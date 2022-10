Videó: így felügyeli Putyin a rettegett nukleáris erők gyakorlatát

Az orosz nukleáris erők gyakorlatát már jó ideje tervezték, és az Egyesült Államok közölte, hogy előzetesen tájékoztatták, értesült arról, hogy Oroszország rutinszerű gyakorlatokat tervez. Hozzátették: az ország betartotta a nemzetek legutóbbi fegyverzetellenőrzési megállapodásának feltételeit.

Az orosz nukleáris triász szárazföldi, tengeri és légi komponenseinek részvételével évente katonai gyakorlatokat tartanak az ország nukleáris erőinek kiképzése és felkészültségük demonstrálása céljából.

A mostani gyakorlatok során egy Jarsz szárazföldi interkontinentális ballisztikus rakéta (ICBM) próbalövését hajtották végre, egy Szineva ICBM-et egy orosz atom-tengeralattjáróról indítottak el, a Tu-95-ös stratégiai bombázók pedig cirkálórakétákat lőttek ki gyakorlati célpontokra.

Az orosz elnök egy irodából, videokapcsolaton keresztül követte a teszteket.

Putin is observing a Russian nuclear exercise.They hold these every year, and Russia warned the US about them in advance. But the last time Russia held one was in February just a few days before invading Ukraine. pic.twitter.com/Ki8hr86n3E