Finnország és Svédország is számít rá, hogy Magyarország jóváhagyja NATO-csatlakozásukat

Telefonon beszéltem Orbán Viktorral. Jó, hogy Finnország számíthat Magyarországra NATO-csatlakozása megerősítésében. Várom, hogy szövetségesekként tovább erősíthessük finnugor kapcsolatunkat

– írta a finn államfő.

I had a telephone conversation with . Good that Finland can count on Hungary in our NATO ratification. I look forward to further strengthening our Fenno-Ugric connection also as allies. @PM_ViktorOrban