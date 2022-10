Előlépett az árnyékból Putyin rettegett zsoldosvezére – Már a Kreml is aggódik Prigozsin mesterterve miatt?

Talán nem túlzás azt állítani, hogy mára Jevgenyij Prigozsin, a „Putyin séfjeként” emlegetett orosz oligarcha vált az orosz elit egyik legfontosabb szereplőjévé. Ennek nem csupán az az oka, hogy üzletemberként hatalmas cégbirodalmat irányít, hanem az is, hogy kis túlzással ő intézi Oroszország legszennyesebb, legellentmondásosabb „melóit.” Prigozsin irányítja a Wagner-csoport nevű zsoldosformációt, ő alapította az amerikai választásba beavatkozó "Internetkutatási ügynökséget," mindezt úgy, hogy ő maga Oroszországban is kilenc évet ült börtönben és előkelő helyen szerepel az FBI körözési listáján, 250 ezer dolláros vérdíjjal a fején. A Wagner-csoport ukrajnai háborúban tapasztalható, néha a reguláris erőket is túlszárnyaló harctéri teljesítménye, illetve a zsoldoscsoport nemzetközi „árnyékmissziói” miatt Prigozsin pár hónap alatt sosem látott népszerűségre és befolyásra tett szert Oroszországban, emiatt pedig a korábban nyilvánosságot egyértelműen kerülő oligarcha is kilépett az árnyékból. Mindennek a Kremlen belül nem biztos, hogy mindenki örül, ennek pedig már most mutatkoznak előjelei.

Kilépett az árnyékból Prigozsin

Idén szeptember közepén nyilvánosan elismerte Jevgenyij Prigozsin, orosz üzletember, hogy ő alapította, illetve üzemelteti a Wagner-csoport nevű orosz zsoldosformációt, amely 2014-ben Ukrajnában, ezután pedig Szíriában, a Közép-afrikai Köztársaságban, Líbiában és más olyan országokban kezdett el működni, ahol orosz érdekeket kellett fegyverrel megvédeni, megkaparintani.

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Jevgenyij Prigozsin, a Concord élelmiszeripari vállalat üzemében. Fotó: Kremlin.ru

Prigozsin éveken át tagadta, hogy bármi köze lenne a Wagnerhez, ehhez képest 180 fokos fordulatot jelent az, hogy most azt állítja: olyan szinten benne van Wagner-csoport irányításában, hogy ő maga választotta ki 2014-ben azokat a „hazafiakat,” akik az alakulat részét képezik, sőt, még a fegyverzetüket is ő állította össze, pucolta le, újította fel. Eddig azt lehetett sejteni, hogy az operatív vezetést egy Dimitrij Utkin nevű volt GRU-tiszt végzi, Prigozsin csupán a pénzt adta a „vállalkozáshoz” és a keletkező profitot teszi zsebre belőle. Abból is erre lehetett következtetni, hogy Prigozsin eddig látványosan kerülte a nyilvánosságot: nem szerepelt politikai rendezvényeken, nem adott interjúkat, fotók, videók is alig vannak róla, befolyásos szerepe ellenére.

Az Ukrajna elleni orosz invázió kezdete óta ez egyértelműen megváltozott. Prigozsin nagyszabású toborzókampányt indított, melynek célja az Ukrajnában harcoló Wagner-zsoldosok állományának bővítése: ebben olyannyira proaktívan részt vesz, hogy személyesen látogatja a börtönöket, ahonnan elítélteket szervez be zsoldosnak.

PMC Wagner Group Evgeny Prigozhin is at a penal colony looking for new assault infantry to join his company. Refers to some of those who served 30 years in prison and died in battle as pic.twitter.com/Gp3IOVHuAq — Dmitri (@wartranslated) September 14, 2022

Ezen túllépve az üzletember Kepka Prigozsina (Prigozsin sapkája) néven saját Telegram-csatornát is indított, ahol példátlan módon céges közlemények mellett számos saját gondolatot is közzétesz, belépve az olyan Kreml-közeli „politikai influenszerek” körébe, mint Marja Zaharova külügyminisztériumi szóvivő, Dimitrij Medvegyev volt orosz elnök vagy Ramzan Kadirov, Csecsenföld vezetője.

