Felállt a brit kormány, ők irányítják az Egyesült Királyságot a vérzivataros időkben

Rishi Sunak kabinetének első ülésére ma, brit helyi idő szerint 9:30-kor kerül sor. Sunak tegnap jelölte ki minisztereit, akik közül sokan Liz Truss és Boris Johnson kormányában is megfordultak már. Az új kormányfő igyekszik tehát pártja több csoportjának is kedvére tenni, amely elengedhetetlen kormánya stabilitása szempontjából. Azonban nem mindenki távozott boldogan a Downing Street 10-ből. Sunak vezetőválasztási ellenfele, Penny Mordaunt a kapottnál fontosabb pozícióra vágyott. Mutatjuk, kik a brit kormány legfontosabb tagjai.

Pénzügyminiszter: Jeremy Hunt

Az egyik legbiztosabb pont az volt, hogy Jeremy Hunt megtartja pénzügyminiszteri állását. Hunt egy héttel ezelőtt visszavonta Liz Truss minibüdzséjének nagy részét, amelyet Sunak korábban "tündérmesének" hívottt.

Huntot biztos kezűnek tartják, így megtartása kísérlet lehet a piacok megnyugtatására. Huntnak jövő hétfőn kell ismertetnie a költségvetési egyensúly megteremtésére vonatkozó terveket. Kinevezése politikai okokból is érthető lett volna, mivel Hunt támogatta Sunakot a legutóbbi két vezetői verseny során.

Bár Hunt pozíciója szinte biztos volt, Sajid Javid korábbi pénzügyminiszter, Kemi Badenoch nemzetközi kereskedelemért felelős miniszter, illetve a Sunak kampányát vezető, Theresa May alatt már pénzügyminisztériumi pozícióban dolgozó Mel Stride neve is felmerült.

Külügyminiszter: James Cleverly

James Cleverly marad a külügyminiszter. Bár Liz Truss támogatója volt, az új miniszterelnök alatt is posztján marad, ami a Konzervatív Párton belül hónapok óta tartó megosztó politika után az egység jeleként értékelhető.

A posztján való megtartása segíti a folytonosságot egy olyan területen, ahol erre nagy szükség van, tekintettel az ukrajnai háborúra és a Kína által jelentett növekvő fenyegetésre. A Közel-Keletért, Észak-Afrikáért és Észak-Amerikáért felelős miniszterként, majd Európáért és Észak-Amerikáért felelős miniszterként szerzett tapasztalata azt jelenti, hogy releváns tapasztalattal rendelkezik.

Amikor Truss lemondott, Cleverly kezdetben Boris Johnson visszatérését támogatta a vezetői posztra. Miután azonban lemondott a visszatérésről, Cleverly Sunak mellett tette le a voksát, mondván, hogy ő a legtapasztaltabb jelölt a posztra.

Sunak riválisához, Penny Mordaunthoz közeli források szerint a politikusnő, aki a haditengerészet tartalékosa, és Theresa May korábbi miniszterelnök alatt nemzetközi fejlesztési miniszter majd védelmi miniszter volt, a külügyminiszteri székre pályázott, miután a miniszterelnöki pozíciót nem sikerült megszereznie. Egy másik jelölt, a nyáron szintén induló, azonban később Trusst támogató Tom Tugendhat neve is felmerült, mivel külpolitikában jártas, a posztra alkalmas szakembernek tartják.

Védelmi miniszter: Ben Wallace

Bár támogatta Boris Johnson visszatérését, Ben Wallace is marad a kabinetben, megtartotta védelmi miniszteri állását. Ő volt azon kevés kabinetminiszterek egyike, aki megtartotta állását Johnson és Truss miniszterelnöksége alatt.

Nem volt biztos, hogy Wallace elfogadja a felkérést, mivel Sunak nem vállalta nyilvánosan, hogy 2030-ig a GDP 3%-át védelmi kiadásokra fordítja. Wallace korábban azt mondta, hogy ez számára vörös vonal, és felmond, ha Liz Truss nem tartja be ezen ígéretét.

Wallace ismételt kijelölése előtt felmerült a brit sajtóban a védelmi miniszterként már szolgáló Penny Mordaunt, továbbá a korábbi miniszterelnök, Theresa May neve is. Utóbbi sokak szerint egységet jelzett volna a párt minden része számára, May - aki az egyik legtapasztaltabb kormánypárti képviselő - pedig alkalmas lett volna az Ukrajnával és Kínával kapcsolatos ügyek menedzselésére.

Belügyminiszter: Suella Braverman

Suella Braverman kevesebb mint egy hete mondott le, mert megszegte a miniszteri kódexet azzal, hogy titkos dokumentumokat küldött a személyes e-mailjéről, ezért nem őt tartották a legesélyesebb jelöltnek.

