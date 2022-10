Klicsko felhívása: Küldjetek takarókat, különben megfagyunk!

"Küldjetek takarókat és generátorokat, különben halálra fagyunk" - mondta Vitalij Klitschko, Kijev polgármestere és korábbi nehézsúlyú ökölvívó világbajnok a brit Telegraphnak.

Folyamatosan beszámoltunk arról mi is, hogy az orosz csapatok Ukrajna energia infrastruktúrája ellen intéznek hetek óta célzott csapásokat. Ennek nyomán folyamatos áramszünetekkel kell együtt élniük az ukránoknak. Az energiahálózatot érő széles körű orosz támadások célja, hogy megtörjék az ukrán lakosságot, amely a hideg téli hónapokra igyekszik berendezkedni.

Az ország energetikai infrastruktúrájának mintegy 40%-a sérült meg a rakéta- és dróntámadások következtében - emlékeztet a Bloomberg hírügynökség.

Kijev polgármestere a szombaton megjelent nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy mindent megtesznek, amit csak tudnak, hogy megmentsék az embereket és megvédjék őket. "De ez a tél mindenképpen hatalmas kihívás lesz számunkra" - ismerte el.

Az interjúból az is kiderül, hogy a polgármester és csapata tudott generátorokat vásárolni és 1000 mobil fűtőpontot előkészíteni Kijevben, azonban a tél közeledtével mindig a legrosszabbra kell készülni. Lassan ugyanis beköszönt az országra a kemény tél, amikor a legalacsonyabb napi hőmérséklet -20 fok is lehet.