Ezen a csatornán Prigozsin elég aktívan beszél a Wagner-csoport ukrajnai szerepvállalásáról, legútóbb épp arról értekezett, hogy zsoldosai a „Luhanszki Népköztársaság” területén segítenek védvonalakat, erődítményeket építeni. Emellett azt is elismerte teljesen nyíltan, hogy valóban elítélteket alkalmaz zsoldosként, sőt, jobban szeret szigorúbb büntetéssel sújtott fogvatartottakat foglalkozni (akik alapvetően súlyosabb bűnök elkövetéséért ülnek), mert, ahogy fogalmaz, „motiváltabbak” feladatuk teljesítésében.

Miért pont most?

A Wagner-csoport 2014 óta létezik, zsoldosaik pedig több mint nyolc éve harcolnak Ukrajnában, így joggal merülhet fel a kérdés a szemlélő fejében, hogy miért pont most döntött úgy Jevgenyij Prigozsin, hogy felhagy a titkolózással és nyíltan a Wagner élére áll.

Ennek pontos okairól egyelőre csak spekulálni lehet, de jó eséllyel köze van a dolognak ahhoz a tényezőhöz, hogy az orosz reguláris erők sorra szenvedik az egyre megalázóbb vereségeket az ukrán fegyveres erőkkel szemben, a Wagner-zsoldosok viszont limitált, de folyamatos sikereket érnek el a frontvonalon.

Wagner's detachments continue to hold the front from Lisichansk to Nikolaevka. would be continuously deploying reinforcements in all sectors of the front, heavy fighting is taking place in Bakhmut and in Nikolaevka. #Ukraine — OPeriodista (@RPerrocalentero) October 17, 2022

E tényezőből fakadóan a Wagner-csoport munkáját is egyre nagyobb figyelem kíséri, mind nemzetközi, mind orosz forrásból. Belföldön ráadásul igencsak pozitív fogadtatásban részesül a munkájuk, hiszen szemben „az inkompetens védelmi minisztériummal,” a „Wagner-fiúk tudják mit csinálnak,” az oroszok és rajongóik szerint.

A Wagner amúgy annyiban valóban előnyben van a frontvonalon a reguláris erőkhöz képest, hogy

a szervezet és az állomány létszáma sokkal kisebb, így nem egy olyan „botorkáló elefánt,” mint az orosz reguláris erők: sokkal könnyebb megszervezni a harctéri irányítási struktúrákat, logisztikai útvonalakat, utánpótlást, offenzív műveleteket, stb. ,

, a Wagner-alakulatokat többnyire olyan emberek irányítják, akik eddig is tevékenyen harcoltak Líbiában, Szíriában, Ukrajnában, Maliban és más országokban, így tapasztaltabbak, gyakorlottabbak számos reguláris alakulat tiszti, tiszthelyettesi állományánál,

a Wagner bérezése alighanem attraktívabbnak mondható az orosz reguláris erőknél, lévén, hogy egy dedikáltan elsősorban pénzért harcoló formációról van szó. A több pénz pedig, akárhogy is nézzük, motiválóbb bármilyen munkaerőre nézve.

IMAGE of supposedly a Russian #Putin — raging545 (@raging545) March 24, 2022

De mielőtt bedőlnénk a Prigozsin médiabirodalma által is gondosan építgetett „Ukrajnában rendet rakó, menő Wagner-srácok” narratívájának, érdemes arra is gondolnunk, hogy

nyugati hírszerzési szervezetek nagyrészt a Wagner-csoport tagjait tartják felelősnek a legdurvább háborús atrocitások elkövetéséért Ukrajnában – a legtöbb, bucsai vérengzésben részvevő harcos is Wagner-alkalmazott volt, ugyanezek szerint a hírszerzési információk szerint a Wagner-csoportot használják az oroszok arra, hogy „megregulázzák” az ukrán civil lakosságot és „eltűntessék” a nem kívánatos személyeket, a Wagner aránylag kevés modern és ütőképes nehézfegyverrel rendelkezik, így egy-két kisebb település elfoglalásán kívül nem valószínű, hogy érdemi áttörést fog jelenteni a zsoldoscég szerepvállalása Ukrajnában, hiszen a nagyobb települések elfoglalásához több ember és több nehézfegyver kell – ilyen képességekkel pedig csak a reguláris erők rendelkeznek.

Mindenesetre Prigozsinnak jól jön a pozitív figyelem a háborút figyelő belföldi közönség irányából, mind politikai, mind üzleti ambíciók tekintetében.

