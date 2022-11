Putyin váratlan lépése miatt kiderült, mi lesz, ha hirtelen összeomlik az ukrajnai háború legfontosabb megállapodása

Szombaton bejelentette Oroszország, hogy kilép az Ukrajnával, az ENSZ-szel és Törökországgal kötött gabonaexport megállapodásból. Ez a döntés nagy vihart kavart a nemzetközi szintéren, és úgy tűnik, a mai nap Oroszország vissza is lépett a megállapodásba. A megállapodás azonban bő két hét múlva a jelenlegi formájában lejár, és semmi sem garantálja azt, hogy az oroszok addig nem lépnek ki megint vagy, hogy beleegyeznek a meghosszabbításába. Ennek kapcsán érdemes végig venni, hogy milyen megoldások állnak Ukrajna rendelkezésére, ha tényleg teljesen megszűnik az Odessza környéki kikötőkből a gabona kivitele. Ebben segítségünkre van Makszim Marcsenko, az odesszai régió katonai parancsnoka is, aki nemrégiben az Európai Unió Duna Régió Stratégiája (EUSDR) 11. éves fórumán beszélt arról, hogy milyen egyéb megoldásokon dolgoznak már hosszú ideje Odessza megyében.

Oroszország szombati bejelentése után, miszerint felfüggeszti a részvételét a gabonaexport megállapodásban, az ukrán kikötőkből hétfőn és kedden is még menetrendszerűen futottak ki a gabonaszállító hajók. A szerdai napra már azonban azt jelentették be, hogy nem lesz hajóforgalom a fekete-tengeri gabonaszállítási folyosón.

A mai napon, az ENSZ gabonaexportért felelős koordinátora, Amir Abdulla, akivel a napokban közölt az egész megállapodásról egy exluzív interjút a Portfolio, közölte, hogy csütörtöktől a továbbiakban is folytatódni fog a gabonaexport, ezúttal már csak Törökország és az ENSZ külső ellenőrzése alatt. Ezek után nemrég érkezett a hír, hogy Oroszország már vissza is lépett a megállapodásba.

A jelen helyzetben érdemes egyrészről a mostani orosz részvétel nélküli időszakra egy rövid pillantást vetni, majd részletesen megnézni, hogy milyen megoldások állnak Ukrajna rendelkezésére, ha teljesen megállna az Odessza környéki kikötőkből a gabonaexport.

Még gyorsult is most a kivitel

Miközben folyamatosan a negatív következményekről volt szó, érdekes módon az ukrán gabonaexport rövid távon még jól is jön ki a kialakult helyzettel, mivel az elmúlt napok adatai alapján úgy tűnik, hogy a külföldre induló rakományok ellenőrzésének üteme jelentősen javult, így csökkent az eddig feltorlódott hajók száma.

Az elmúlt hetekben több mint 150 be- és kimenő hajóból álló sor alakult ki, mivel az ellenőrzések nem tudtak lépést tartani a hajók számával. Ehhez képest

az ENSZ által közzétett adatok szerint hétfőn 46 kifelé tartó hajó ment át az ellenőrzésen Isztambulban, ami több mint tízszerese a korábbi napi átlagnak.

Ennek az oka, hogy miután Oroszország visszalépett, az ellenőrzéseket most már csak Törökország és az ENSZ végzi, így felmerül a kérdés, hogy az oroszok milyen szinten lassíthatták korábban a munkát, azon joguknál fogva, hogy ha ők nem delegálnak tagot egy hajóvizsgáló csapatba, akkor az nem tehetett semmit. Szintén könnyítés a torlódás kapcsán, hogy az ENSZ szerint hétfőn csak kettő bejövő hajó volt, kedden pedig egy sem.

Úgy tűnik, egyenlőre tovább halad az export és ha kell, Törökország, valamint az ENSZ felügyelete is elég tud lenni ehhez. Az, hogy az oroszok már ilyen rövid idő után visszaléptek a megállapodásba jól jelzi, hogy nekik is kötődnek érdekeik a megállapodás folytatásához.

Miről szól igazából az egész?

A megállapodást eredetileg is csak 120 napos időszakra kötötték, ami az elkövetkező hetekben, egészen pontosan november 19-én lefog járni.

A megújítással kapcsolatos problémákról és elsősorban orosz aggodalmakról részletesen beszélt lapunknak adott interjújában a napokban Amir Abdulla, és megemlítette, hogy eddig egyik félnek sem volt konkrét javaslata a megállapodás módosítására.

Az oroszok számára azonban fontos lenne, hogy ténylegesen tudjanak gabonát és elsősorban műtrágyát exportálni, és ehhez az ENSZ segítségével el tudják hárítani a pénzügyi akadályokat. Az ukránok számára pedig fontos lehet a megállapodás folytatása mellett, hogy adott esetben Moklajiv kikötőjét is bele tudják venni, amint arra a lapunknak adott interjújában ukrán kommunikációs és területfejlesztésért felelős minisztérium miniszterhelyettese, Ihor Korhovij is felhívta a figyelmet. Amint látható, a tét fokozása ebben az időszakban kritikus lehet mindkét fél számára, hogy a november 19 utáni időszakban minél jobb helyzetbe kerüljön.

Van-e alternatíva?

Ha ténylegesen leállna az ukrán gabonaexport, akkor is lenne módja Ukrajnának, hogy tudjon gabonát exportálni. Az ukrán mezőgazdasági minisztérium által közzétett adatok alapján részletesen meglehet vizsgálni az alternatív szállítási módokat és a bennük lévő potenciált.

Kamionokkal szárazföldön márciusban 23 ezer tonnáról áprilisra 91 ezer, májusra 212 ezer, majd innentől havi 100-200 ezer tonna volumen növekedéssel augusztusra 625 ezer tonna volt a kivitt gabona mennyisége, ami szeptemberre már csak minimális növekedés után, végül 640 ezer tonna lett.

Emellett vasúton is folyamatosan exportálják Ukrajnából a gabonát. Míg márciusban ennek a volumene 253 ezer tonna volt, addig ez áprilisra már 602 ezer tonna lett, és innentől lényegében havonta 50-100 ezer tonna növekedéssel szeptemberre elérte az 1 millió tonnát a kivitel.

Szintén fontos lehetőség a kisebb kikötőkön és folyókon keresztüli kivitel. Ebben az esetben érdekes az export alakulása, mivel míg márciusban ez 55 ezer tonna volt, áprilisra már 265 ezer, májusra 800 ezer majd havi 300 ezeres növekedéssel júliusra 1,4 millió tonna lett, azóta azonban havonta 100 ezer tonnával csökkenve már csak 1,2 millió tonna a volumen.

Ezekből az adatokból az látszik, hogy

a háború kitörése óta a megállapodásban érintett kikötőkön kívül is sikerül hónapról hónapra növelni az exportot, olyannyira, hogy augusztusban az összes, 4,6 millió tonna gabonakivitelből 1,7 millió volt a megállapodás keretében exportált, és még szeptemberben is a 6,9 millióból 3,9 millió, azaz a gabona 43,5 %-a a megállapodáson kívül lett exportálva.

Adina Ioana Vălean, az EB közlekedési biztosa az Európai Unió Duna Régió Stratégiája (EUSDR) 11. éves fórumán beszélt arról, hogy az EU-val való vasúti és szárazföldi összeköttetés mekkora segítséget nyújtott Ukrajnának abban, hogy kapcsolatban tudjon maradni a február végén kitörő háború után a világ többi részével. A biztos kiemelte Románia és Lengyelország szerepét ebben a folyamatban, mivel e két ország támogatása tette leginkább lehetővé az elmúlt hat hónap nagy részében az ukrán export és import lebonyolítását.

Odesszai export a megállapodáson kívül

Úgy tűnik, Ukrajna 2014 óta tervezi, hogy mi történne, ha probléma lenne a hagyományos fekete-tengeri export útvonalait illetően. Ennek jeleként új főutat építettek Odessza és a román határ melletti Reni kikötővárosa között. A Moldován is kétszer áthaladó M15-ös főutat 2019 elején adta át Petro Porosenko hivatalban lévő ukrán elnök. Az Odesszából érkező áruk számára így könnyebben hozzáférhetővé vállt Reni mellett Izmail ukrán kikötője is. A két kikötő kapcsán érdemes megjegyezni, hogy míg a háborút megelőzően innen nem exportáltak gabonát, csak egyéb termékeket, addig az elmúlt időszakban lényegében ezek feleltek a teljes folyami is vízi gabonaexportért Odesszán kívül.

Odessza és Reni között tervezett új autópálya nyomvonala (kék, piros és zöld) és költségei. Barnával a meglévő M15-ös főút nyomvonala (Makszim Marcsenko / EUSDR)

Az EUSDR kassai fórumán Makszim Marcsenko, az odesszai régió katonai parancsnoka előadásában beszélt arról, hogy volt már vasúti összeköttetés Odessza és a Duna között, azonban az ezt biztosító Dnyeszteren átívelő hidat a háború elején több mint 30 rakétatalálat érte, így lehetetlenné vált a továbbiakban a további szállítás rajta.

A Kígyó-sziget visszafoglalása nemcsak az Odessza környéki kikötők szempontjából volt fontos, hanem a Duna torkolatánál található Bisztre csatornánál is lehetővel tette újból az ukrán gabonaexportot.

A jelenlegi helyzetben Ukrajna előtt az alábbi kihívások állnak: a Dnyeszteren átívelő híd helyreállítása, egy újabb, a Dnyeszteren is átívelő Odessza-Reni autópálya építése, ami így nem érintené Moldovát, valamint Reni és a romániai Giurgiulesti vasúti összeköttetés megteremtése.

Orlivka és Isaccea közötti rév forgalma (Makszim Marcsenko / EUSDR)

Az Odessza és Reni közötti útnak egy kritikus része az ukrajnai Orlivka és a romániai Isaccea közötti dunai rév, amelynek a hasznossága már a háború elején is nyilvánvalóvá vált, jól mutatja ezt a megnövekedett forgalom ezekben a hónapokban.

A rév helyett tervbe van egy új híd építése is, ami jelentősen megnövelné az áteresztőképességet, és így a Románia és Ukrajna közötti kereskedelem volumenét is.

Ezen túlmenően az elképzelések között szerepel egy, a Dnyeszter torkolatánál található Bilhorod-Dnyistrovszkij és Reni között, az európai nyomtávnak megfelelő vasút kiépítése is.

Bilhorod-Dnyistrovszkij és Reni között tervezett vasúti híd (Makszim Marcsenko / EUSDR)

Az orosz fenyegetést érdemes komolyan venni, és úgy tűnik, hogy így tesznek már egy ideje az ukránok is. A március és augusztus közötti időszakban minden létező módon megpróbálták a gabonát exportálni az ukránok, azonban augusztus után ezek közül a vasúton és a kamionokon szállított gabona mennyisége stagnálni, vagy csökkenni kezdett. Ezek a szállítási módok mindenesetre jelentős potenciált jelentenek Ukrajna számára, ha kritikusra fordulna a mostani helyzet.

Az ukránok azonban látszik, hogy ezen túlmenően más, hosszú távú tervekkel is rendelkeznek a probléma orvoslására. Ha sikerül egy újabb autópályával, híddal és európai nyomtávú vasúttal összekötni Odesszát és a régióját Romániával, és így az Európai Unióval is, az nemcsak Kijev, hanem az egész Dunai Régió, és Európa számára is egy nagy nyereség lenne.

Címlapkép: UN Photo