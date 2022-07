Kárpátalját Magyarországhoz csatoló térképet tett közzé Medvegyev - Ukrajna felosztását vizionálja Oroszország korábbi elnöke

Dmitrij Medvegyev, Oroszország Biztonsági Tanácsának elnökhelyettese közzétett egy térképet, amelyen Ukrajna hipotetikus felosztása látható. A térképen Ukrajna területének jelentős része Oroszországhoz, a többi pedig Lengyelországhoz, Romániához és Magyarországhoz van csatolva; csak a Kijevi terület van Ukrajnaként jelölve.

Írásában Medvegyev azt a megalapozatlan állítást tette, hogy a képzelt felosztást vizualizáló térkép nyugati elemzők várakozásain alapszik, az egykori orosz elnök emellett Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt is támadta:

Ukrajna elnökének pszichotróp anyagoktól befolyásolt agyában a következő kép rajzolódott ki országa fényes jövőjéről (1. ábra). A nyugati elemzők szerint valójában ez így lesz (2. ábra).

Medvedev published two maps of Ukraine on his Telegram channel pic.twitter.com/7Yoak9srf0