A Kremlben nem mindenki boldog

Az orosz védelmi minisztériumnál nem biztos, hogy mindenki örül a Wagner vélt vagy valós sikereinek, főleg, mióta ezek a sikerek a zsoldoscsoport különféle szószólói részéről nyílt kritikákkal párosulnak a minisztériummal, illetve Szergej Sojgu védelmi miniszterrel szemben.

Maga „Prigozsin sapkája” persze nem kritizálja nyíltan Sojgut, ugyanakkor számos Wagnerhez köthető Telegram-csatorna van, amely nem finomkodik, amikor az orosz védelmi minisztériumot kell sarazni. A legnagyobb ilyen csatorna, a GREY ZONE például azt terjesztette Liman elvesztése után, hogy inkompetenciájuk miatt menesztették Sojgut és Valerij Geraszimovot, az orosz haderő vezérkari főnökét, de ugyanez az oldal kritizálta már a minisztériumot a reguláris erők hiányos felkészítéséért, illetve „rohadónak” nevezték a reguláris erők szervezési struktúráját is. Közben szerintük a Wagner-csoport „hőstetteket” hajt végre Ukrajnában csak azért, mert nem vonulnak vissza fülüket-farkukat behúzva az ukrán ellentámadás elől.

Orosz konteók szerint a Wagner szervezte azt a virálissá várt „zendülést” is, melyen magukat orosz katonának kiadó személyek azt állítják: betegen, étlen-szomjan, szemétdombra való fegyverekkel küldték őket harcolni. Erre bizonyíték szerintük az, hogy az egyik katonán Wagner felvarró van.

Un-fucking-glaublich.Russlands Armee rebelliert noch vor der Ukraine gegen ihre Führung - so völlig beschissen sind die Zustände, was Organisation und Versorgung angeht.Wenn es so weiter geht, wird die Ukraine Putins kleinstes Problem. pic.twitter.com/zrnMjoVgcY — Julian (Röpcke) October 5, 2022

Egy volt orosz zsoldos nemrég arról beszélt külföldről működő orosz lapoknak, az orosz védelmi minisztérium lényegében már semmilyen befolyást nem gyakorol a Wagner-csoport felett, olyan szinten összeveszett Prigozsin és Sojgu. Az oligarcha és zsoldosai most már közvetlenül Putyinnak felelnek.

Ugyanakkor a védelmi minisztérium közvetlenül is megüzente Prigozsinnak, hogy vegyen vissza, olyan formában, hogy ráküldték az SzOBR-t, az orosz nemzeti gárda (Roszgvargyija) különleges műveleti alakulatát Alekszej Szlobodenjukra, Prigozsin egyik „kommunikációs tanácsadójára,” aki számos Wagnerhez köthető Telegram-csatornát üzemeltetett.

's propagandist Alexey Slobodenyuk who's been attacking Shoigu online arrested in by SOBR Rosgvardia spetsnaz unit. SOBR are highly loyal to Putin. That this arrest was not made by the FSB, as you'd expect, is indicative of internal power struggle & distrust. #Prigozhin — Igor (Sushko) October 5, 2022

A törés tehát egyértelműen látszik a védelmi minisztérium és a Wagner közt, azt viszont mindenki csak tippelgeti, hogy Prigozsinnak mi a célja azzal, hogy ilyen nyíltan szembehelyezkedik Putyin egyik legnagyobb barátjával, Szergej Sojguval.

Szergej Radcsenko orosz származású, Amerikában élő történész szerint lehet, hogy Prigozsin már Putyin székére pályázik. Ennyire azért talán nem kell előre rohanni, de az látványos, hogy az orosz oligarcha hosszas „rejtőzködés” után most nagyon aktív, politikai szerepet vállal és Putyin belső körében próbál magának utat törni.

Logikus feltételezés lenne, hogy Prigozsin védelmi minisztériumi széket kér magának. Bár Szergej Sojgu is különösebb katonai tapasztalat nélkül, építészből lett tábornok, illetve védelmi miniszter,

Prigozsinnál egy nagy akadálya van ennek: többszörösen visszaeső, büntetett előéletű bűnöző.

És nem csupán arról van szó, hogy az FBI körözi; Jevgenyij Prigozsin kilenc évet töltött az 1980-as években Szentpéterváron (Leningrád) börtönben lopás, garázdaság és csalás miatt.

