhet Oroszország a térség vizeire, illetve Iszkander-rakétákat és más, hiperszonikus rakétarendszereket telepíthet a balti államok határához. A nukleáris elrettentés céljának a balti térség katonai egyensúlyának helyreállítását jelölte meg.

Később Medvegyev a NATO-viselkedését találta olyannak, amire nukleáris választ kívánt adni: a Telegramon azt írta, azzal, hogy a NATO országok fegyvereket pumpálnak Ukrajnába, csapatokat képeznek ki, zsoldosokat küldenek, növelik egy közvetlen és nyílt konfliktus lehetőségét a NATO és Oroszország között.

Egy ilyen konfliktus mindig azzal a kockázattal jár, hogy teljes körű nukleáris háborúvá fajul. Ez katasztrofális forgatókönyv lenne mindenki számára

– figyelmeztetett Medvegyev.

A nagy port kavaró, a világ nagy része által nyíltan, vagy hallgatólagosan „kamu”-népszavazásokkal kapcsolatban sem felejtette el Putyin hű szövetségese emlékeztetni a közvéleményt, milyen fenyegetést is jelent ez a világ számára.

A nemrégiben annektált ukrán területekre is kiterjednek az orosz katonai doktrína, köztük a nukleáris fegyverek bevetésének szabályai.

Ismét emlékeztetnem kell titeket: Oroszországnak joga van szükség esetén nukleáris fegyvereket használni. Ha az Oroszországot fenyegető veszély meghaladja a megállapított veszélyességi határt, akkor reagálnunk kell.

Ráadásul azt is kiemelte Medvegyev, hogy véleménye szerint az orosz rezsim büntetlenül vethet be taktikai nukleáris fegyvereket, hiszen az euró-atlanti szövetség csak üres fenyegetéseket közvetít, valójában nem kockáztatnának meg egy nukleáris háborút Ukrajna esetén.

A modern fegyverek szállítása egyszerűen üzlet a nyugati országok számára. A tengerentúli és európai demagógok nem fognak meghalni egy nukleáris apokalipszisben. Ezért a jelenlegi konfliktusban bármilyen fegyver használatát lenyelik valahogy.

Mennyire fenyegető ez az orosz rulett?

Áttekintve Medvegyev politikai tevékenységét az elmúlt nyolc hónapban, egyszerre tűnik fenyegetőnek a tudat, hogy az erőteljes nukleáris háborús retorikát folytató volt elnök ilyen közel helyezkedik el a hatalomhoz, mint a jelenlegi orosz elnök fontos szövetségese és közeli tanácsadója. Különösen erősek a nemzetközi közvéleménynek szánt üzenetei, ha figyelembe vesszük annak lehetőségét, hogy valójában a végső döntést meghozó Putyin üzeneteit közvetíti.

Ha összehasonlítjuk az "ígéreteit" a valósággal, észrevehető, hogy a "különleges katonai hadművelet"-et éríntő ígéretét leszámítva eddig semmi sem került megvalósításra. A gáz ára nem szállt el olyan drasztikusan, mint ahogyan azt sokadjára ígérte. Eddig a Krími hidat ért robbantást és a hatalmas mennyiségű ukrajnai fegyverszállítmányt sem követte a háború eszkalációja abban az értelemben, hogy Oroszország támadást indított volna a NATO ellen. Egyelőre a szankciók és az orosz-ellenes "gazdasági háború" sem szélesedett európai katonai konfliktussá. És végül, a taktikai atomfegyver bevetésére sem került sor Ukrajnában.

Bármennyire is úgy tűnik azonban, hogy üzenetei jórészt üres fenyegetések, amivel igyekszik Oroszország pozícióját megerősíteni nemzetközi szinten, pozícióját és politikai kapcsolatait figyelembe véve nem szabad figyelmen kívül hagyni azokat.

Címlapkép forrása: Sputnik/MTI