Lemondása egy nappal azelőtt érkezett, hogy Truss követte őt. A volt miniszterelnöknek írt levelében "aggodalmát fejezte ki a kormány irányával kapcsolatban", beleértve a bevándorlás csökkentése iránti elkötelezettségét. Braverman korábban keményen nyilvánult me a La Manche-csatornán átkelő kis hajók kapcsán, és korábban azt mondta, hogy az "álma" volt, hogy a ruandai kitoloncolási járatok felszálljanak.

Braverman tehát a párt jobbszárnyához tartozik, és nem is volt mindig Rishi Sunak támogatója, csak vasárnap jelentette be, hogy támogatja őt.

Kinevezése szintén úgy értékelhető, hogy Sunak megpróbálja a párt minden szárnyát a fedélzeten tartani, miközben megmutatja szándékát, hogy keményen fellép a bevándorlással szemben.

A munkáspárti árnyékbelügyminiszter, Yvette Cooper bírálta a kinevezést, azzal vádolva Sunakot, hogy "a pártot az ország elé helyezi".

Miután Grant Shapps a legutóbbi két vezetőválasztás során hűségesen támogatta Sunakot, felmerült, hogy megtarthatja belügyminiszteri posztján, amelyet Bravermen lemondása után foglalt el. Előkerült Sajid Javid neve is, aki korábban - rövid ideig - már betöltötte a belügyminiszterséget, még Theresa May kormányzása alatt.

Alsóházi vezető: Penny Mordaunt

Penny Mordaunt, Sunak korábbi riválisa megtartja a House of Commons, vagyis az alsóház vezetői posztját, amely lényegében tory frakcióvezetői feladat. Remélte, hogy ő lesz a miniszterelnök, de hétfőn kénytelen volt kiszállni a versenyből, miután nem szerzte meg elegendő képviselő támogatását, így Sunak maradt az egyetlen versenyben lévő személy.

A hozzá közel álló források szerint abban reménykedett, hogy külügyminiszterré nevezik ki - így a kinevezése csapásként érheti.

Jon Craig, a Sky News vezető politikai tudósítója szerint Mordaunt nem tűnt túl boldognak a Downing Street 10-et elhagyva, mivel az elemző szerint a kapott pozíciója egy "temető a Commonsban".

Igazságügyi miniszter és miniszterelnök-helyettes: Dominic Raab

Dominic Raab került a miniszterelnök-helyettesi pozícióba, és ő lett az igazságügyi miniszter is. Sunak hűséges támogatója tehát visszakapta régi munkakörét, amelyet még Boris Johnson alatt töltött be. Amikor a volt miniszterelnök a kórházban feküdt, Raab volt az, aki az országot irányította.

Tavaly szeptemberben külügyminiszterből igazságügyi miniszterré léptették vissza, miután kritikával illették az afganisztáni kivonulás kezelését.

A Johnson leváltásáért folytatott vezetői verseny során Raab "választási öngyilkosságnak" nevezte Truss adótervezeteit, így nem volt meglepő, amikor a miniszterelnöksége alatt visszatért a hátsó padsorokba.

Most, hogy visszatért korábbi posztjára, az egyik legsürgetőbb kihívás, amellyel szembe kell néznie, a bíróságok elmaradásainak behozása.

Üzleti és energiaügyi miniszter: Grant Shapps

Grant Shapps, akit hat nappal ezelőtt neveztek ki Braverman helyére belügyminiszterként, az üzleti és energiaügyi miniszteri posztot kapta meg. Sunak szövetségesének van tapasztalata a kabinetben, hiszen Boris Johnson alatt közlekedési miniszter volt.

Felzárkóztatási miniszter: Michael Gove

Michael Gove három hónappal azután, hogy Boris Johnson kirúgta, megkapta régi munkakörét, a felzárkóztatási miniszteri posztot.

Gove volt az egyik első miniszter, akit menesztettek a kabinetből, amikor júliusban Johnson körül megroppant a támogatottság. Visszatérése taktikai lépés lehet Sunak részéről, mivel Gove nem szégyellte kritizálni a kormányt a hátsó padsorokból.

Egészségügyi miniszter: Steve Barclay

Steve Barclay-t nevezték ki egészségügyi miniszternek, aki Therese Coffey helyét veszi át. Theresa May alatt Brexit-ügyi miniszter volt, a nyáron pedig Johnson ideiglenes kabinetjében egészségügyi miniszterként tevékenykedett.

Környezetvédelmi miniszter: Therese Coffey

Therese Coffey, aki Liz Truss barátja és szövetségese, miniszterelnök-helyettes és egészségügyi miniszter volt. Ő volt az első nő a miniszterelnök-helyettesi pozícióban, egyúttal a legrövidebb ideig hivatalban lévő is. Coffey a környezetvédelmi miniszteri posztot kapta meg.

Nemzetközi kereskedelemért felelős miniszter: Kemi Badenoch

Kemi Badenochot, aki nyáron elindult a toryk vezetőválasztásán, ismét nemzetközi kereskedelmi miniszternek nevezték ki. Emellett ő a nőkért és az esélyegyenlőségért felelős miniszter is. Badenoch, aki Saffron Walden parlamenti képviselője, először Liz Truss kormányában került kormánypozícióba.