Így tehát deklarált közéleti szerepre aligha számíthat a Prigozsin, ugyanakkor ettől függetlenül Putyin oligarchákból álló „árnyékkormányában,” illetve az üzleti életben is nagyobb befolyásra tehet szert.

Bűnözőből lett milliárdos

Ha már Prigozsin előélete szóba került, érdemes lehet pár szóban kibontani karrierjét, illetve Putyin elnökkel való kapcsolatát.

A most 61 éves orosz férfi Leningrádban (ma Szentpétervár) született, sportiskolában tanult, olimpiai sízőnek készült.

„Üzleti karrierjét” a leningrádi alvilágban kezdte, 1979-ben, 18 évesen két év felfüggesztett börtönbüntetést kapott lopásért, 1981-ben pedig 13 év letöltendő börtönbüntetést kapott a fent is említett bűncselekményekért. Prigozsin több betörésben, utcai rablásban is részt vett és autókat is feltört.

Kilenc évet ült börtönben, szabadulása után saját vállalkozást nyitott és hotdogot kezdett árulni. Az 1990-es évek végére olyannyira befutott, hogy több étterme, élelmiszerboltja, kocsmája volt, 1996-ban alapította meg legismertebb élelmiszeripari vállalkozását, a Concord/Konkord vállalatcsoportot (ez értelemszerűen semmilyen összefügésben nincs a hazánkban működő, hasonló nevű cégekkel).

Azt nem tudni a mai napig, Prigozsin hogy került összeköttetésbe Vlagyimir Putyinnal, de vélhetően a Concord volt a kapocs, ez a cég ugyanis az orosz állami iskolák, kórházak és az orosz haderő legnagyobb élelmiszer-beszállítója, vagy volt sokáig. A Concord körül a silány ételminőség és az ételen keresztül terjedő fertőzések miatt több botrány is volt, a legnagyobb talán 2019-ben, amikor több mint 100 gyerek betegedett meg a Prigozsin cége által szállított ételtől, a szülők pedig csoportos pert indítottak a vállalat ellen. Mindenesetre, az élelmiszeripari szerepvállalása miatt kapta meg Prigozsin a „Putyin séfje” becenevet.

Az élelmiszeripari tevékenység persze nem az egyetlen dolog volt, amit Prigozsin csinált. Vélhetően jóval azelőtt, hogy 2014-ben megalapította a Wagner-csoportot (hivatalosan ugye ilyen nem történt, hiszen olyan cég, hogy „Wagner-csoport” nem létezik, Prigozsin kirakatcégeken keresztül alkalmazza embereit), már működött az „Internetkutatási ügynökség” vagy Glavszety nevű szervezet.

Az ügynökség az első és talán legbefolyásosabb „orosz trollfarm,” melynek célja az volt, hogy közösségi médiában regisztrált, kamufiókonon keresztül orosz propagandát terjesszenek Facebookon, Twitteren és más oldalakon.

Az Egyesült Államok elsősorban az Internetkutatási ügynökséget vádolja azzal, hogy beavatkoztak a 2016-os amerikai választásokba, amely a vesztes Demokrata Párt jelöltje, Hillary Clinton szerint nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Donald Trump nyert.

A „trollfarmhoz” köthető tevékenység az egyik fő indoka annak, hogy Prigozsin ellen 2021-ben körözést adott ki az FBI, jelenleg 250 ezer dolláros vérdíj van az üzletember fején Amerikában.

Jevgenyij Prigozsin FBI által közzétett körözési posztere. Forrás: FBI.gov

Az orosz közéletben ez aligha jelent problémát, sőt, alighanem az FBI-körözés és az amerikai választás „meghackelése” csak növeli Prigozsin „pozitív imidzsét” Oroszországon belül, hiszen azt bizonyítja, hogy „szembe mer szállni az imperialista Amerikával.” De azt, hogy mi ennek a projektnek a végcélja, egyelőre nehéz pontosan megmondani. Mindenesetre, nagyon úgy néz ki, hogy a védelmi minisztériumban nem mindenki örül Prigozsin és a Wagner-csoport gyors és látványos előretörésének.

Címlapkép: az orosz belügyminisztérium (MVD) mesterlövészei egy hadgyakorlaton. A címlapkép illusztráció. Forrás: Vitaly V. Kuzmin, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons