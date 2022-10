Meghökkentő megoldással állítanák meg az oroszok az ukrán gőzhengert - 100 éves taktika hozza majd el Putyin győzelmét?

Az elmúlt hetekben futótűzként terjedtek el azok a felvételek az interneten, melyek az orosz Wagner-csoport által Luhanszk megyében felhúzott, Wagner-vonalnak becézett lövészárok- és tankcsapda-rendszerről készültek. Kérdésként merülhet fel az, hogy a XXI. században mennyire lehet hatékony egy olyan védelmi rendszer, mely több mint száz éve élte fénykorát. Nézzük.

A különféle árok és sáncrendszerek a történelem hajnala óta kísérik a hadakozó feleket. A komplex lövészárkokból álló védelmi rendszerek az első világháború nyugati frontján értek el fejlettségük csúcsára: Franciaországban több száz kilométer hosszú, és gyakran több kilométer mély védelmi rendszerek épültek, melyek kaszárnyáknak, előretolt megfigyelőállásoknak, géppuskafészkeknek adtak otthont.

Árkok és fogak

Bár a Wagner-vonal az interneten kerengő felvételek alapján közel sem éri el a Nagy Háború során kiásott lövészárokrendszer méreteit, úgy tűnik, hogy ha csak rövid időre is, de több ponton képes volt megfogni az ukrán csapatok előretörését.

A lövészárokrendszer felépítése a rendelkezésre álló információk alapján meglehetősen hektikus: bizonyos szakaszokon több száz méteren keresztül futnak a nyíl egyenes árkok, máshol azonban elsőre furcsának ható cikk-cakkos formációkat láthatunk.

A lövészárokharc egyik alapvetése az, hogy a hosszú, egyenes lövészárkok borzalmas ötletnek számítanak: a lövészárok egy pontjára behatoló ellenséges csapatok az árokban összezsúfolt katonák körében brutális mészárlásokat tudnak végezni, ahogyan a bevágódó gránátok is több tucat katonát ölhetnek meg.

Ezzel szemben a kanyarokkal gyakran megtűzdelt árokrendszer mind a tüzérségi támadások, mind a behatoló csapatok ellen nagyobb védelmet kínál.

A tüzérségi támadások kivédése pedig történetesen pont a lövészárkok egyik fő feladata: a nyílt terepen haladó katonák közelében felrobbanó lövedékek repeszei több méteres körzetben képesek halálos sérüléseket okozni,

a lövészárkok aránylag szűk keresztmetszetét viszont még az olyan modern tüzérségi lövedékekkel, mint például az ukránok által használt amerikai Excalibur is nehezen tudják eltalálni, az árok mellett felrobbanó lövedékek repeszei pedig lényegében elrepülnek a katonák feje fölött.

A lövészárok a direkt tűztől is kiválóan védi a benne tartózkodó katonákat, akik az ellenséges támadásokra úgy tudnak válaszolni, hogy ők maguk kis célpontot nyújtanak az ellenfélnek, illetve nagyobb biztonságban tudnak eljutni a védelmi vonal egyik pontjából a másikba.

Az interneten megtalálható felvételeken az is látszik, hogy az orosz csapatok a lövészárkok elé több sornyi, sárkányfognak becézett betongúlát is felhúztak. A sárkányfog második világháborús fejlesztés, melynek célja az, hogy meggátolja az ellenséges járműveket abban, hogy a harctér bizonyos pontjaira – döntően a védők vonalai mögé – eljuthassanak. A sárkányfog egy rendkívül egyszerű, és kifejezetten olcsó védelmi rendszer: bár maguk a „fogak” kifejezetten látványosak, a tankcsapda stabilitását a gúlákat összekötő, négyzetrácsos betonalapzat biztosítja, melynek hála a több tonnás harcjárművek sem tudják felborítani a fogakat.

A sárkányfog alkalmazása mindenképpen elmés válasz az ukrán csapatok által gyakran alkalmazott stratégiára, melynek az a lényege, hogy a harckocsik által támogatott gyalogságot brutális gyorsasággal az ellenség közelébe szállítják a gyalogsági harcjárművek, majd hasonló sebességgel visszafordulnak egy újabb „hullámért”.

Amennyiben a járművek mozgását a lövészárok előtt több száz méterrel megakasztja egy ilyen tankcsapda rendszer, úgy a katonáknak nyílt terepen, lényegében fedezék nélkül kell elverekednie magát az ellenséges állásokig.

