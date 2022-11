Váratlan szállítmány érkezett Moszkvába: újfajta fegyverhez jutott hozzá Oroszország?

Tegnapelőtt este egy iráni légierőhöz tartozó, Il-76-os szállítórepülőgép landolt Moszkvában, EP-PUS regisztrációs szám alatt. Az ilyen szállítmányok viszonylag rendszeresek, mióta Oroszország kamikaze-drónokat kezdett el vásárolni Teherántól.

Iranian Air Force Il-76 cargo plane conducting more flights between Tehran and Moscow. Most likely more Shahed-136/Arash drones and Fateh-110/Zolfaghar ballistic missiles pic.twitter.com/PgcUuTo8xa