Kiszivárgott: orosz segítséggel fejleszthet atomfegyvert Amerika ősellensége

A hírszerzési adatok arra utalnak, hogy Irán további nukleáris anyagok beszerzéséhez és nukleáris üzemanyag gyártásához kért segítséget Oroszországtól. Az üzemanyag segíthetne Iránnak atomreaktorainak működtetésében, ugyanakkor

hozzájárulhatna atomfegyver létrehozásához is.

Arról azonban nem tudnak a hírszerzési források, hogy Moszkva teljesítené-e Teherán kérését, Oroszország ugyanis eddig ellenezte, hogy Irán atomfegyverhez jusson.

Ugyanakkor az elmúlt időben a két ország kapcsolata egyre szorosabbra fonódott, Irán például harci drónokat adott el Oroszországnak, amelyeket az be is vetett az ukrajnai háborúban, cserébe Oroszország tanácsokkal láthatta el a perzsa államot a közelmúltban kitört tüntetések leverését illetően.

Ha Moszkva titokban segítené Teheránt atomfegyver létrehozásában, az jelentős fordulat lenne az orosz politikában, hiszen ők is résztvevőik az iráni atomalkuról szóló tárgyalásoknak.

Irán korábban garanciákat kért a Biden-kormányzattól, hogy Washington később nem fog kilépni az atomalkut célzó tárgyalásokról, ahogy azt Donald Trump volt amerikai elnök tette 2018-ban. A Biden-féle vezetés azonban ilyen garanciát nem tud adni, hiszen jogilag nem tudja ilyen kérdésben megkötni egy új adminisztráció kezét.

Az atomalku-tárgyalások azonban már így is zsákutcába jutott az iráni tüntetések elleni brutális kormányzati fellépés és az Oroszországnak nyújtott fegyverszállítások miatt.

Az Egyesült Államok iráni különmegbízottja, Rob Malley hétfőn kijelentette, hogy bár az Egyesült Államok továbbra is elkötelezett az iráni atomprogram korlátozását célzó diplomácia mellett, az amerikai tisztviselők nem fogják „vesztegetni az időt” az atomalkura, „ha semmi sem történik”.

Ehelyett Washington most olyan területekre összpontosít, amelyek „hasznosak” lehetnek, például az iráni tüntetők támogatása, illetve hogy miként lehetne megállítani az iráni fegyverszállításokat Oroszország felé. Megjegyezte, hogy az USA továbbra is a diplomáciát részesíti előnyben Iránnal szemben.

De más eszközöket is be fogunk vetni, és végső esetben, ha szükséges, katonai opciót is, hogy megakadályozzuk, hogy Irán atomfegyverhez jusson

– mondta Malley.

Joe Biden amerikai elnök egy csütörtöki kampányrendezvényen azt mondta, fel fogják szabadítani Iránt.

Hoszein Amirabdollahian iráni külügyminiszter Biden szavaira pénteken azt írta a Twitteren:

Biden úr, hagyja abba a képmutatást! A Fehér Ház egyre intenzívebben vesz részt az iráni zavargások során erőszak- és terrorcselekmények szításában, miközben azon igyekszik, hogy megkösse velünk a nukleáris megállapodást.

Ebrahim Raiszi iráni elnök pedig az iráni forradalomra utalva azt mondta, Irán 43 éve felszabadult.

Címlapkép: Getty Images