A sárkányfogak másik nagy előnye az, hogy borzasztó nehéz eltávolítani őket addig, amíg a védők nem lettek kifüstölve a lövészárkokból: a masszív, több sorban felállított betongúlák jól tűrik a becsapódó lövedékeket, az ukrán mérnökök pedig ellenséges tűz alatt csak hatalmas veszteségek árán tudják „kihúzni” a fogakat.

Az ilyen tankcsapdák egyetlen hátránya az, hogy a védekező erők visszavonulása esetén egyszerűen földet lehet tolni rájuk, biztosítva a járművek átkelését.

Már megint a drónok

Mint minden védelmi rendszernek, úgy természetesen a Wagner-vonalnak is vannak gyengéi: bár a konvencionális tüzérségi támadások elől a lövészárkok remek védelmet nyújtanak, a különféle dróntámadások esetén megfelelő légvédelem nélkül lényegében tömegsírrá válhatnak. Az ukrajnai harcok kezdeti szakaszában legendássá vált TB-2 Bayraktar drónok ugyan mostanában kifejezetten ritkán emelkednek levegőbe, hála az orosz csapatlégvédelem feléledésének, a kis méretű, polgári célra szánt drónok azonban túl apró célpontot nyújtanak az orosz légelhárításnak.

Míg például egy M777-es tarack lényegében a vakszerencse alapján találhat bele egy egy méter széles árokba, addig az ukrán csapatok többször is bizonyították azt, hogy az oroszok számára kényelmetlen pontossággal tudnak a polgári drónokról különféle gránátokkal betalálni akár egy páncélos kibúvónyílásába is.

A polgári drónok azonban bármilyen veszélyesek is, csak aránylag kis számban állnak Kijev rendelkezésére, így kizárható az, hogy a lövészárokba bezsúfolt Wagner-zsoldosok nyakába százával fognak hullani a kis méretű gránátok.

Mesterterv vagy tömegsír?

Ha egy harcoló fél rákényszerül arra, hogy védekezzen, alapvetésnek tekinthető az, hogy ezt a lehető legmasszívabb védművek felállításával tegye. A jól kiépített védelem mérsékli a saját veszteségeket, és felőrölheti az ellenfél csapatait, pillanatnyilag ugyanakkor felelőtlenség kijelenteni azt, hogy az ukrán csapatok megoldhatatlan feladattal néznének szembe, ahogyan azt is, hogy az orosz védők könnyű célponttá válnának, ennek oka pedig az ismeretlen tényezők nagy száma:

Nem rendelkezünk információkkal arra vonatkozóan, hogy mennyi ukrán katona állomásozik a Wagner-vonal mentén. Megfelelő számú katona szinte bármilyen védelmi vonalat át tud törni, ugyanakkor ezek a rohamok gyakran komoly veszteségekkel járnak.

Megfelelő számú katona szinte bármilyen védelmi vonalat át tud törni, ugyanakkor ezek a rohamok gyakran komoly veszteségekkel járnak. Kérdéses az, hogy a Wagner-vonal mennyire kiépült: amennyiben egy több száz kilométeres, lényegében megszakítatlan árokrendszerről van szó, úgy az ukrán csapatok számára logikusabb egy átkaroló hadművelettel az oroszok mögé kerülni, ez azonban komoly logisztikai kihívások elé állíthatja Kijevet. Ezzel szemben ha egymástól távolabb elhelyezkedő védelmi állásokat húztak fel az oroszok, úgy az ukrán csapatok a védők között átjutva katlanba foghatják a vonalat védő zsoldosokat.

amennyiben egy több száz kilométeres, lényegében megszakítatlan árokrendszerről van szó, úgy az ukrán csapatok számára logikusabb egy átkaroló hadművelettel az oroszok mögé kerülni, ez azonban komoly logisztikai kihívások elé állíthatja Kijevet. Ezzel szemben ha egymástól távolabb elhelyezkedő védelmi állásokat húztak fel az oroszok, úgy az ukrán csapatok a védők között átjutva katlanba foghatják a vonalat védő zsoldosokat. Végezetül pedig mind a Luhanszk-megye nyugati határát védő csapatok moráljára, mind a létszámára, mint pedig a felszerelésére vonatkozó információk hiányosak. Egy eltökélt, jól felszerelt, megfelelő létszámú védelem visszaverheti az ukrán áttörési kísérleteket, számos példát láthattunk azonban az orosz csapatok sorában a létszámhiányra, az elavult felszerelésre, valamint az egyébként jól védhető állások feladására is.

