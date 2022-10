Putyin dörzsöli a tenyerét, Biden aggódik – Tényleg november 8-a dönti majd el az ukrajnai háborút?

Az Amerikai Egyesült Államok által biztosított pénzügyi, hírszerzési és haditechnikai támogatás nélkül jó esély van rá, hogy az ukrán fegyveres erők lényegesen rosszabb helyzetben lennének ma, mint amit láthatunk a frontvonalon. Mind az orosz, mind az ukrán fél arra készül, hogy a télen akár a háború menetét is eldöntő csatákra kerülhet sor, ilyen nexusban pedig a külföldi támogatás talán még fontosabb lesz majd. Mind az Európai Uniós intézményekben, mind Kijevben, mind pedig a Fehér Házban tartanak attól, hogy ha a november 8-án esedékes, időközi választásokon tarolnak a Republikánus Párt jelöltjei, az Ukrajnának biztosított támogatás is jelentősen megcsappan, netán teljesen meg is szűnik majd, ezzel pedig fordíthat a háború menetén Vlagyimir Putyin és az orosz haderő. Az igazság az, hogy a geopolitikai realitásokból és a republikánusok korábbi állásfoglalásaiból kiindulva nagyon kevés esély van rá, hogy az Egyesült Államok lényegesen csökkenti majd a kijevi kormányerők támogatását, ha pedig így is történik a dolog, Joe Biden elnöknek és a Fehér Háznak bőven van még mozgástere ellensúlyozni a dolgot.