Itt van Elon Musk első nagy dobása a Twitteren

Elon Musk hétfőn közölte, hogy a Twitter közösségimédia-vállalat vezérigazgatója lesz, és az eddig ingyenes ellenőrzött fiók funkciót fizetőssé tenné. Keddi tweetjeiben megerősítette, illetve részletezte ezen tervét: 8 dollár ellenében bárkinek lehet hitelesített profilja, emellett egy szűkebb réteg számára elérhetővé válik a paywall funkció is.

Ahogyan arról beszámoltunk, hónapokig tartó huzavona után a világ leggazdagabb embere, Elon Musk végül 44 milliárd dollárért megvásárolta a Twittert. A vállalatnál az egyik első dolga volt múlt héten, hogy létszámleépítést hirdetett meg, és eltávolította a cégtől a korábbi felsővezetőket. Kirúgta Parag Agrawalt és a cég más vezető tisztségviselőit. Musk hétfőn közölte, hogy a Twitter közösségimédia-vállalat vezérigazgatója lesz, és az eddig ingyenes ellenőrzött fiók funkciót fizetőssé tenné.

A Twitter jelenlegi urak és parasztok rendszere, hogy kinek van vagy nincs kék pipája, baromság. Hatalmat a népnek! Kék 8 dollárért/hó

- írta most a Twitteren Musk.

Twitters current lords & peasants system for who has or doesnt have a blue checkmark is bullshit. Power to the people! Blue for $8/month. {:url} — Elon (Musk) November 1, 2022

Amit ezen kívül kaptok:

- Elsőbbség a válaszok, említések és keresések terén, ami elengedhetetlen a spamek/kártevők legyőzésében

- Lehetőség hosszú videók és hanganyagok közzétételére

- Feleannyi hirdetés

- ígéri Musk.

You will also get:- Priority in replies, mentions & search, which is essential to defeat spam/scam- Ability to post long video & audio- Half as many ads {:url} — Elon (Musk) November 1, 2022

Musk tweetfolyama alapján paywall funkciót kaphatnak azok a publikálók, akik hajlandóak velük együttműködni. Állítása szerint a Twitter számára bevételi forrást biztosít a tartalomkészítők jutalmazására.

Lesz egy másodlagos címke a név alatt, ha valaki közszereplő, ami már most is így van a politikusok esetében

- tette hozzá.

There will be a secondary tag below the name for someone who is a public figure, which is already the case for politicians {:url} — Elon (Musk) November 1, 2022

A 4,99 dolláros ár megemelésének már volt előjele, először 19,99 dolláros díjról lehetett hallani. Stephen King író tweetjére reagálva, miszerint ő nem lenne hajlandó havi 20 dollárt fizetni a Twitteren a "verifikált jelvény" megtartásáért, Musk azt válaszolta:

Mit szólnál 8 dollárhoz?

We need to pay the bills somehow! Twitter cannot rely entirely on advertisers. How about $8? {:url} — Elon (Musk) November 1, 2022

Címlapkép: Elon Musk Twitter-oldala által közreadott képen a milliárdos üzletember, a Tesla Motors amerikai elektromosjármű-gyártó és a SpaceX amerikai űrkutatási magánvállalat vezérigazgatója egy mosdót cipel a Twitter internetes közösségi portál San Fransiscó-i székházában 2022. október 26-án. Fotó: MTI/AP/Elon Musk Twitter-oldala