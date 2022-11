Kiderült, mikor indulhatnak meg a létfontosságú szállítóhajók

Az idén július 22-én Isztambulban Oroszország, Ukrajna, Törökország és az ENSZ által megkötött gabonaszállítási egyezmény keretében több, mint 9 millió tonna gabona hagyta el biztonságban a fekete-tengeri ukrajnai kikötőket. A november végén lejáró megállapodás ellen Oroszország korábban többször is felszólalt.

Moszkva vasárnap közölte, hogy az orosz fekete-tengeri flotta hajóit szombaton megtámadó drónoknak legalább az egyikét a megállapodás alapján megnyitott gabonaszállítási folyosó területéről, egy ukrán vagy nyugati használatban lévő civil hajóról indíthatták el, ezért felfüggeszti a gabonaegyezmény végrehajtását.

A gabonamegállapodás végrehajtását felügyelő Közös Koordinációs Központ ENSZ-képviselője, Amir Abdullah hétfő este jelezte, hogy Törökország, Ukrajna és az ENSZ szerdára nem ütemezett be teherhajó-forgalmat és ellenőrzést a tengeri gabonafolyosón.

Az ENSZ-koordinátor kedd este Twitteren már arról írt, hogy csütörtökön várhatóan a megrakott hajók elhagyják az ukrán kikötőket.

A gabona és az élelmiszerek exportjának Ukrajnából️ folytatódnia kell. Bár az egyezmény keretében november 2-ára nem terveznek hajómozgásokat, arra számítunk, hogy csütörtökön elindulnak a megrakott hajók

– írta Amir Abdullah.

Exports of grain and foodstuffs from need to continue. Although no movements of vessels are planned for 2 November under the , we expect loaded ships to sail on Thursday. #Ukraine️