Kijev és környéke kemény télre és atomtámadásra is készülődik

Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere szerdán bejelentette, az ukrán főváros hatóságai több mint 1000 „melegedőállomással” készülnek a télre, amelyekre az ukrán energetikai infrastruktúrát komolyan sújtó orosz rakéta- és dróntámadások miatt van szükség – írja a The Guardian

A támadások elpusztították az ukrán energetikai infrastruktúra mintegy 40 százalékát, és Kijev jelentős részeit hagyták áram és víz nélkül.

A tervezett melegedőállomásokat generátorokkal szerelik föl, és vízkészletekkel is el lesznek látva.

Olekszij Kuleba, Kijev megye kormányzója Telegram-üzenetében azt írta, 16 ezer otthon maradt áram nélkül a régióban.

(Az északról Fehéroroszországgal határos Kijev megye körülöleli az ukrán fővárost, de utóbbi közigazgatásilag külön egységet képez.)

Kuleba egy tévéinterjúban arról is beszélt, hogy teljes áramkimaradások is lehetnek a megyében, ha a rakéta- és dróntámadások folytatódnak, és az ukrán légvédelem nem lesz képest hatékonyan fellépni ezekkel szemben. Egyes települések akár hetekre is áram nélkül maradhatnak.

A kormányzó figyelmeztetett, hogy az áramkimaradások miatt a fűtés is megszűnhet, mivel ez az áramhoz van kötve. Megjegyezte, a kijevi régióban 750 olyan pont van, ahova a lakosok elmehetnek melegedni, vízért és élelemért. Emellett november közepéig 425 óvóhelyet is kialakítanak a megyében egy orosz atomtámadás esetére.

Címlapkép: Utcai kútról vesznek vizet emberek Kijevben 2022. október 31-én. A fővárosi vízművek szerint az orosz tüzérségi és rakétatámadások miatt a fogyasztók 80 százalékánál átmenetileg megszakadt a vezetékes ivóvízellátás. MTI/EPA/Oleh Petraszjuk